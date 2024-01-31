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Новости За рубежом
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Германия (6050) США (23262) членство в НАТО (1222)

США и Германия выступают за отсрочку приглашения Украины в НАТО, - Foreign Policy

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,україна

Соединенные Штаты и Германия настаивают на отсрочке приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Foreign Policy.

Как отмечается, Украина и ее восточноевропейские союзники хотят, чтобы приглашение в Альянс поступило как можно быстрее, но Вашингтон и Берлин настороженно относятся к этому.

"Украина и некоторые из ее самых решительных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса во время большого предстоящего саммита, но их усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и Германии", - говорится в статье.

Почему США и Германия сомневаются

В США и Германии, являющихся крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине, считают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Киеву оружия и боеприпасов.

По их убеждению, рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока продолжается война с Россией. Вступление Украины может спровоцировать конфликт НАТО с РФ из-за украинских оккупированных территорий.

Однако в целом в долгосрочной перспективе они согласны на вступление Украины в НАТО.

Другие сторонники членства Украины в НАТО считают, что более быстрое вступление в Альянс будет дешевле в долгосрочной перспективе, чем нынешняя стратегия Запада по поставке оружия и боеприпасов Киеву.

"Задержки с переходом к членству (в НАТО – ред.) стоят не только Украине, но и дорого стоят Альянсу", - сказал посол Эстонии в США Кристиан Прикк.

Среди самых ярых сторонников срочного приглашения Украины в НАТО - Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании и предшественник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Очень часто я слышу аргумент, что мы не можем пригласить Украину вступить в НАТО, пока идет война. Я думаю, что это чрезвычайно опасный аргумент, потому что он де-факто дает Путину право вето на НАТО и дает ему стимул продолжать военные действия в Украине на неопределенный срок", - подчеркнул он.

На согласие всех членов НАТО принять Украину могут уйти годы

В то же время Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит РФ притормозить вторжение и положить конец войне.

Журналисты Foreign Policy считают, что получить согласие более 31 члена НАТО на принятие Украины, вероятно, будет экспоненциально сложнее и может занять годы.

По оценкам некоторых экспертов, если Соединенные Штаты займут решительную позицию по содействию членству Украины в Альянсе, то по крайней мере большинство других членов НАТО, сомневающихся по этому вопросу, последуют их примеру.

Читайте также: Расмуссен считает, что Украине нужно дать приглашение в НАТО в июле
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Топ комментарии
+25
ні зброї, ні грошей, ні рішення... план очевидний: життями українців знесилити росію років за 5-7
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31.01.2024 17:22
+19
А ви хотіли щоб Україну взяли до НАТО? Разом з зеленим шапіто, що ніяк не нажереться, при цьому через одного працюючи на кацапів? Ви всі, ****, секти 73%??
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31.01.2024 17:28
+16
А що,хіба хтось надіявся, що візьмуть в НАТО?
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31.01.2024 17:21
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Правила форума Совет форумчан
Покидьки лицемірні!
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31.01.2024 17:20 Ответить
Країна вже в ньому по вуха, не те, що "вступила"
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31.01.2024 18:12 Ответить
Звичайно вимагають відтермінування. Бо інакше НАТО автоматично вступатиме у війну.
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31.01.2024 17:52 Ответить
Сітуація дуже нагадуе 1939 рік, коли ділили Польщу…

Історія гарний вчитель, але в неі погані учні…
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31.01.2024 18:00 Ответить
Покидькі лицемірні при владі в Україні, а не в США. Сто разів тут уже писала: поки банда при владі не бачить нам ні НАТО, ні ЄС, ні перемоги. Вам не на часі мінять банду? Значить вам не на часі в НАТО.
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31.01.2024 19:02 Ответить
Призвища посадовців у « владі» України НЕ цікавлять шолца.

Були б інші люди Соліван та Шольц зробили би ТЕЖ саме!

Мова про позицію влади німкетчини та США. А не про якісь « проблеми» в Україні.
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01.02.2024 01:47 Ответить
« Вам не га часі міняти банду?» ???

