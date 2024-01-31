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Новости Происшествия
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граната (954) Закарпатье (2401) СБУ (18723) теракт (2147)

СБУ переквалифицировала дело о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье. Обвиняемому грозит пожизненное

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Засідання на якому Сергій Батрин підірвав 3 гранати

После переквалификации дела депутат, взорвавший гранаты в сельсовете на Закарпатье, может получить пожизненное заключение

Об этом пишут в фейсбуке Управления СБ Украины Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня правоохранители изменили квалификацию производства о подрыве трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, квалифицировав его как террористический акт, приведший к гибели людей", - говорится в сообщении.

В Управлении СБ отмечают, что в настоящее время уголовное производство по данному факту расследуется по ч. 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.

Но теперь подрывнику Сергею Батрину грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Подрыв гранат на Закарпатье

15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – взорвал гранаты. Тогда полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы. Однако позже появилась информация, что от полученных в результате взрыва травм скончались два человека.

Читайте также: Взрыв в сельсовете на Закарпатье: в больнице находятся 20 человек, состояние двух пострадавших – критическое
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Топ комментарии
+19
Мне больше интересно когда будет дана оценка антиукраинской деятельности этой рады с председателем, что будет расследовано в плане растрат средств и воровства. Вроде как небольшое село, следователи не должны бояться.
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31.01.2024 22:31
+13
Відколи за мінус підерів дають довічне???
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31.01.2024 23:00
+9
коли не працюють суди , люди самі виносять вирок . вбивця моєї матері гуляє не отримавши жодного покарання . що робити ?
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31.01.2024 22:38
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в суд вже приносили гранати . принесуть ще ...
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31.01.2024 22:28 Ответить
може отримати довічне ув'язнення

Вічно житиме...
От падло!
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31.01.2024 22:30 Ответить
Прикро, що замість правосуддя в державі все більше судив Лінча
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31.01.2024 22:30 Ответить
коли не працюють суди , люди самі виносять вирок . вбивця моєї матері гуляє не отримавши жодного покарання . що робити ?
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31.01.2024 22:38 Ответить
Суд Камбіса - самий гуманний суд у світі ! Спочатку зловити того суддю і зідрати з нього шкуру, потім обшити цією шкурою крісло і подарувати новому судді ! А вже після цього вбивцю , що гуляє на волі порішити! Он Павличенків же випустили , правда один з них вже загинув на фронті! А якщо вони зробили те в чому їх звинувачували , то вони герої ще тоді були , а зараз і подавно!
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31.01.2024 23:03 Ответить
Лікар, чи водій?
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31.01.2024 23:39 Ответить
водій-вбивця .
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31.01.2024 23:47 Ответить
а, тобто коли не вистачає мізків боротися законодавчо, то треба усіх убивати? ну чисто русскомозгльій подход
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01.02.2024 08:17 Ответить
Мне больше интересно когда будет дана оценка антиукраинской деятельности этой рады с председателем, что будет расследовано в плане растрат средств и воровства. Вроде как небольшое село, следователи не должны бояться.
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31.01.2024 22:31 Ответить
Нічого не буде. Вони прикрилися загиблими, тепер будуть жерти в три горла і ніхто не посміє рота в їх сторону відкрити.

А ще держава осипє баблом - вони ж пастрадалі на службє прі іспалнєнії.
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01.02.2024 01:20 Ответить
Ви нормальний? По вашому, якщо вам не подобається якийсь депутат, наприклад Київради, то треба знищити Київ? Ви дебіл чи рашкохворий?
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01.02.2024 08:01 Ответить
У вас с логикой совсем туго, господин хороший. Во первых ваш пример не имеет ничего общего с произошедшим, во вторых я не даю никакой оценки действиям подрывателя .
Я говорю о потенциальной преступной деятельности председателя сельсовета и каких то его посипак, которая стала широко известна благодаря произошедшему.
И если вы преступник, то сколько бы раз вас жёстко не изнасиловали и нашпиговали осколками, вы все равно останетесь преступником.
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01.02.2024 12:20 Ответить
"...кваліфікувавши його як терористичний акт..." Джерело: https://censor.net/ua/n3470912
"...Тоді поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт..." Джерело: https://censor.net/ua/n3470912

