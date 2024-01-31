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В окрестностях Киева с 1 по 3 февраля будут проходить военные учения: Граждане могут слышать громкие звуки
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киевской области в Бучанском районе с 1 по 3 февраля будут проходить военные учения, поэтому жители могут слышать громкие звуки.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 по 3 февраля на северо-западных окрестностях Киева (Бучанский р-н) пройдут военные учения. По плану, они будут проходить и днем, и ночью. Поэтому в эти дни, в любое время могут звучать громкие звуки", - говорится в сообщении.
В КГВА призвали сохранять спокойствие и внимательно следить за сигналами воздушных тревог.
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