США и Германия выступают за отсрочку приглашения Украины в НАТО, - Foreign Policy

Соединенные Штаты и Германия настаивают на отсрочке приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Foreign Policy.

Как отмечается, Украина и ее восточноевропейские союзники хотят, чтобы приглашение в Альянс поступило как можно быстрее, но Вашингтон и Берлин настороженно относятся к этому.

"Украина и некоторые из ее самых решительных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса во время большого предстоящего саммита, но их усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и Германии", - говорится в статье.

Почему США и Германия сомневаются

В США и Германии, являющихся крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине, считают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Киеву оружия и боеприпасов.

По их убеждению, рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока продолжается война с Россией. Вступление Украины может спровоцировать конфликт НАТО с РФ из-за украинских оккупированных территорий.

Однако в целом в долгосрочной перспективе они согласны на вступление Украины в НАТО.

Другие сторонники членства Украины в НАТО считают, что более быстрое вступление в Альянс будет дешевле в долгосрочной перспективе, чем нынешняя стратегия Запада по поставке оружия и боеприпасов Киеву.

"Задержки с переходом к членству (в НАТО – ред.) стоят не только Украине, но и дорого стоят Альянсу", - сказал посол Эстонии в США Кристиан Прикк.

Среди самых ярых сторонников срочного приглашения Украины в НАТО - Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании и предшественник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Очень часто я слышу аргумент, что мы не можем пригласить Украину вступить в НАТО, пока идет война. Я думаю, что это чрезвычайно опасный аргумент, потому что он де-факто дает Путину право вето на НАТО и дает ему стимул продолжать военные действия в Украине на неопределенный срок", - подчеркнул он.

На согласие всех членов НАТО принять Украину могут уйти годы

В то же время Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит РФ притормозить вторжение и положить конец войне.

Журналисты Foreign Policy считают, что получить согласие более 31 члена НАТО на принятие Украины, вероятно, будет экспоненциально сложнее и может занять годы.

По оценкам некоторых экспертов, если Соединенные Штаты займут решительную позицию по содействию членству Украины в Альянсе, то по крайней мере большинство других членов НАТО, сомневающихся по этому вопросу, последуют их примеру.

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