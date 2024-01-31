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Новости Киевские новости
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Киев (24547) военные учения (3276)

В окрестностях Киева с 1 по 3 февраля будут проходить военные учения: Граждане могут слышать громкие звуки

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

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В Киевской области в Бучанском районе с 1 по 3 февраля будут проходить военные учения, поэтому жители могут слышать громкие звуки.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 по 3 февраля на северо-западных окрестностях Киева (Бучанский р-н) пройдут военные учения. По плану, они будут проходить и днем, и ночью. Поэтому в эти дни, в любое время могут звучать громкие звуки", - говорится в сообщении.

В КГВА призвали сохранять спокойствие и внимательно следить за сигналами воздушных тревог.

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...потужні...
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31.01.2024 22:01 Ответить
Ще напишіть де і коли ) москалі зрадіють
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31.01.2024 22:04 Ответить
Та написали й так...
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31.01.2024 22:51 Ответить
Неужели депутаты окопы вырыли и воевать учатся?
Вовка тренируется Залужного заменить.
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31.01.2024 22:18 Ответить
Громадяни можуть чути гучні звуки

Обіцянки влади?
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31.01.2024 22:38 Ответить
Військові навчаються, цивільні попереджені, щоб не хвилювалися. Це відбувається регулярно. Так і має бути. Але чому ж такі тупуваті коментарі?
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31.01.2024 22:51 Ответить
 
 