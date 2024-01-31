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Новости За рубежом
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терроризм (18658) Международный суд ООН (149) Кориневич Антон (89)

Своим решением Суд ООН впервые признал Россию нарушителем международного права, - Кориневич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кориневич, Суд ООН

Впервые в истории Российская Федерация была признана Международным судом ООН – высшим судом мира – нарушителем международного права.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич в разговоре с журналистами после объявления решения Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это первое решение зафиксировало, что РФ нарушила международное право, в частности обязательства по Международной конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Соответственно впервые в истории Российская Федерация была признана этим Судом – высшим судом мира – нарушителем международного права", - сказал Кориневич.

Как он уточнил, Международный суд ООН установил, что РФ нарушила Международную конвенцию о предотвращении финансирования терроризма, не проведя расследование возможных фактов финансирования терроризма по поводу событий на территории восточных областей Украины. Также Суд установил, что РФ нарушила Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в части того, что РФ "уничтожила в Крыму образование и обучение на украинском языке и с 2014 года украинский язык недоступен", заявил посол по особым поручениям МИД.

Читайте также: Россия нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, - Международный суд ООН

Таким образом, подчеркнул он, теперь Россия является нарушителем международного права не только в политических заявлениях и утверждениях на разных политических площадках, но и в юридически обязательном решении Международного суда ООН.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Международный суд ООН 31 января объявил решение по делу о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.
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Топ комментарии
+7
Ну не знаю - порушник для мене хто горланив пісні в під"ізді в дві год. ночі -- а вбивця це кримінальнии злочинець
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31.01.2024 20:51
+5
Якии **** порушник -- вбивця , агресор
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31.01.2024 20:26
+5
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму. Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей - №9.
Суд заявив, що Росія не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна. Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.
Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону. Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Суд визнав, що Росія порушила свої зобов'язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду Джоан Доног'ю, зокрема, звернула увагу на дані про зменшення кількості школярів, що навчаються українською. "Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший", - зауважила вона. Суддя Доног'ю пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження.
Також суд підтвердив, що Росія порушувала рішення цього ж Суду від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.
Чесно кажучи, розчарована рішенням Суду. Саме через те, що на дії РФ в Криму і на Донбасі світ з 14 року закривав очі, стала можлива і велика агресія в 22-му Вердикт суду, як на мене, сторює небезпечний прецедент не лише для РФ, а й іншим тоталітарним країнам безкарно порушувати міжнародне право.
Сьогодні в Кремлі питимуть шампанське.
Українській команді юристів, які представляли нашу позицію в МС, варто провести ретельний аналіз нашої позиції, її захисту, поданих документів, аргументації.

ЗІ: в цей пост я заніс елементи і наступного посту Ірини №12914, щоб не розтягувати (А.М.)
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31.01.2024 20:31
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що дали?
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31.01.2024 20:25 Ответить
і......?
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31.01.2024 20:25 Ответить
лиха беда начало
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31.01.2024 20:25 Ответить
Якии **** порушник -- вбивця , агресор
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31.01.2024 20:26 Ответить
Вбивця це і є порушник.
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31.01.2024 20:40 Ответить
Ну не знаю - порушник для мене хто горланив пісні в під"ізді в дві год. ночі -- а вбивця це кримінальнии злочинець
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31.01.2024 20:51 Ответить
слабо суд визнав, якщо покарання порушнику не призначив. Злочинцю від того не холодно, ні жарко.
Коріневич, ану поясни, чому рішення МКС таке неоднозначне?
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31.01.2024 20:30 Ответить
Ну варто б було зазначити ще й те, що суд не визнав. Пів правди ще не правда!
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31.01.2024 20:30 Ответить
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму. Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей - №9.
Суд заявив, що Росія не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна. Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.
Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону. Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Суд визнав, що Росія порушила свої зобов'язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду Джоан Доног'ю, зокрема, звернула увагу на дані про зменшення кількості школярів, що навчаються українською. "Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший", - зауважила вона. Суддя Доног'ю пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження.
Також суд підтвердив, що Росія порушувала рішення цього ж Суду від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.
Чесно кажучи, розчарована рішенням Суду. Саме через те, що на дії РФ в Криму і на Донбасі світ з 14 року закривав очі, стала можлива і велика агресія в 22-му Вердикт суду, як на мене, сторює небезпечний прецедент не лише для РФ, а й іншим тоталітарним країнам безкарно порушувати міжнародне право.
Сьогодні в Кремлі питимуть шампанське.
Українській команді юристів, які представляли нашу позицію в МС, варто провести ретельний аналіз нашої позиції, її захисту, поданих документів, аргументації.

