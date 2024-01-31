В 2024 году Украина добьется больших успехов. Путина ждут сюрпризы на поле боя, - Нуланд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Виктория Нуланд спрогнозировала, что в 2024 году на поле боя Путина ждут сюрпризы, а Украина добьется больших успехов.
Заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По мнению Нуланд, Украина добьется очень больших успехов в 2024 году.
"Я должна сказать, что я оставляю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решительности украинского народа по отношению к 2024 году. Я также уверена, что, несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов", - подчеркнула заместитель государственного секретаря США.
Визит Нуланд в Киев
Напомним, что Нуланд приехала в Киев сегодня 31 января. В столице она встретилась с Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Пожалуйста, подождите...
Не нужно строить из себя "рыбку гуппи"
Южный Вьетнам, иракские курды, Афганистан. Если вы об этом знали, чему вы удивляетесь?
Знищення Урядами, заради того ж сидіння на посадах, підприємств ВПК Урядами впродовж 30 років!! Тепер, усі ці мудрили привладні, потікали за кордон, з рахунками у приватних банках!
За 10 років війни, їх ніякі САНКЦІЇ, так і не торкнулися!! Махніцкий, ярема, луценко….. і костін, так і мовчать, витріщивши очі на то, як Українці захищають Україну! Бо вони ж, не месниє, і нічого не розуміють..
А Українці боронять Державу, голими руками та асфальтом московських підлабузників при владі! Мертвечук з сівковичем та деркачами, це можуть і підтвердити з московії!
Співпадіння …
Слова, слова, лукаві слова, які не відповідають реальності сьогоднішнього дня.
В міжнародного шерифа глибока прострація і внутрішнє переборювання "хто кого":
в США передвиборна турбуленція, якщо по простому бардак, те саме, що бордель, безвладдя, відсутність порядку і дисципліни, невиконання законів через їх довільне тлумачення, занепад моралі і т.п.
І розмінною картою є міграційні процеси - демократи ніби на стороні мігрантів, а республіканці за жорстку політику і дії проти міграції - це по внутрішніх питаннях.
А в зовнішній політиці Україна розмінна монета - допомога Україні в одному пакеті з міграцією.
За кулісами Трамп - генератор напруги. Ігрища на грані війни між штатом Техас і федеральним урядом.
Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2024/01/30/ne-sviazyvaites-s-tekhasom