США и Германия выступают за отсрочку приглашения Украины в НАТО, - Foreign Policy
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты и Германия настаивают на отсрочке приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Foreign Policy.
Как отмечается, Украина и ее восточноевропейские союзники хотят, чтобы приглашение в Альянс поступило как можно быстрее, но Вашингтон и Берлин настороженно относятся к этому.
"Украина и некоторые из ее самых решительных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса во время большого предстоящего саммита, но их усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и Германии", - говорится в статье.
Почему США и Германия сомневаются
В США и Германии, являющихся крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине, считают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Киеву оружия и боеприпасов.
По их убеждению, рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока продолжается война с Россией. Вступление Украины может спровоцировать конфликт НАТО с РФ из-за украинских оккупированных территорий.
Однако в целом в долгосрочной перспективе они согласны на вступление Украины в НАТО.
Другие сторонники членства Украины в НАТО считают, что более быстрое вступление в Альянс будет дешевле в долгосрочной перспективе, чем нынешняя стратегия Запада по поставке оружия и боеприпасов Киеву.
"Задержки с переходом к членству (в НАТО – ред.) стоят не только Украине, но и дорого стоят Альянсу", - сказал посол Эстонии в США Кристиан Прикк.
Среди самых ярых сторонников срочного приглашения Украины в НАТО - Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании и предшественник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Очень часто я слышу аргумент, что мы не можем пригласить Украину вступить в НАТО, пока идет война. Я думаю, что это чрезвычайно опасный аргумент, потому что он де-факто дает Путину право вето на НАТО и дает ему стимул продолжать военные действия в Украине на неопределенный срок", - подчеркнул он.
На согласие всех членов НАТО принять Украину могут уйти годы
В то же время Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит РФ притормозить вторжение и положить конец войне.
Журналисты Foreign Policy считают, что получить согласие более 31 члена НАТО на принятие Украины, вероятно, будет экспоненциально сложнее и может занять годы.
По оценкам некоторых экспертов, если Соединенные Штаты займут решительную позицию по содействию членству Украины в Альянсе, то по крайней мере большинство других членов НАТО, сомневающихся по этому вопросу, последуют их примеру.
Пожалуйста, подождите...
Історія гарний вчитель, але в неі погані учні…
Були б інші люди Соліван та Шольц зробили би ТЕЖ саме!
Мова про позицію влади німкетчини та США. А не про якісь « проблеми» в Україні.
З цього моменту докладніше:
1. Що ви пропануете?
2. Як?
3. Якіми засобами?
А де ти був коли за цюцюрко грая голосували ?
Де ти був , падло, коли я тут , на інших площадках та у реалі переконував до хрипоти , що не можна зупиняти надбання Порошенка по ВПК , щоб пиляти гроші на дорогах ?
Ржав і казав "гірше не буде"?
Ну тепер - ржи і далі не зупиняйся.
Це допоможе перемогти ху&ла? Ні.
Навпаки- це грае га руку москалям.
Для чого ці коментарі?
що б більше деморалізувати українців? Виглядае так.
Віремо ЗСУ! Все для фронту! Все для Перемоги!
У будь-якій справі , завжди аналізуються помилки і що можно було б змінити
Без цього справа ніколи не буде успішною
Тому годі пропонувати "закривати очі" на марадерство і саботаж Ze-кодла
Бо вони вже на Залужного зазіхають і якщо їм це вдасться , вашими гаслами можно буде хіба що одне місце після великої нужди підтерти
Валерієм Залужним почались , ще до вторгнення 2 роки тому ! Клоун , бувши ПОПЕРЕДЖЕНИМ , не протидіяв військовим у підготовці ! І все проходило на наших очах ! За день до вторгнення , коли всі посольства євакуювались , порноактор , казав , що , якщо він дасть на ЗСУ, ойму на дороги не вистачіть ! Це ЗРАДАі цинічне нехтування життям ДІТЕЙ І ГРОМАДЯН
Бо чого тоді
Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали
то що не готовулись - правда, якщо мати на увазі побудову укріплень
Freedom is not free.
Україна переможе!
Жертв "великого гавнофону" - так , безумовно
Нормальні ж люди пам'ятають , що казав Байден і Науседа
"Україна з огляду на армію - готова до вступу , а от питання по корупції (це вони так вічливо марадерство Ze-кодло називають ) - от тут великі питання"
Чи щось змінилося відтоді ? Ні, стало ще гірше
Ну то на який результат ви сподівалися ?
Коли ж ви, знатоки корупції, приїдете з Польші виконувати свій конституційний обо́в'язок ???
Чи тільки з дивану скавчати вмієте?
Чи німецькі шпецікі соковитіші?
Дивись зловлять і пінком під зад на 0 за свого 4ри разового ухилянта подихати відправлять
Бо мені вас не шкода.
Як ту дитину , якій 100 разів кажеш не суй гвіздки у розетку - вдарить струмом.
Усі ці ракетні вдари і шахеди. Це наслідки вашої "помилки 2019"
Одне погано , що гинуть і нормальні українці. Ті ,що не робили "помилку 2019"
P.S. Доречі дайно свою адресу передам у ТЦК ,а то ти так бажаєш щоб за тебе і твого гундосого гинули наші люди , а спокутувати свою помилку 2019 кров'ю - щось не бажаєш
Нормальні українці залишилися в Україні, а не побігли у Польщу як ти.
Для тебе, що нормальні українці ті що повірили у шашлики ,а зараз грають у хованки з ТЦК
Ні, дурепо , є два види нормальних українців:
1ші (сміливіші і пробачливіши ) попри паскудство Ze-скот пішли на 0 , але зараз твоя "помилка 2019" паскудить їм
2гі (прогматики , але патріоти) виїхали в інші країни , коли побачили , що твій ********** - готується здати країну рашистам (проект "шашличок")
І до останнього часу сплачують податки і підтримують ЗСУ , замість твого гундосого клована
Ось тобі сувора дійсність
І годі в хованки з ТЦК грати
Бо по іншому твоя маячня не виглядає переконливо )))))))
Ать два бігом відповідати за "помилку 2019"
Ссишся десь під одеялом у заброшці від ТЦК
Якщо я не правий - дай адресу. Перевірим твою сміливість
Чекаю скан твого паспорту.
Але де-факто підтримують лише фізичне зтирання українців об росію.
Представители Дем.партии доказали свою несостоятельность в решении вопросов глобальной политики и если бы в свое время на выборах победил Джон Маккейн, того беспредела в котором тонет современный мир удалось бы избежать.
https://youtu.be/xOKlTEaJPLI?si=LzPjpirfoBFDxmkb
С кацапским алкоголиком у Клинтона были тесные контакты и выступали они тогда единым фронтом.
Це асе, що вам необхідно знати про перспективи України на членство в НАТО.
Зараз закономірно, що поточна адміністрація США проти,
просто вирішує свої проблеми за рахунок України
А те, що Україна десятиліттями буде зоною вічного неспокою, зубожіння і непридатна для життя, ще й певний час із диктатурою накшталт КНДР - нікого не їбе.
Ось так Захід поюзав і викинув.
Так німці з американцями бачать, що воно з бздиками в голові, живе чужим розумом і поки буцім президент, то краще не поспішати.
Що маємо? НАТО ні, F-16 ні, масові поставки зброї також ні, серйозної фінансової допомоги ні та багато чого. Зато по приколу, поржали і зробили всіх.
видно, на кожного є папочка з цікавим досьє - бояться
Зброю давай!!!
Генерал Залужный все равно уйдет... Аркадий Бабченко...🇺🇦🥇🔱