З цього моменту докладніше:
1. Що ви пропануете?
2. Як?
3. Якіми засобами?
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01.02.2024 01:50 Ответить
А що,хіба хтось надіявся, що візьмуть в НАТО?
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31.01.2024 17:21 Ответить
КЕРЕВНИЦТВО Мародерів , які не ЦУРАЮТЬСЯ КРАСТИ ОЗБРОЕННЯ НА МІЛЛІАРДИ і навіть їжу для воїнів , а Верховний , ще хамить і дурня з себе корче , залякує журналістів не розповідати про ГРАБІЖ , кришує ЗРАДНИКІВ ( Баканов , Ермак, Татаров…… і Мародерів( Резников , Ермак Шарапов ,
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31.01.2024 21:39 Ответить
ні зброї, ні грошей, ні рішення... план очевидний: життями українців знесилити росію років за 5-7
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31.01.2024 17:22 Ответить
Путін те ж саме каже...
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31.01.2024 17:27 Ответить
України на 5-7 років не вистачить...
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31.01.2024 17:30 Ответить
Ой, поскавчи поскавчи

А де ти був коли за цюцюрко грая голосували ?

Де ти був , падло, коли я тут , на інших площадках та у реалі переконував до хрипоти , що не можна зупиняти надбання Порошенка по ВПК , щоб пиляти гроші на дорогах ?

Ржав і казав "гірше не буде"?

Ну тепер - ржи і далі не зупиняйся.
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31.01.2024 17:52 Ответить
До чого ці укори Україні?! « Де ви були..?»

Це допоможе перемогти ху&ла? Ні.

Навпаки- це грае га руку москалям.

Для чого ці коментарі?
що б більше деморалізувати українців? Виглядае так.

Віремо ЗСУ! Все для фронту! Все для Перемоги!
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31.01.2024 18:06 Ответить
Бо без розуміння помилок і їх виправлення , про перемогу можна лише мріяти по "великому гавнофону"

У будь-якій справі , завжди аналізуються помилки і що можно було б змінити

Без цього справа ніколи не буде успішною

Тому годі пропонувати "закривати очі" на марадерство і саботаж Ze-кодла

Бо вони вже на Залужного зазіхають і якщо їм це вдасться , вашими гаслами можно буде хіба що одне місце після великої нужди підтерти
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31.01.2024 18:12 Ответить
Повністю Вас підтримую ! Як можно бути такими дегенератами , щоб не розуміти , що ПЕРЕМОГА 💯не можлива на чолі зі зрадниками! Кротовник готував КАПІТУЛЯЦІЮ ! Це беззаперечний факт! А ці продовжують довіряти , тому , хто віддав їх ТЕРРОРИСТАМ ! Саймон Шустера пише , що суперечки між ЗЕ і
Валерієм Залужним почались , ще до вторгнення 2 роки тому ! Клоун , бувши ПОПЕРЕДЖЕНИМ , не протидіяв військовим у підготовці ! І все проходило на наших очах ! За день до вторгнення , коли всі посольства євакуювались , порноактор , казав , що , якщо він дасть на ЗСУ, ойму на дороги не вистачіть ! Це ЗРАДАі цинічне нехтування життям ДІТЕЙ І ГРОМАДЯН
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31.01.2024 21:52 Ответить
‼️Помилка - протидіяв , не дозволяв і не передав данні РОЗВІДОК ‼️
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31.01.2024 21:54 Ответить
США якщо й знали, то не ділились
Бо чого тоді
Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали

то що не готовулись - правда, якщо мати на увазі побудову укріплень
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31.01.2024 22:07 Ответить
***** іде масть
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31.01.2024 17:24 Ответить
Ще один очевидний доказ для усіх країн, які в НАТО і поза НАТО тільки наявність в арсеналі ЯЗ і чіткої доктрини її застосування, може вам гарантувати недоторканість вашої території.
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31.01.2024 17:26 Ответить
НЕХАЙ « ДЯКУЮТЬ , ДУЖЕ ДЯКУЮТЬ» КУЧМО ! Був -би зараз адекватний президент і уряд , то КОНФІСКУВАЛИ БИ СОТНІ МІЛЛІАРДІВ КУЧМО , для купівлі найкращого ППО‼️
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31.01.2024 21:58 Ответить
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31.01.2024 17:27 Ответить
Свобода ніколи не давалася безплатно.

Freedom is not free.

Україна переможе!
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31.01.2024 18:08 Ответить
Хто тебе наїбав ?

