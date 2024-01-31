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Нуланд (307) Умеров Рустем (149)

Обсудили дальнейшее сотрудничество и стратегическое партнерство, - Умеров провел встречу с Нуланд и Бринк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд и обсудил дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Важная встреча с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и послом США в Украине Бриджит Бринк в Киеве.

Поблагодарил народ и руководство Соединенных Штатов за поддержку.

Обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления нашего стратегического партнерства".

Читайте также: В Киев приехала заместитель госсекретаря США Нуланд

Нуланд, Умєров, Боінк
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Топ комментарии
+10
Зеля нашелся или до сих пор ныкается от Нуланд?
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31.01.2024 18:39
+5
Вікторія Нуланд популярно пояснила для тупих- будете пзд@ти гроші американських платників податків - знайдемо вас і в засРашці.
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31.01.2024 18:43
+4
Що вони всі там косять під Ясера Арафата!? Поголіться і одягніться вже нормально! Революціонери грьобані!
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31.01.2024 18:43
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в центрі умеров чи голова ВР?
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31.01.2024 18:38 Ответить
Просто котрийсь зі Шреків.
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31.01.2024 18:42 Ответить
один з самих англоязичних трьох кабанів 5членного менеджменту вови
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31.01.2024 18:46 Ответить
у нього там 5-6 менеджерів.....
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31.01.2024 18:49 Ответить
Кар'єра[ред. | ред. код]

Рустем Умєров розпочав кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки.

Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом Асланом Омєр Киримли заснували інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. Компанія ASTEM управляє інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури[22].

2019-2022 - народний депутат України від партії «Голос»[23].

2022-2023 - голова Фонду державного майна України.

З 2023 - міністр оборони України.
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31.01.2024 21:32 Ответить
Зеля нашелся или до сих пор ныкается от Нуланд?
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31.01.2024 18:39 Ответить
Скільки це коштувало платникам податків? Все це можна було обговорити по телефону. Що відбувається насправді можна тільки здогадуватись.
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31.01.2024 18:40 Ответить
все буде зрозуміло місяців через 5-6
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31.01.2024 18:42 Ответить
Вікторія Нуланд популярно пояснила для тупих- будете пзд@ти гроші американських платників податків - знайдемо вас і в засРашці.
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31.01.2024 18:43 Ответить
Це могли пояснити комісари, котрі приїхали днями перед Нуланд.
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31.01.2024 18:44 Ответить
Це щоб закріпити . Нуландшу навіть Трамп боїться
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31.01.2024 18:48 Ответить
карикатурна фотка на Ермака
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31.01.2024 18:41 Ответить
Ось такі вони «новиє ліца»
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31.01.2024 18:43 Ответить
у слові Ермак літера "Е" спеціально на руZZьком
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31.01.2024 18:44 Ответить
Що вони всі там косять під Ясера Арафата!? Поголіться і одягніться вже нормально! Революціонери грьобані!
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31.01.2024 18:43 Ответить
"Що вони всі там косять під Ясера Арафата!? Поголіться і одягніться вже нормально! Контр революціонери грьобані!" - я правильно виправив???)))))
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31.01.2024 18:45 Ответить
ШТА!?
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31.01.2024 18:52 Ответить
Міша, тєбє дєнєг нікто нє даст !
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31.01.2024 18:46 Ответить
Але й кнуряка. В поле орати !
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31.01.2024 18:44 Ответить
Мівіна робить свою справу.......
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31.01.2024 18:46 Ответить
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31.01.2024 18:48 Ответить
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31.01.2024 18:51 Ответить
щось цей жид дуже веселий сьогодня
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31.01.2024 18:50 Ответить
Шановні форумчани! Прошу не писати коментарів, дискримінаційних за національністю та вагою. Ц
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31.01.2024 18:56 Ответить
давай так - тут либо одно из двух...\или ты что-то темнишь...\
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31.01.2024 19:03 Ответить
ти шо женеш?
тут толєрастам і лєвакам пацифістам не наливають!
тут самий центр дискримінацій та принижень. з будь якого приводу!
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31.01.2024 19:03 Ответить
Я не п'ю .
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31.01.2024 19:15 Ответить
не п'є, чи дуже хвора людина, чи велика падлюка!
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31.01.2024 19:44 Ответить
Бик
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31.01.2024 20:32 Ответить
за вагою можна було б утриматися, погоджуюся . То так- але якщо є три антигерої в УКРАЇНІ , й є відома дитяча казочка про трьох товстунів на троні - ТО ЯК УТРИМАТИСЯ? та ще й руZZьких
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31.01.2024 19:08 Ответить
...за національністю треба просто БАНИТИ провокаторів
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31.01.2024 19:11 Ответить
поговорили ті.котрі рівним рахунком нікуя не вирішують, в питаннях забезпечення,України необхідною зброю в необхідній кількості....
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31.01.2024 19:31 Ответить
"Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини"

© Василь Симоненко
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31.01.2024 19:36 Ответить
Хнайшли кому вичитувати за спробу зняти Залужного... Умерову... А чого не дермаку?
Що, не захотів зустрічатися?
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31.01.2024 19:53 Ответить
Олег Пономарь:
"После Расмуссена в Киев прибыл еще один ястреб - зам. Госсекретаря Блинкена Виктория "fuck EU" Нуланд.
Напомню, что Нуланд курирует Украину еще с 2013 года.
На видео Нуланд говорит о том КАК США хотят помочь Украине победить - нужно наносить удары по объектам России, тем самым повышая для России цену войны, тем самым принуждая Россию к переговорам на наших условиях.
Очень символично в таком случае, что Нуланд привезла сегодня в Украину дальнобойные фактически крылатые ракеты GLSDB."
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31.01.2024 19:59 Ответить
"Вози залізної тарані -
То щедрої гостинець пані
Уміла що кому давать!"
(Т Щевченко "Гайдамаки")
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31.01.2024 20:25 Ответить
Почему умеров Україна пишет через Й - УкраЙна? Воно, що в школі не вчилося чи шо? Чи понабирали за принципом "шоб не був розумнішим за шашличніка"?
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01.02.2024 02:09 Ответить
интересно. перед тем как обсуждать с Умеровым вопрос стратегического партнерства, Нуланд читала сочинения Миноборони на тему тухлых яиц по 17?
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01.02.2024 09:06 Ответить
 
 