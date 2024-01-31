СБУ переквалифицировала дело о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье. Обвиняемому грозит пожизненное
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После переквалификации дела депутат, взорвавший гранаты в сельсовете на Закарпатье, может получить пожизненное заключение
Об этом пишут в фейсбуке Управления СБ Украины Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня правоохранители изменили квалификацию производства о подрыве трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, квалифицировав его как террористический акт, приведший к гибели людей", - говорится в сообщении.
В Управлении СБ отмечают, что в настоящее время уголовное производство по данному факту расследуется по ч. 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.
Но теперь подрывнику Сергею Батрину грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Подрыв гранат на Закарпатье
15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – взорвал гранаты. Тогда полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы. Однако позже появилась информация, что от полученных в результате взрыва травм скончались два человека.
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Вічно житиме...
От падло!
А ще держава осипє баблом - вони ж пастрадалі на службє прі іспалнєнії.
Я говорю о потенциальной преступной деятельности председателя сельсовета и каких то его посипак, которая стала широко известна благодаря произошедшему.
И если вы преступник, то сколько бы раз вас жёстко не изнасиловали и нашпиговали осколками, вы все равно останетесь преступником.
"...Тоді поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт..." Джерело: https://censor.net/ua/n3470912
Поясніть мені, недоумку, чим відрізняється терористичний акт, кваліфікований Поліцією, від терористичного акту за кваліфікацією СБУ? Чи терористи теж різні бувають, бо "не все так однозначно"? Шо за фігня?
там люди не відразу померли, може спочатку був терористичний акт без загибелі...
ІМХО, теракт лишається терактом незалежно від обставин.
Пора Єрмаку лимонку в його сфінктер. Я про фрукт кажу.
Исторический документ о высылке украинцев в Сибирь от 22 июня1944 года.Подптсанный Жуковым и Берия...
Румуни, коли їхнє життя стало нестерпним судили і виконали вирок Чаушеску і його Єлені за раховані години. Звичайно, був суд, але блискавичний.
І нам такі суди потрібні, і такі вироки, тому що ті гроші, які привласнюють прикоритники, комусь вкорочують віку на фронті.