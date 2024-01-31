Пленных, которых РФ якобы перевозила в сбитом самолете ИЛ-76, во время сегодняшнего крупного обмена не было, - ГУР МО

В списке пленных, которых обменяли сегодня, 31 января, не было тех, которых Россия якобы перевозила в сбитом 24 января самолете ИЛ-76.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов говорит, что людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не произошел из-за катастрофы, во время этого обмена не вернули.

Обмен военнопленными

Как сообщалось, сегодня Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских.

На прошлой неделе российское Минобороны заявило, что в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, якобы находились украинские военнопленные.