Квасьневский, Джонсон, Клинтон и другие: Офис президента обнародовал состав рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины
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30 января состоялось первое, учредительное заседание Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, сопредседателями которой стали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Генеральный секретарь НАТО в 2009–2014 годах, экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Как сообщается, основная цель группы - наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.
Кроме сопредседателей Ермака и Расмуссена членами группы являются:
- бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте
- бывший президент Польши Александр Квасьневский
- экс-премьер Британии Борис Джонсон
- экс-премьер Финляндии Санна Марин
- бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
- бывший премьер Польши Марек Белка
- экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда
- экс-премьер Швеции Карл Бильдт
- бывший глава МИД Британии лорд Уильям Хейг
- бывшая глава министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари
- сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур
- бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей
- бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк
- бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер
- экс-заместитель генерального секретаря НАТО Гейнер Браусс (Германия)
- экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).
Сопредседатель новой группы Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что ее состав свидетельствует о высоком уровне поддержки интеграции Украины в евроатлантическую систему безопасности.
"Нам нужно сейчас сформулировать четкое видение будущих договоренностей безопасности Украины, чтобы четко дать понять Путину, что мы не позволим ему достичь своих военных целей", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
он які, поважні люди, приїдуть відпочити за наш кошт.
і з залужним, якось подебільному вийшло. зе!дерьмак, як раз кулебу вигулював в ужгороді перед сіяртою.
1. Тоді були такі часи що всі дружили з рашкою, світ міняється й погляди міняються
2. Вона з дуже авторитетної й впливової родини (а не просто дружина колишнього президента)
3. Вона у складі комісії за вступ в НАТО, а не проти
Билл Клинтон сожалеет, что убедил Киев отказаться от ЯО
Інакше на чому буде грати ця купка відставної кози барабанщиків?
Покалякали від нудьги по скайпу, бам-бум-бам-бум-бам....