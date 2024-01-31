Квасьневский, Джонсон, Клинтон и другие: Офис президента обнародовал состав рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины

30 января состоялось первое, учредительное заседание Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, сопредседателями которой стали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Генеральный секретарь НАТО в 2009–2014 годах, экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Как сообщается, основная цель группы - наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.

Кроме сопредседателей Ермака и Расмуссена членами группы являются:

бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте

бывший президент Польши Александр Квасьневский

экс-премьер Британии Борис Джонсон

экс-премьер Финляндии Санна Марин

бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

бывший премьер Польши Марек Белка

экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда

экс-премьер Швеции Карл Бильдт

бывший глава МИД Британии лорд Уильям Хейг

бывшая глава министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари

сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур

бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей

бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк

бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер

экс-заместитель генерального секретаря НАТО Гейнер Браусс (Германия)

экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).

Сопредседатель новой группы Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что ее состав свидетельствует о высоком уровне поддержки интеграции Украины в евроатлантическую систему безопасности.

"Нам нужно сейчас сформулировать четкое видение будущих договоренностей безопасности Украины, чтобы четко дать понять Путину, что мы не позволим ему достичь своих военных целей", - сказал он.