Жертв "великого гавнофону" - так , безумовно

Нормальні ж люди пам'ятають , що казав Байден і Науседа

"Україна з огляду на армію - готова до вступу , а от питання по корупції (це вони так вічливо марадерство Ze-кодло називають ) - от тут великі питання"

Чи щось змінилося відтоді ? Ні, стало ще гірше

Ну то на який результат ви сподівалися ?
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31.01.2024 18:15 Ответить
Ох, не ний тільки. У Турції корупція на кілька пунктів більша ніж в Україні і це не заважає їй бути членом НАТО.
Коли ж ви, знатоки корупції, приїдете з Польші виконувати свій конституційний обо́в'язок ???
Чи тільки з дивану скавчати вмієте?
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31.01.2024 20:48 Ответить
В Турції не МАРОДЕРЯТЬ ПІД НАПАДУ КРОВОЖЕРЛИВИХ ТЕРРОРИСТІВ ОЗБРОЕННЯ НА МІЛЛІАРДИ ! Не бреши
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31.01.2024 22:00 Ответить
О, ще одна фрау-мадам! Ти коли на Батьківщину працювати у лазарет їдеш?
Чи німецькі шпецікі соковитіші?
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31.01.2024 22:37 Ответить
Агов херой, адресу пиши. ТЦК чекає. Чи ти і далі в хованки будеш грати

Дивись зловлять і пінком під зад на 0 за свого 4ри разового ухилянта подихати відправлять
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31.01.2024 22:54 Ответить
Ssij polską cipkę, rób to z przyjemnością
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03.02.2024 19:05 Ответить
Херойчик, ну що там з адресою для ТЦК. Все підсикаєш
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04.02.2024 02:30 Ответить
Та чого мене нити , я регочу з вас недолигих. Дохніть більше і якісніше.

Бо мені вас не шкода.

Як ту дитину , якій 100 разів кажеш не суй гвіздки у розетку - вдарить струмом.

Усі ці ракетні вдари і шахеди. Це наслідки вашої "помилки 2019"

Одне погано , що гинуть і нормальні українці. Ті ,що не робили "помилку 2019"

P.S. Доречі дайно свою адресу передам у ТЦК ,а то ти так бажаєш щоб за тебе і твого гундосого гинули наші люди , а спокутувати свою помилку 2019 кров'ю - щось не бажаєш
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31.01.2024 22:53 Ответить
Боже, у Вас там у Польщі сцикорота гине? Який жах!

Нормальні українці залишилися в Україні, а не побігли у Польщу як ти.
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01.02.2024 20:33 Ответить
Кумедний лошок

Для тебе, що нормальні українці ті що повірили у шашлики ,а зараз грають у хованки з ТЦК

Ні, дурепо , є два види нормальних українців:

1ші (сміливіші і пробачливіши ) попри паскудство Ze-скот пішли на 0 , але зараз твоя "помилка 2019" паскудить їм

2гі (прогматики , але патріоти) виїхали в інші країни , коли побачили , що твій ********** - готується здати країну рашистам (проект "шашличок")

І до останнього часу сплачують податки і підтримують ЗСУ , замість твого гундосого клована

Ось тобі сувора дійсність
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02.02.2024 12:41 Ответить
До врача сходи, бо пігулки вже не діють, попроси інші
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02.02.2024 13:46 Ответить
Ой, не скавчи не скавчи , шавочко. Як тобі шашлички краще скажи ?

І годі в хованки з ТЦК грати
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02.02.2024 14:54 Ответить
Напиши ще щось жирним шрифтом, здристун з Польщі
Бо по іншому твоя маячня не виглядає переконливо )))))))
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02.02.2024 15:20 Ответить
Херой , де ховаєшся від ТЦК

Ать два бігом відповідати за "помилку 2019"
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02.02.2024 15:22 Ответить
У Польшу здриснув і сруся, так як і ти.
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02.02.2024 15:28 Ответить
Та ні ти не настільки заможний і розумний

