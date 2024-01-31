Обсудили дальнейшее сотрудничество и стратегическое партнерство, - Умеров провел встречу с Нуланд и Бринк

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд и обсудил дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Важная встреча с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и послом США в Украине Бриджит Бринк в Киеве.

Поблагодарил народ и руководство Соединенных Штатов за поддержку.

Обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления нашего стратегического партнерства".

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