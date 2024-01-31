СБУ переквалифицировала дело о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье. Обвиняемому грозит пожизненное

После переквалификации дела депутат, взорвавший гранаты в сельсовете на Закарпатье, может получить пожизненное заключение

Об этом пишут в фейсбуке Управления СБ Украины Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня правоохранители изменили квалификацию производства о подрыве трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, квалифицировав его как террористический акт, приведший к гибели людей", - говорится в сообщении.

В Управлении СБ отмечают, что в настоящее время уголовное производство по данному факту расследуется по ч. 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.

Но теперь подрывнику Сергею Батрину грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Подрыв гранат на Закарпатье

15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – взорвал гранаты. Тогда полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы. Однако позже появилась информация, что от полученных в результате взрыва травм скончались два человека.

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