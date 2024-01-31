Своим решением Суд ООН впервые признал Россию нарушителем международного права, - Кориневич

Впервые в истории Российская Федерация была признана Международным судом ООН – высшим судом мира – нарушителем международного права.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич в разговоре с журналистами после объявления решения Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это первое решение зафиксировало, что РФ нарушила международное право, в частности обязательства по Международной конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Соответственно впервые в истории Российская Федерация была признана этим Судом – высшим судом мира – нарушителем международного права", - сказал Кориневич.

Как он уточнил, Международный суд ООН установил, что РФ нарушила Международную конвенцию о предотвращении финансирования терроризма, не проведя расследование возможных фактов финансирования терроризма по поводу событий на территории восточных областей Украины. Также Суд установил, что РФ нарушила Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в части того, что РФ "уничтожила в Крыму образование и обучение на украинском языке и с 2014 года украинский язык недоступен", заявил посол по особым поручениям МИД.

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Таким образом, подчеркнул он, теперь Россия является нарушителем международного права не только в политических заявлениях и утверждениях на разных политических площадках, но и в юридически обязательном решении Международного суда ООН.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Международный суд ООН 31 января объявил решение по делу о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.