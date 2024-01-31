Силы обороны о ситуации в Авдеевке: Враг пытается идти вперед, очень много штурмов

Войска РФ пытаются уничтожить Авдеевку, сейчас в этом направлении много штурмов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши воины стойко держат оборону, но враг не оставляет попытки уничтожить Авдеевку и пытается идти вперед по всем направлениям, в основном пехота. Очень много штурмов. Так, за прошедшие сутки отбито 37 атак в районе самой Авдеевки, также возле Первомайского и возле Невельского", – сообщил Штупун.

Он добавил, что определенное снижение количества атак врага наблюдалось во время новогодних праздников, когда фиксировалось до 20 боестолкновений за сутки, однако на сегодняшний день их количество выросло вдвое.

Комментируя применение врагом ядовитых боеприпасов, Штупун сообщил, что украинских защитников инструктируют и применяют противогазы.

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"Людей инструктируют, есть средства защиты – это противогазы, и сейчас враг применяет, если брать в среднем, от 2 до 5 применений в сутки в зависимости от ветра. Когда есть большой ветер, враг пытается не применять, потому что сразу эти газы сносит, и они не имеют эффекта. В настоящее время больше всего враг применяет К-51, но по каждому случаю такого применения химических веществ проводится расследование, проводятся анализы. В настоящее время больше всего используется хлорпикрин так называемый, который на уровне с фосгеном, хлороцианом и синильной кислотой запрещен. Запрещено использовать его в военных целях, согласно Конвенции о запрете химического оружия, и РФ с 1997 года является участником этой конвенции", - отметил Штупун.