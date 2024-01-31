Кулеба и Нуланд встретились для обсуждения продления помощи США в области безопасности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд для обсуждения продолжения поддержки безопасности.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я принял Викторию Нуланд в Киеве", – написал украинский дипломат.

Кроме того, собеседники затронули вопросы расширения сотрудничества оборонной промышленности, использования замороженных российских активов и реализации Формулы мира и подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Во встрече также приняли участие посол США в Украине Бриджит Бринк и заместитель министра иностранных дел Ирина Боровец.

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