Поясніть мені, недоумку, чим відрізняється терористичний акт, кваліфікований Поліцією, від терористичного акту за кваліфікацією СБУ? Чи терористи теж різні бувають, бо "не все так однозначно"? Шо за фігня?
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31.01.2024 22:39 Ответить
"кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей"
там люди не відразу померли, може спочатку був терористичний акт без загибелі...
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31.01.2024 22:45 Ответить
Тобто коли рашистська ракета влучає в будинок і руйнує одну квартиру, але загиблих немає, то це теракт 4 сорту, коли руйнує підїзд і ніхто не загинув - 3 сорту, коли з-під завалів дістали поранених - то 2 сорту, а коли є загиблі - 1 сорту? А коли повибивало вікна та згоріло кілька автівок (без постраждалих серед людей) - то взагалі не теракт, а дрібне бешкетування (бо таке "коктейлем молотова" можна зробить)?

ІМХО, теракт лишається терактом незалежно від обставин.
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31.01.2024 22:58 Ответить
Випустять при першій ж амністії. Як політичного.
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31.01.2024 22:40 Ответить
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31.01.2024 22:43 Ответить
Судячи з його діяльності в 2019-2021, цього Семенченка треба судити разом з Наумовим і Бакановим
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31.01.2024 23:15 Ответить
Судячи з зміни чиновника перед закінченням президентських повноважень Зеленського, готується узурпація влади.
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01.02.2024 09:28 Ответить
В стані афекту, та й по всьому.
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31.01.2024 22:54 Ответить
В стані афекту не будуть попереджати вийти, своїх прибічників.
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01.02.2024 09:29 Ответить
Відколи за мінус підерів дають довічне???
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31.01.2024 23:00 Ответить
Підер у твого батька син. Шкода, що твоєї жінки не було в залі тій. Разом з дітьми.
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01.02.2024 00:51 Ответить
там твоя мама шлюха була? тоді вибачай, така доля твоя(
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01.02.2024 00:54 Ответить
Так там були твої родичі корупціонери, що ти так розпереживався. В Україні повина бути премія за нейтралізаію корупціонерів і злодіїв
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01.02.2024 09:28 Ответить
Це знак, що гівновлада боїться месників і знищує їх.
Пора Єрмаку лимонку в його сфінктер. Я про фрукт кажу.
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31.01.2024 23:08 Ответить
Попередження) Хто піде проти системи, довічне) Такщо по тихому) Тихо прийшов, тихо пішов, рекомендація, не дякуйте, ємоції в таких справах зайві))))
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31.01.2024 23:50 Ответить
Влада,суді,прокурори ,та інши чиновники від корупціі,сцят кипятком. Тому що,це може стати системою.
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01.02.2024 05:26 Ответить
Я б сам підірвав, це ОПЗЖопное сбіговисько, але у них є діти, та не всі в кімнаті схвалювали пропозицію головуючого, тому в психлікарню підривника, лікарі розберуться.
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01.02.2024 05:40 Ответить
Його уже лікарі перевірили.
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01.02.2024 09:30 Ответить
Цей чолов"яга виконав за сбу саме їхню роботу...
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01.02.2024 06:10 Ответить
https://youtube.com/shorts/gqG6jn5uSDU?si=6LqoHJLHXvnpOWIh...

Исторический документ о высылке украинцев в Сибирь от 22 июня1944 года.Подптсанный Жуковым и Берия...
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01.02.2024 07:00 Ответить
Скільки дебілів!
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01.02.2024 07:56 Ответить
Звичайно, СБУ не буде переслідувати тих, хто під час війни підвищує собі зарплати тим самим послаблюючи міць ЗСУ. Не буде переслідувати також інших корупціонерів або проведе розслідування корупції таким чином, щоб докази виявились невірно зібраними і не дозволили суду винести вирок. СБУ працює на росію , а не на Україну.
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01.02.2024 08:01 Ответить
Тобто, Ви виправдовуєте вбивцю?
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01.02.2024 08:05 Ответить
Я виправдовую. Але він не вбивця, а чистильщик України від різної падалі
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01.02.2024 09:31 Ответить
Коліївщина почалась тоді, коли життя українських селян стало нестерпним. Життя українців зараз теж стає нестерпним, але чомусь у державних чиновників, депутатів воно значно покращується.
Румуни, коли їхнє життя стало нестерпним судили і виконали вирок Чаушеску і його Єлені за раховані години. Звичайно, був суд, але блискавичний.

І нам такі суди потрібні, і такі вироки, тому що ті гроші, які привласнюють прикоритники, комусь вкорочують віку на фронті.
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01.02.2024 17:26 Ответить
 
 