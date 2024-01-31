Из-за российского вторжения погибли 9 700 гражданских украинцев, - заместитель председателя Нацполиции Цуцкиридзе

Полиция задокументировала почти 10 тысяч смертей, причиной которых стала российская война.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью первого заместителя главы Нацполиции Украины - руководителя Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе для "Интерфакс-Украина".

С 24 февраля 2022 года Нацполиция задокументировала гибель 9 тыс. 700 гражданских украинцев, еще 11 тыс. получили ранения, почти 7 тыс. пропали без вести.

Цуцкиридзе отметил, что среди пострадавших – 18 тыс. детей, из них 522 погибших. Кроме того, 14 тыс. несовершеннолетних депортированы в РФ и Беларусь.

"Когда мы говорим о пострадавших, то имеем в виду территорию, которая не оккупирована врагом. Мне даже страшно представить, что творится в оккупации. Не знаем всю правду, - нужно будет в будущем по крохам собирать показания и доказательства. Дома в Мариуполе враг просто сравнивал с землей, и неизвестно, оставались ли там люди. Украинцы погибали не только от снарядов, но и от копоти, удушья", - добавил он.

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