Ссишся десь під одеялом у заброшці від ТЦК

Якщо я не правий - дай адресу. Перевірим твою сміливість
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02.02.2024 15:32 Ответить
Дурнику, купляй білет до України. А я тобі і ТЦК і місце рядом у окопі забезпечу.
Чекаю скан твого паспорту.
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02.02.2024 21:06 Ответить
Це ті, що голосніше верещать про підтримку України.
Але де-факто підтримують лише фізичне зтирання українців об росію.
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31.01.2024 17:28 Ответить
А ви хотіли щоб Україну взяли до НАТО? Разом з зеленим шапіто, що ніяк не нажереться, при цьому через одного працюючи на кацапів? Ви всі, ****, секти 73%??
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31.01.2024 17:28 Ответить
НАТО -- це великий виклик для українського народу, який повинен видусити з себе ватність, зелений популізм і злодюжність.
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31.01.2024 17:28 Ответить
Якби Україна контролювала б якісь проливи та/або канали, то взяли би зі всією ватністю, популізмом і злодюжністю. Як Турцію свого часу...
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31.01.2024 17:35 Ответить
Цинично это все звучит. В идеальном мире такой "гарант" должен был бы вернуть принудительно отжатое ЯО.
Представители Дем.партии доказали свою несостоятельность в решении вопросов глобальной политики и если бы в свое время на выборах победил Джон Маккейн, того беспредела в котором тонет современный мир удалось бы избежать.
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31.01.2024 17:29 Ответить
А що би нам зробила Америка, якби ми не віддали би росіі ядерну зброю?
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31.01.2024 17:35 Ответить
Вісімнадцять років тому, в кінці січня 2006 року Україна під наглядом США порізала свою стратегічну авіацію та передала ракети рашці. Ті ракети, которі летять на наші голови.Ось історичне відео про ту подію.
https://youtu.be/xOKlTEaJPLI?si=LzPjpirfoBFDxmkb
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31.01.2024 17:44 Ответить
Санкций бы насыпала, как минимум. Вряд ли нищее население, которое бегало за жратвой с клетчатыми сумками, обрадовалось бы этому.
С кацапским алкоголиком у Клинтона были тесные контакты и выступали они тогда единым фронтом.
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31.01.2024 17:44 Ответить
Почему Пакистану и Индии не насыпало?
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31.01.2024 22:15 Ответить
тупой вопрос. Потому что они не пытались отделиться от совка
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01.02.2024 01:01 Ответить
Те що і Ірану і Півн.Кореї.На хвіст солі ...але в нас як завжди не було гетьмана з сталевими придатками.
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31.01.2024 19:33 Ответить
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А что делалось для спасения, вспомните 2019 год и что хуже не будет, а дальше по тексту….
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31.01.2024 17:37 Ответить
"...але їхні зусилля стикаються зі значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини" Джерело: https://censor.net/ua/n3470847

Це асе, що вам необхідно знати про перспективи України на членство в НАТО.
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31.01.2024 17:38 Ответить
Коли США були за НАТО - то республіканці були в адміністрації в 2008

