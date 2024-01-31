Обсудили дальнейшее сотрудничество и стратегическое партнерство, - Умеров провел встречу с Нуланд и Бринк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд и обсудил дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил: "Важная встреча с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и послом США в Украине Бриджит Бринк в Киеве.
Поблагодарил народ и руководство Соединенных Штатов за поддержку.
Обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления нашего стратегического партнерства".
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Рустем Умєров розпочав кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки.
Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав займатись інвестиційною діяльністю.
У 2013 році разом із братом Асланом Омєр Киримли заснували інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. Компанія ASTEM управляє інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури[22].
2019-2022 - народний депутат України від партії «Голос»[23].
2022-2023 - голова Фонду державного майна України.
З 2023 - міністр оборони України.
тут толєрастам і лєвакам пацифістам не наливають!
тут самий центр дискримінацій та принижень. з будь якого приводу!
© Василь Симоненко
Що, не захотів зустрічатися?
"После Расмуссена в Киев прибыл еще один ястреб - зам. Госсекретаря Блинкена Виктория "fuck EU" Нуланд.
Напомню, что Нуланд курирует Украину еще с 2013 года.
На видео Нуланд говорит о том КАК США хотят помочь Украине победить - нужно наносить удары по объектам России, тем самым повышая для России цену войны, тем самым принуждая Россию к переговорам на наших условиях.
Очень символично в таком случае, что Нуланд привезла сегодня в Украину дальнобойные фактически крылатые ракеты GLSDB."
То щедрої гостинець пані
Уміла що кому давать!"
(Т Щевченко "Гайдамаки")