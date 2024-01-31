В 2024 году Украина добьется больших успехов. Путина ждут сюрпризы на поле боя, - Нуланд

Виктория Нуланд спрогнозировала, что в 2024 году на поле боя Путина ждут сюрпризы, а Украина добьется больших успехов.

Заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению Нуланд, Украина добьется очень больших успехов в 2024 году.

"Я должна сказать, что я оставляю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решительности украинского народа по отношению к 2024 году. Я также уверена, что, несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов", - подчеркнула заместитель государственного секретаря США.

Визит Нуланд в Киев

Напомним, что Нуланд приехала в Киев сегодня 31 января. В столице она встретилась с Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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