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Новости Война в Украине
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военнопленные (776) обмен (1248) ГУР (78)

Пленных, которых РФ якобы перевозила в сбитом самолете ИЛ-76, во время сегодняшнего крупного обмена не было, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

військовополонені,обмін

В списке пленных, которых обменяли сегодня, 31 января, не было тех, которых Россия якобы перевозила в сбитом 24 января самолете ИЛ-76.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов говорит, что людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не произошел из-за катастрофы, во время этого обмена не вернули.

Обмен военнопленными

Как сообщалось, сегодня Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских.

На прошлой неделе российское Минобороны заявило, что в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, якобы находились украинские военнопленные.
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Топ комментарии
+11
Бідні хлопці! Навіть якщо їх не було у літаку, рашка їх вб'є! Тварі кацапські!
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31.01.2024 19:20
+11
Тут питання може стояти по іншому, у версії, наприклад: касапи зпланували спецоперацію легалізації закатованих до смерті наших військовополонених; і при першому же підходящому випадку (який трапився зі збитим ілюшкою) подали їх списки як таких, ніби їх вбили ЗСУ. Але їх підвела рукожопість, доказуха була відсутня як факт; а навіть та, яку вони надали - була фейком (наприклад, фейкові документи особи ніби українського походження, де вони записали "рядовий" замість "солдат").
Але версії, що з нашими хлопцями - можуть бути різними, як мінімум, у кожного своя.
А хотілось би знати... і треба було би знати, що там насправді з ними...
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31.01.2024 19:24
+10
було би дивно, якщо би були_..........
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31.01.2024 19:09
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було би дивно, якщо би були_..........
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31.01.2024 19:09 Ответить
просто би сиділи і скучали ..... без гур мо -95
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31.01.2024 19:15 Ответить
МАРОДЕРНЯ Головкома-генерала -героя й надію України знищує втіхаря, а тут українці потерпілі від Баканова та інших зрадників з МАРОДЕРНІ, хто про них що скаже ? ГУР?Це ж саме та спецслужба, з котрої ******* Безумна розпіареного МАРОДЕРНЕЮ молодого генерала в ВЕРХОВНОГО тягне? ГУР мовчить про неї ні слова теж !Не хоче розвідати, на КОГО ВОНА ПРАЦЮЄ? То вона його в МІНІСТЕРСТВОР ОБОРОНИ МАРОДЕРНІ тягнула вмісто Резнікова , тепер в головнокомандуючого...

Їй спеціально рота не закривають для дискредитації Буданова?
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31.01.2024 19:22 Ответить
там ще є "бульбаш Шевченко" і "Червонець".
о ху "нні розвідники гура мо -95
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31.01.2024 19:30 Ответить
Й знаєте , що дивує - Юсов разом з Каськівим барабанив у організації ПОРА під час служби Червонця в службі охорони Ющенка на Майдані часів Помаранчевої.
Каськів спалився одразу на службі у Яника ! МАРОДЕР ЩЕ ТОЙ! Червоненко пізніше на ТБ у Медведчука! А тепер Юсов- працює з Гогалішвілі ПРи Буданові? Був вже й у русі ЧЕСНО - це соросята Пінчуковської філії "ВІДРОДЖЕННЯ " Сороса
Дивні шляхи оцих дивних патріотів!
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31.01.2024 19:51 Ответить
мафія.....
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31.01.2024 19:58 Ответить
Червонець за Уряду Тимошенко був головою Запоржської області . Й зараз Пінчук рулить в олігархаті Єрмака - Юля голову знову підіймає, хоче в уряд майбутнього кабімну Умерова протиснутися? Туди його зараз піарять , як в уряд нацпорятунку після того, як Вова стане кульгавою качкою. Оці фото, розслідування МАРОДЕРСТВА в МО під "ініціативою Умерова "- оце все шлях Умерова до наступного концерту зі зміною влади 95-го . А от він же , Умеров, був у трійці тих , хто були з Зеленським, коли той Залужного виганяв два дні тому... Мабуть, як майбутній премʼєр, допомагав Зеленському пропонувати Залужному нові посади ?
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31.01.2024 20:14 Ответить
умеров для мене помер коли "віддав Крим на 15 років разом із хламідією 3.14дарусні"
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31.01.2024 20:17 Ответить
соррі!! хотів віддати!
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31.01.2024 20:18 Ответить
віддавав... За участі Олександра Чалого шпигуна Рашкиу ВР від ОПЗЖ в делегації!!
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31.01.2024 20:30 Ответить
особенно ты в нидерландах что бы делала...?
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31.01.2024 19:28 Ответить
и правду узнаем.. но вот только когда и какую, если вообще узнаем- а что случилось и почему со сбитым ( и кем) и при каких обстоятельствах самолета- Ил 76 над Белгородской областью..
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31.01.2024 19:14 Ответить
та ж понятно, що їх не віддадуть...
Що з ними? Взнати це і доповісти суспільству - прямий обов'язок Буданова.
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31.01.2024 19:17 Ответить
Зачекайте трохи, The New York Times, Bild або The Wall Street Journal дізнаються правду, надрукують статтю, а через один-два тижні і Буданов доповість отриману "секретну інформацію прямо з Кремля".
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31.01.2024 19:26 Ответить
блогер бАданов все отримує із 5-и зіркової.....
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31.01.2024 19:39 Ответить
досить уже згадувати про цього кумедного чувака з погонами генерал-полковника! цей "суперрозвідник" кожні 6 міс п"є каву у звільненій ним Ялті і вже місяців 5 не може розібратися хто ж отруїв його жінку і найдовіреніших розвідників з ГУР...це ж просто дитина!
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31.01.2024 20:47 Ответить
Бідні хлопці! Навіть якщо їх не було у літаку, рашка їх вб'є! Тварі кацапські!
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31.01.2024 19:20 Ответить
якщо вже до того не вбили... Нижче мій комент 31.01.2024 19:24
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31.01.2024 19:25 Ответить
мабуть таки рашистський кріт в ГУР носить фамілію "юсов" ???
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31.01.2024 19:24 Ответить
Тут питання може стояти по іншому, у версії, наприклад: касапи зпланували спецоперацію легалізації закатованих до смерті наших військовополонених; і при першому же підходящому випадку (який трапився зі збитим ілюшкою) подали їх списки як таких, ніби їх вбили ЗСУ. Але їх підвела рукожопість, доказуха була відсутня як факт; а навіть та, яку вони надали - була фейком (наприклад, фейкові документи особи ніби українського походження, де вони записали "рядовий" замість "солдат").
Але версії, що з нашими хлопцями - можуть бути різними, як мінімум, у кожного своя.
А хотілось би знати... і треба було би знати, що там насправді з ними...
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31.01.2024 19:24 Ответить
"провалений "за м"яко кажучи дивними СТРАШНИМИ обставинами МІСЯЦЯМИ ДО ЦЬОГО не проведений обмін, раптом швиденько організований продовжений іншим , слава Богу великим вдалим... Хіба це не привід до запитань владі ? Там когось вивезли з мародерні , як Цемаха ? То тоді Україна хоч знала.
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31.01.2024 19:32 Ответить
у 24-му році?
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31.01.2024 19:56 Ответить
Обмін полоненими 24 січня мав стати одним із найбільших з початку війни - ГУР- ЮСОВ
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31.01.2024 19:59 Ответить
Вдалося провести дуже складний обмін: із російського полону повернули понад 200 громадян України. Фото і відео


