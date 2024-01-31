Украина в этом году получит €21 миллиард военной помощи от стран ЕС, - Боррель

В 2024 году страны ЕС планируют предоставить Украине военную помощь на 21 миллиард евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, через два года с начала российского вторжения Евросоюз и его страны-члены вместе передали Украине военное оборудование, оружие и боеприпасы на €28 миллиардов.

Однако сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран Европейского Союза Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в этом году объем такой помощи составит €21 миллиард.

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