ЗІ: в цей пост я заніс елементи і наступного посту Ірини №12914, щоб не розтягувати (А.М.)
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31.01.2024 20:31 Ответить
ООН самая безполезная организация в мире . Кроме пустой болтавни , ничего не делает.
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31.01.2024 20:35 Ответить
самая бесполезная ОПа Зеледента... даже вредная
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31.01.2024 20:45 Ответить
Они соревнуются с Красным Крестом....
Кто бесполезнее...
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31.01.2024 20:45 Ответить
озабочєнность та стурбування проголосив?
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31.01.2024 20:37 Ответить
Уявляю, що чекає нас після цієї війни - міжнародний суд ООН навряд чи буде спроможним визнати рашку країною агресором та визнати ті численні порушення всього, чого тільки можливо, які рашка вчиняла на нашій території, збіговисько імпотентів..
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31.01.2024 20:49 Ответить
Назва цьому проста - СЛОВОБЛУДДЯ! Словесний блуд! Давно вже час розігнати цю "шарагу" та перестати фінансувати корумпованих "гнилих" озабоченців. А бюджет цього нікчемного "болота" на 2024р. не мало - не багато, а $3 300 000 000 (USD).
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31.01.2024 20:51 Ответить
І що? Може тепер виженете кацапів з міжнародних інституцій!
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31.01.2024 21:11 Ответить
Росія заявила про свою перемогу в позові України в Суді ООН за двома конвенціями


Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН 31 січня за позовом України про порушення конвенцій про фінансування тероризму та расову дискримінацію
Деталі: У своїй заяві російське МЗС стверджує, що Міжнародний суд ООН "не пішов на поводу в Києва і принципово відмовився визнати Росію "державою-агресором", а також заперечив, що "ДНР" і "ЛНР" є терористичними організаціями.
Водночас там "із подивом зустріли висновок Суду" про порушення Росією зобов'язання за конвенцією про фінансування тероризму у двох випадках, де, як каже МЗС РФ, немає "ознак як "тероризму", так і його "фінансування".

У схожому ключі зовнішньополітичне відомство Росії висловилось і стосовно висновку Міжнародного суду ООН за конвенцією про ліквідацію форм расової дискримінації, стверджуючи, що "дискримінації щодо кримських татар і українців у Криму немає".
А встановлений судом факт обмеження викладання української у школах МЗС Росії назвало "досить спірним судженням", бо, мовляв, "вибір кримців навчатися російською мовою був суто добровільним".

Суд ООН майже повністю виправдав агресора 🤬!
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31.01.2024 21:16 Ответить
От ще б пальцем насварилися - тоді рашці ващє піззєц був би!
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31.01.2024 21:21 Ответить
Повне лайно... А наші зебіли раді...
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31.01.2024 21:35 Ответить
Что ВАКС, что суд ООН, бесполезные организации .
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31.01.2024 21:36 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

3 ч

Міжнародний суд ООН... Ця гніль - ООН - повинна повторити долю Ліги Націй. Нікчемна потвора... "Фінансування тероризму стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї" Терористи плещуть у долоні.
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31.01.2024 21:41 Ответить
з такими судами в кінці кінців будуть судити Україну, за те, що ми чинимо спротив і захищаємось
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31.01.2024 21:43 Ответить
ООН працює, як мертвий сере.
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31.01.2024 21:45 Ответить
А могли б визнати й жертвою...
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31.01.2024 21:58 Ответить
Йшов 10-й рік війни.
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31.01.2024 22:35 Ответить
Може я не правий, але мені здається, що рівень наших представників у цьому суді відповідає рівню Зе, звідси і такі результати
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01.02.2024 08:35 Ответить
 
 