Дар'я Дурова
War

3.01.2024 18:13
так !вибачаюсь- то це сьогодні третій за задумом повинен був стати?
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31.01.2024 20:02 Ответить
значить тих, МОЖЕ загиблих 65 українців -то могли бути тільки часткою сьогоднішнього великого списку повернених??? То щось ГУР темнить?
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31.01.2024 20:04 Ответить
Нісенітниця. Списки узгоджуються заздалегідь, а спеціально підставити свій літак і замутити збиття через агентуру це навіть для кацапів занадто. Навіть, якщо допустити таку версію, що готувались, збили самі і в списках були закатовані, то кацапи організували б обгорівші тіла серед уламків для фото і відео. Вони швидше випишуть довідку про спалах чуми чи холери, щоб приховати свої злочини. В даному випадку ляпанули зі злості, щоб напаскудити (як скажені собаки - не загризу, то хоч покусаю), але тепер доля наших на волосинці, дуже необхідний доказ, що хоч один з того списку живий, а значить їх в літаку не було. Допускаю також, що сьогодні наші переговорники виміняли хлопців по тому списку, але за умови це не розголошувати і спростовувати, бо якось дуже оперативно, після нездійсненного через збиття Іла, пройшов обмін, а списки кацапи завжди дуже довго погоджують і тасують. Це мабуть єдиний варіант, який влаштує кацапів і врятує наших.
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31.01.2024 23:44 Ответить
В тому літаку полонених не було і не могло бути!
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31.01.2024 19:49 Ответить
Среди живых погибших не оказалось. Так, чтоли?
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31.01.2024 20:07 Ответить
Живых свидетелей провокации на госуровне, скорее всего, уже нет. Хуже, если их уничтожат сейчас. Они способны
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31.01.2024 20:14 Ответить
ГУР діє за принципом вови - ні обіцянок ні пробаченть ,ні пояснень ні достойної українців ,жертв війни, реакції ... -Це-головний висновок .

Якщо Порохові за вимогою до Меркль від ***** навʼязали Медведчука на обмін...То у 95-го правив бал САМ!!! Єрмак відкритосебе піарячи обмінами . То тепер він це робить за спиню Юсова та Буданова - от і все!
Колись переживший полон Світан сказав - брудніших оборудок при обміні немає ніж при усіх інших договорняках політиків. Так то були часи ненависного Кремлю Пороха , а зараз епоха КОЗИРА! що говорити !
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31.01.2024 20:24 Ответить
Брехня на брехні, брехнею поганяє. Іншого висновку немає.
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31.01.2024 21:45 Ответить
Яке ж таки «ефективне» буданівське Головне Управління Розмов!
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31.01.2024 20:35 Ответить
 
 