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Расмуссен (235) членство в НАТО (1222) Ермак Андрей (1192)

Квасьневский, Джонсон, Клинтон и другие: Офис президента обнародовал состав рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Відбулось перше засідання робочої групи щодо інтеграції України в НАТО

30 января состоялось первое, учредительное заседание Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, сопредседателями которой стали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Генеральный секретарь НАТО в 2009–2014 годах, экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Как сообщается, основная цель группы - наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.

Кроме сопредседателей Ермака и Расмуссена членами группы являются:

  • бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте
  • бывший президент Польши Александр Квасьневский
  • экс-премьер Британии Борис Джонсон
  • экс-премьер Финляндии Санна Марин
  • бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
  • бывший премьер Польши Марек Белка
  • экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда
  • экс-премьер Швеции Карл Бильдт
  • бывший глава МИД Британии лорд Уильям Хейг
  • бывшая глава министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари
  • сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур
  • бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей
  • бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк
  • бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер
  • экс-заместитель генерального секретаря НАТО Гейнер Браусс (Германия)
  • экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).

Сопредседатель новой группы Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что ее состав свидетельствует о высоком уровне поддержки интеграции Украины в евроатлантическую систему безопасности.

"Нам нужно сейчас сформулировать четкое видение будущих договоренностей безопасности Украины, чтобы четко дать понять Путину, что мы не позволим ему достичь своих военных целей", - сказал он.
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Топ комментарии
+16
Де Єрмак там лихо. Як це він з собою ще Марфу Безумну не потягнув. Буде нагода "запускать дуру"
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31.01.2024 18:04
+14
Суцільні "колишні", які не приймають жодних рішень і дЄрмак, якому нахрін не потрібні в Україні ні ЄС, ні НАТО. Отже, маємо чергове марнування коштів на ще одну комісію, яка імітуватиме "бурхливу діяльність". Прогнозований ККД цієї комісії дорівнює нулю.
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31.01.2024 18:15
+13
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31.01.2024 18:03
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дЄрмак гундосить і далі.......
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31.01.2024 18:03 Ответить
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31.01.2024 18:03 Ответить
Де Єрмак там лихо. Як це він з собою ще Марфу Безумну не потягнув. Буде нагода "запускать дуру"
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31.01.2024 18:04 Ответить
Це як нагадити сусіду на порозі й намагатись "зайти у гості"! Маємо відповідь на питання-"Чи запросять Україну у НАТО"!
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31.01.2024 18:08 Ответить
Дерьмак як торпедоносець а марфа безумна його торпеда, акустична.
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31.01.2024 19:45 Ответить
Скільки грошей витратять на сходку тих, які нічого не вирішують і ні на що не впливають...
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31.01.2024 18:08 Ответить
дєрьмак це не співголова. це півголовка.
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31.01.2024 18:12 Ответить
Суцільні "колишні", які не приймають жодних рішень і дЄрмак, якому нахрін не потрібні в Україні ні ЄС, ні НАТО. Отже, маємо чергове марнування коштів на ще одну комісію, яка імітуватиме "бурхливу діяльність". Прогнозований ККД цієї комісії дорівнює нулю.
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31.01.2024 18:15 Ответить
бачите, а ми гонимо на зе!дєрьмака.
он які, поважні люди, приїдуть відпочити за наш кошт.
і з залужним, якось подебільному вийшло. зе!дерьмак, як раз кулебу вигулював в ужгороді перед сіяртою.
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31.01.2024 18:17 Ответить
Кто оплачивать будет этот банкет??? Это сотни миллионов долларов оплачивать эти лоббистские компании и людей которые не принимают сейчас никаких решений!
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31.01.2024 18:21 Ответить
банкет за рахунок українського народу....((((((((
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31.01.2024 18:36 Ответить
Рассмусену Дерьмак платить гроші як лоббісту. Глобальна формула залишилась недоведеною, тому знайшли нову цяцьку для херпіду.
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31.01.2024 19:47 Ответить
Цікаво, а члени групи про це знають, що їх завгос туди включив
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31.01.2024 18:25 Ответить
А що там робить д'єрмак? І яке має відношення до євроатлантичної інтеграції ФСБешний щуряка?
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31.01.2024 18:29 Ответить
"...співголовами якої стали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак..."
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31.01.2024 18:29 Ответить
Не "керівних Офісу Президента" дєрьмак, а "керівник Президентом". Так точніше.
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31.01.2024 18:45 Ответить
Тут рашистський агент єрмак і цим все сказано!
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31.01.2024 18:38 Ответить
Який сором ! єрмак і НАТО - це як ложка дьогтю у бочці меду. Зеленський вже не знає куди того "крота" засунути, щоб він добре відпрацював на фсб. В країні немає, так немає президента. А вони ще хотіли країну залишити без главкома ! От же курви !
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31.01.2024 18:38 Ответить
Можно скільки завгодно кричати "дерьмак", але склад вражає. Можно сказати що це "колишні", але ж вони мають свій політичний вплив (бо щоб стати "колишніми", їм для цього потрібно було стати "першими"), й з політичної еліти своїх країн вони не вилитіли. Мене особливо радує що є "Клінтон" (представниця демократів) та Волкер (який працював з респами). Саміт в Вашингтоні скоро, побачимо що він нам принесе
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31.01.2024 18:40 Ответить
Нічого втішного він нам не принесе... А це та сама пані Клінтон, здається, котра перезавантажувала відносини з кацапами?..
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31.01.2024 18:50 Ответить
Ну може й не принесе, а хто принесе? Вас цікавлять конкретні прізвища? Мене особисто ні, головне результат. По Клінтон, да це та сама, але є декілька зауважень:
1. Тоді були такі часи що всі дружили з рашкою, світ міняється й погляди міняються
2. Вона з дуже авторитетної й впливової родини (а не просто дружина колишнього президента)
3. Вона у складі комісії за вступ в НАТО, а не проти
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31.01.2024 19:07 Ответить
Клінтор - це той кондом, який примусив Україну підписати будапештський меморандум і позбутися всіх ракет і бомбардувальників?!
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31.01.2024 18:43 Ответить
Так, це він - містер ширінка. Таке у нього поганяло.
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31.01.2024 18:57 Ответить
Я просто в шоці!!! Дерьмак - співголова органу, до якого в якості рядових членів, увійшли мега-зірки світової політики, хай і колишні! Він ними буде керувати??! Немає слів
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31.01.2024 18:49 Ответить
Треба закупити два десятки барабанів.
Інакше на чому буде грати ця купка відставної кози барабанщиків?
Покалякали від нудьги по скайпу, бам-бум-бам-бум-бам....
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31.01.2024 18:54 Ответить
Моника где ?
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31.01.2024 18:54 Ответить
Колишні - це ніхто. Але нехай потусуться та зайвий раз нагадають світу, що ***** не зупиниться.
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31.01.2024 19:00 Ответить
офіс путлєра(ОП) - похоронить і вступ України в НАТО і в ЄС.Це похоронна бригада для України від куйла....
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31.01.2024 19:37 Ответить
А чому Гілларі а не Білл, який свого часу дотиснув Україну до повного розброєння стратегічних засобів стримування..
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31.01.2024 21:04 Ответить
Єрмак був проти вступу України в НАТО
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31.01.2024 21:16 Ответить
Хантера Байдена забули - він великий спец по інтеграції українських грошей у свою кишеню
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31.01.2024 22:01 Ответить
 
 