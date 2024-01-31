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Нуланд (307) Кулеба Дмитрий (2657)

Кулеба и Нуланд встретились для обсуждения продления помощи США в области безопасности

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Кулеба, Нуланд, Брінк та Боровець на зустрічі в Києві

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд для обсуждения продолжения поддержки безопасности.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я принял Викторию Нуланд в Киеве", – написал украинский дипломат.

Кроме того, собеседники затронули вопросы расширения сотрудничества оборонной промышленности, использования замороженных российских активов и реализации Формулы мира и подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Во встрече также приняли участие посол США в Украине Бриджит Бринк и заместитель министра иностранных дел Ирина Боровец.

Читайте также: В Киев приехала заместитель госсекретаря США Нуланд
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Топ комментарии
+7
Увесь світ панькається з МАРОДЕРНЕЮ та її холуями типу Кулеби - а українці страждають в очікуванні справедливості та справжньої допомоги .
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31.01.2024 18:23
+6
І шоо, даже д'єрмака не було?
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31.01.2024 18:20
+3
кулебу відпустили, посидити на диванчику, з важливими тьотями.
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31.01.2024 18:21
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І шоо, даже д'єрмака не було?
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31.01.2024 18:20 Ответить
дЄрмак фотографує.....
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31.01.2024 18:30 Ответить
Воно ссить Нуланд!!! І думаю вона поставила умови, ні якого єрмакова!!!
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31.01.2024 21:45 Ответить
кулебу відпустили, посидити на диванчику, з важливими тьотями.
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31.01.2024 18:21 Ответить
Кулеба та дЄрмак зустрілись для обговорення поставок туалетної бумаги в ОПу......
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31.01.2024 18:22 Ответить
Увесь світ панькається з МАРОДЕРНЕЮ та її холуями типу Кулеби - а українці страждають в очікуванні справедливості та справжньої допомоги .
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31.01.2024 18:23 Ответить
А Верховному рейтинги муляють його заПОРОШЕНІ мізки - якщо дотягнутися не може то хоча б прагне пригнути хоч трішки -
Безумні шльондри Єрмаківські нарцису в поміч!
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31.01.2024 18:33 Ответить
Що? Без єрмака? Зрада!
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31.01.2024 18:24 Ответить
дайте дЄрмаку відпочити - туалетна бумага в ОПі ще не закінчується,,,
і йоршики туалетні всі на місці
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31.01.2024 18:29 Ответить
Не переживайте так, бо лайно не тоне!
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31.01.2024 18:47 Ответить
Нуланд летіла в України для «обговорення продовження»?))) у
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31.01.2024 18:26 Ответить
Єрмак в повний ріст і багато фоток тільки призустрічі з ************ покладками типа Сіятро.
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31.01.2024 18:28 Ответить
зустріч на явочній квартирі в Ужгороді!!!!
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31.01.2024 18:31 Ответить
Судячи з коментів вище, ЗЕгною всеж вдалось з України, зробити квартал 95....
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31.01.2024 18:33 Ответить
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31.01.2024 18:36 Ответить
Видно кулеба заслужив довіру єрмака - самого залишив з Нуланд.
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31.01.2024 18:45 Ответить
Або в Нуланд сказали, що не хочуть зустрічатися з регентом.
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31.01.2024 18:47 Ответить
Проясніть, будь ласка, з регентом чи дегенератом, бо я плутаюсь у цих поняттях.
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31.01.2024 18:49 Ответить
у неї фотка була з Єрмаком в обіймах коли оця трійця кабанів їздила республіканців увіщувати у США й обісралися там ...
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31.01.2024 18:50 Ответить
американо- українське чергове бла ба бла , котре не допоможе українцям "нікуя "
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31.01.2024 19:34 Ответить
 
 