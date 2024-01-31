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Пленных, которых РФ якобы перевозила в сбитом самолете ИЛ-76, во время сегодняшнего крупного обмена не было, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В списке пленных, которых обменяли сегодня, 31 января, не было тех, которых Россия якобы перевозила в сбитом 24 января самолете ИЛ-76.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов говорит, что людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не произошел из-за катастрофы, во время этого обмена не вернули.
Обмен военнопленными
Как сообщалось, сегодня Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских.
На прошлой неделе российское Минобороны заявило, что в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, якобы находились украинские военнопленные.
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Їй спеціально рота не закривають для дискредитації Буданова?
о ху "нні розвідники гура мо -95
Каськів спалився одразу на службі у Яника ! МАРОДЕР ЩЕ ТОЙ! Червоненко пізніше на ТБ у Медведчука! А тепер Юсов- працює з Гогалішвілі ПРи Буданові? Був вже й у русі ЧЕСНО - це соросята Пінчуковської філії "ВІДРОДЖЕННЯ " Сороса
Дивні шляхи оцих дивних патріотів!
Що з ними? Взнати це і доповісти суспільству - прямий обов'язок Буданова.
Але версії, що з нашими хлопцями - можуть бути різними, як мінімум, у кожного своя.
А хотілось би знати... і треба було би знати, що там насправді з ними...
Дар'я Дурова
War
3.01.2024 18:13
так !вибачаюсь- то це сьогодні третій за задумом повинен був стати?
Якщо Порохові за вимогою до Меркль від ***** навʼязали Медведчука на обмін...То у 95-го правив бал САМ!!! Єрмак відкритосебе піарячи обмінами . То тепер він це робить за спиню Юсова та Буданова - от і все!
Колись переживший полон Світан сказав - брудніших оборудок при обміні немає ніж при усіх інших договорняках політиків. Так то були часи ненависного Кремлю Пороха , а зараз епоха КОЗИРА! що говорити !