Зараз закономірно, що поточна адміністрація США проти,
просто вирішує свої проблеми за рахунок України
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31.01.2024 22:20 Ответить
Бо наша мета - знищення Оркостану, а це суперечить статуту НАТО. Нам дають можливість виконати наше історичне призначення.
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31.01.2024 17:40 Ответить
в точку. Вашингтон і Бонн тільки ждуть коли у Путіна крім власного яду нічого не залишиться, і тоді на кацапюр вони не будуть звертати увагу
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31.01.2024 20:33 Ответить
Нє, ну а шо. Америка отримує підсилення блоку НАТО і контролю за Європою + європейський газовий ринок. Німеччина отримує українські людські ресурси.
А те, що Україна десятиліттями буде зоною вічного неспокою, зубожіння і непридатна для життя, ще й певний час із диктатурою накшталт КНДР - нікого не їбе.
Ось так Захід поюзав і викинув.
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31.01.2024 17:40 Ответить
Тут величезний прокол найвеличнішого і наймудрішого. Менше треба патякати і засиратись з сусідами, бо на високому рівні наш В.О. Президента виглядає тупіше Яника - синдром багаторічних корпоративів, де чим дурніше жарт, то веселіше.
Так німці з американцями бачать, що воно з бздиками в голові, живе чужим розумом і поки буцім президент, то краще не поспішати.
Що маємо? НАТО ні, F-16 ні, масові поставки зброї також ні, серйозної фінансової допомоги ні та багато чого. Зато по приколу, поржали і зробили всіх.
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31.01.2024 17:43 Ответить
Почитайте умови вступу держав в альянс. Окрім іншого - договори з країнами-сусідами про відсутність територіальних претензій. Тобто і з москалями. Це коли АРК, інші окуповані землі повернуть до складу України. Тоді можна проситися до НАТи. А до тих пір чистої води передвиборні гасла, щоб лекторат повівся на чергові нездійснені обіцянки, як було з поправкою у Конституцію щодо НАТи.
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31.01.2024 17:44 Ответить
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31.01.2024 18:29 Ответить
Ну Турцію з Кіпром якось прийняли і курдами.... а взагалі міжнародна політика грязна ... всі договори багато раз порушувались і обходились .... тому цей пункт нічого не означає якщо на те буде воля четвірки штатів франції англії та німців
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31.01.2024 19:26 Ответить
Ляльководи Байдена - підори.
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31.01.2024 17:48 Ответить
Соплежуї . Запроданці
видно, на кожного є папочка з цікавим досьє - бояться
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31.01.2024 17:49 Ответить
Зеленський нагородить їх орденами. Одну ********** шмару за відмову НАТО він вже нагородив
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31.01.2024 17:51 Ответить
По-перше, поки триватиме війна Україну в НАТО ніхто не прийматиме, бо там немає рішучих та сміливих політиків які пішли б на це (не кажучи вже про прорашистську погань, якої з кожними виборами стає більше). По-друге, це неможливо поки країною керує банда ЗЕскотів, якій не потрібні тут ні НАТО, ні ЄС і вони свідомо саботують цей процес приймаючи закони, які суперечать Конституції та правам людини та сприяють корупції і перетворюють країну на тоталітарну, поліційну державу.
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31.01.2024 18:04 Ответить
А хтось чекав іншого? Ніякого НАТО для України не буде, поки ***** зі своєю ордою стирчить на наших землях. З територіальними конфліктами в НАТО не йдуть, та й з такою "владою" кремлівських кротів теж.
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31.01.2024 18:08 Ответить
та дійсно, там ще такі гнилі московські воші як угорщина, та туреччина зі своїми імперськими комплексами.
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31.01.2024 20:05 Ответить
***** все сходить з рук, тому що, захід боїться спровокувати кацапів. А як їх ще можна спровокувати коли вони вже самоспровоковані давно. Мало вони воїн розв'язали на планеті?! Не покаране зло здійснює ще більше зло, це аксіома!
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31.01.2024 18:24 Ответить
Немає запрошення в НАТО - нехай заткнуться ці послідовники Кісенджера про обмін на вступ до НАТО на частину території. Що ж вони тоді будуть пропонувати?!)) Самі в себе забрали аргумент))
Зброю давай!!!
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31.01.2024 18:24 Ответить
та це повна чухня. бідні німецькі громадяни, 7 % інфляції та 0.3% падіння економіки. Вони вже тут виють - "віддайте кацам землі і живіть спокійно".
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31.01.2024 20:04 Ответить
"Дітсадок Батончик " нікому не потрібен ,нянчитися з 🤡 та його кварталом, ніхто не буде ...
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31.01.2024 18:51 Ответить
З часів ядерного роззброєння України для куйла не є проблемою скупляти всяких шльондр .хай навіть американо німецьких, на світовій вулиці "червоних ліхтарів"
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31.01.2024 19:41 Ответить
отак вони і будуть нас приймати після гіпотетичної мирної угоди з кацапами. вмовлять нас віддати все що ті просять а потім будуть кормити обіцянками поки свинособаки знову нас не спробують захопити.
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31.01.2024 20:01 Ответить
Я вже писав, повторюся, що з єрмаками, татаровими, смірновими, шурмами, дубінськими, бенями нас близько навіть до офісу НАТО не допустять, щоб сфоткатися, не те що приймуть. В НАТО порядні люди, а шахраї, мародери - в іншому боці. Країни-члени НАТО фінансують прозорі програми по захисту своїх народів, а не купку шахраїв-мародерів, їх марафонів та сходок в Трускавцях та Буковелях.
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31.01.2024 20:16 Ответить
👍🙂
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31.01.2024 20:43 Ответить
Не можно довіряти такому як 🤡, може як януковоч якусь х.ню впороти , олівці зламати , чи то ручка не з тим чорнилом , краще перечекати цей цирк ...а те шо люди гинуть ,так треба було про це думати у 19р... українці повели себе безвідповідально, то чому НАТО має довіряти такому цирку на дроті ? Женіть зеленського під три чорти ...а ніт , то чекайте ...у моря ...
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31.01.2024 20:42 Ответить
https://youtu.be/6HkonGFo4cY?si=-***************...

Генерал Залужный все равно уйдет... Аркадий Бабченко...🇺🇦🥇🔱
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31.01.2024 20:48 Ответить
***** пішли гандони ******
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01.02.2024 12:55 Ответить
 
 