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Новости Война в Украине
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В 2024 году Украина добьется больших успехов. Путина ждут сюрпризы на поле боя, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вікторія Нуланд

Виктория Нуланд спрогнозировала, что в 2024 году на поле боя Путина ждут сюрпризы, а Украина добьется больших успехов.

Заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению Нуланд, Украина добьется очень больших успехов в 2024 году.

"Я должна сказать, что я оставляю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решительности украинского народа по отношению к 2024 году. Я также уверена, что, несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов", - подчеркнула заместитель государственного секретаря США.

Визит Нуланд в Киев

Напомним, что Нуланд приехала в Киев сегодня 31 января. В столице она встретилась с Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Читайте также: Украине и ее союзникам нужно готовиться к длительному противостоянию в войне с РФ, - Нуланд
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Топ комментарии
+39
А це часом не через Залужного вона приїзжала?
Зелена банда, ніякої повага до старої жінки...
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31.01.2024 20:42
+31
Зелю знайшла? Чи заховався надійно - під ліжко?!...
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31.01.2024 20:43
+21
100 відсотків. Приїхала пенделя передати.
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31.01.2024 21:03
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нова ванга?
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31.01.2024 22:27 Ответить
успіхи можливі тільки без єрмака і зеленої гниди, без антимайданівської шобли. Нажаль москалі цього року викотять дрони з машинним зором, нові шахеди з реактивними двигунами це вони нас здивують, а не ми їх. Нагадую що в нас уряд не зацікавлений в перемозі і складається з московських агентів і регіоналів, а в москалів уряд за них і мобілізую на війну всю економіку. Наші ж зелені гниди все що можна соботують і знищують, армію тримають волонтери і змін не видно. Проти москалів на громадських засадах не вийде.
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31.01.2024 22:28 Ответить
Залужний наш презедент !
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31.01.2024 22:28 Ответить
Та сюрприз за сюрпризом... Такого кидка мало хто й чекав....
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31.01.2024 22:46 Ответить
Только не надо.
Не нужно строить из себя "рыбку гуппи"
Южный Вьетнам, иракские курды, Афганистан. Если вы об этом знали, чему вы удивляетесь?
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01.02.2024 07:17 Ответить
God bless America!
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31.01.2024 23:49 Ответить
Українці, сьогодні мають наочний приклад, «мудрих реформ» ЗСУ від цілих генералів Армії, які заради сидіння дупами на посадах, виконували усі забаганки привладних та нардепів з ВРУ !!
Знищення Урядами, заради того ж сидіння на посадах, підприємств ВПК Урядами впродовж 30 років!! Тепер, усі ці мудрили привладні, потікали за кордон, з рахунками у приватних банках!
За 10 років війни, їх ніякі САНКЦІЇ, так і не торкнулися!! Махніцкий, ярема, луценко….. і костін, так і мовчать, витріщивши очі на то, як Українці захищають Україну! Бо вони ж, не месниє, і нічого не розуміють..

А Українці боронять Державу, голими руками та асфальтом московських підлабузників при владі! Мертвечук з сівковичем та деркачами, це можуть і підтвердити з московії!
Співпадіння …
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01.02.2024 00:05 Ответить
А де найвеличніший політик ********** від неї сховався? ))))
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01.02.2024 00:22 Ответить
...під спідницю лєнки
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01.02.2024 05:05 Ответить
О каких конкретно Сюрпризах от США она говорит? США опять признают Военными Преступниками всех кто воюют сейчас за Украину с Украинской стороны? Как США это сделали в 2017 году? И теперь Жесточайшей Цензурой США Скрывают любые упоминания этого Самого Главного Документа USAID за всю историю США в ютуб и то же время Массово депортируя из США людей по этому Документу?
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01.02.2024 00:40 Ответить
Нагадує Буданова із заявами про "каву в Криму"🤦
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01.02.2024 02:30 Ответить
УКРАИНЦАМ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УНИЧТОЖИЛИ ВСЕХ БЛИЗКИХ ПУТИН !!! ВСЕХ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА !!!
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01.02.2024 03:14 Ответить
Я так розумію, про перемогу говорити вже не на часі?
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01.02.2024 06:46 Ответить
Про кордони 91го вже ніхто не згадує навіть.
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01.02.2024 06:57 Ответить
Рік тому я вже це чув. Результат всім відомий.
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01.02.2024 07:38 Ответить
Звичайно відомий - за два роки війни Україна отримала величезну війскову та фінансову допомогу - і жодним чином не почала забезпечувати ЗСУ б/к, зброєю - тоб заключати контракти на виготовлення та сплачувати їх. Нікому не потрібен такий хилий партнер. Вони теж хотіли побачити - шож Україна може - а може тіки відоси *********** зеленского та листи з проханням про зброю.
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01.02.2024 08:00 Ответить
У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою, - Нуланд.
Слова, слова, лукаві слова, які не відповідають реальності сьогоднішнього дня.
В міжнародного шерифа глибока прострація і внутрішнє переборювання "хто кого":

в США передвиборна турбуленція, якщо по простому бардак, те саме, що бордель, безвладдя, відсутність порядку і дисципліни, невиконання законів через їх довільне тлумачення, занепад моралі і т.п.


І розмінною картою є міграційні процеси - демократи ніби на стороні мігрантів, а республіканці за жорстку політику і дії проти міграції - це по внутрішніх питаннях.

А в зовнішній політиці Україна розмінна монета - допомога Україні в одному пакеті з міграцією.


За кулісами Трамп - генератор напруги. Ігрища на грані війни між штатом Техас і федеральним урядом.

Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2024/01/30/ne-sviazyvaites-s-tekhasom
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01.02.2024 07:43 Ответить
Прошу редакторів перевіряти тексти, щоб не було абсурдів: "Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист". Не "попри те" (синоніми: незважаючи на це, не дивлячись на це), а "через те" (синоніми: оскільки, у зв'язку з тим, завдяки тому).
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01.02.2024 09:17 Ответить
А сюрпризи , це які? Діди під 60 , свіжий асфальт та відосики? Чи може бруківку нову підвезли?
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01.02.2024 09:53 Ответить
Нам бы сюрпризы по санкциям, а на поле боя наши воины и так творят чудеса, только снаряды позвоните!
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01.02.2024 10:06 Ответить
Тим часом зеблазень розповідає українцям про нові наступи і нові завоювання агресора в Україні у 2024 році
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01.02.2024 17:56 Ответить
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