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Новости Война в Украине
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Нацполиция (15762) Цуцкиридзе Максим (30)

Из-за российского вторжения погибли 9 700 гражданских украинцев, - заместитель председателя Нацполиции Цуцкиридзе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

цуцкірідзе

Полиция задокументировала почти 10 тысяч смертей, причиной которых стала российская война.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью первого заместителя главы Нацполиции Украины - руководителя Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе для "Интерфакс-Украина".

С 24 февраля 2022 года Нацполиция задокументировала гибель 9 тыс. 700 гражданских украинцев, еще 11 тыс. получили ранения, почти 7 тыс. пропали без вести.

Цуцкиридзе отметил, что среди пострадавших – 18 тыс. детей, из них 522 погибших. Кроме того, 14 тыс. несовершеннолетних депортированы в РФ и Беларусь.

"Когда мы говорим о пострадавших, то имеем в виду территорию, которая не оккупирована врагом. Мне даже страшно представить, что творится в оккупации. Не знаем всю правду, - нужно будет в будущем по крохам собирать показания и доказательства. Дома в Мариуполе враг просто сравнивал с землей, и неизвестно, оставались ли там люди. Украинцы погибали не только от снарядов, но и от копоти, удушья", - добавил он.

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Топ комментарии
+9
Так це тільки задукоментовані, а скільки ще незадукоментованих, особливо, що там на захоплених територіях.
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31.01.2024 17:17
+7
Через зраду призначенців та друзів дитинства і російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців
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31.01.2024 17:17
+6
В одному Маріуполі під час облоги стільки в день помирало.
Поліція України почала відбілювати росіян?
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31.01.2024 17:21
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Через зраду призначенців та друзів дитинства і російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців
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31.01.2024 17:17 Ответить
Спитайте себе, кому б Ви більше довіряли, другу дитинства чи невідомій особі?
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31.01.2024 17:24 Ответить
Хрен поймеш, бо не знаеш, де друг, а де ворог.
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31.01.2024 20:49 Ответить
Який ти, такий і твій друг. Бо не можна за такий довгий час не зрозуміти суть людини. Та ще й з цим товаришувати
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31.01.2024 22:04 Ответить
Так це тільки задукоментовані, а скільки ще незадукоментованих, особливо, що там на захоплених територіях.
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31.01.2024 17:17 Ответить
В одному Маріуполі під час облоги стільки в день помирало.
Поліція України почала відбілювати росіян?
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31.01.2024 17:21 Ответить
Коли ми говоримо про потерпілих, то маємо на увазі територію, яка не окупована ворогом. Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, - потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював з землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи Джерело: https://censor.net/ua/n3470846
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31.01.2024 17:29 Ответить
Не шукайте зраду де її немає.
Це вже задокументовані і доведені факти. З доказами.
Про окуповані території не йдеться. Там робота буде вестись після звільнення.
Хіба є необхідність пояснювати такі речі.
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31.01.2024 17:32 Ответить
Полиция начала отбеливать ЗЕлень.
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31.01.2024 17:37 Ответить
Що???!!! В рази більш!
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31.01.2024 17:22 Ответить
Це піз д ьож
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31.01.2024 17:25 Ответить
Цуцкеридзе, закусидзе хачипуридзе с шашлыкидзе после бутылидзе винидзе а цифры не занижай. Один Марик на порядок больше потянет.
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31.01.2024 17:35 Ответить
І в Маріуполі порахували ? Чому на таких посадах самі кретини ...((
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31.01.2024 17:36 Ответить
Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе: "Результат у розслідуванні вбивства Павла Шеремета буде однозначно", Максим як справи по цій справі?
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31.01.2024 17:48 Ответить
от вам і правда про втрати від зеленої влади.в самому Маріку десятки тисяч вбитих - чи то не люди ?
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31.01.2024 18:16 Ответить
а ті що в Маріуполі? Там тисяч 100 пропало
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31.01.2024 20:28 Ответить
Там бiльшiсть виiхали.
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31.01.2024 20:56 Ответить
А скільки цивільних загинуло від зради кольорових недополіцейських?Є така статистика?
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31.01.2024 21:04 Ответить
 
 