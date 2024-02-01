Имперские амбиции Путина будут только расти, - Писториус в Бундестаге

Германия должна продолжать поддержку Украины и одновременно усиливать свою обороноспособность, поскольку имперские амбиции российского президента Владимира Путина в обозримом будущем будут только расти, а он – не единственный авторитарный правитель в мире.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в выступлении в Бундестаге в ходе дебатов вокруг проекта бюджета на 2024 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Министр подчеркнул, что впервые за десятилетие Германия с бюджетом на 2024 год выполнит обязательство в рамках НАТО довести расходы на оборону до 2,1% от ВВП.

Увеличение расходов на оборону до максимальной в истории нынешнего Бундесвера суммы, по его словам, является четким сигналом того, что Германия серьезно воспринимает безопасность и оборону.

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"Я убежден, что имперские претензии Путина еще далеко не исчерпываются. Путин продолжит и дальше со всеми средствами насилия увеличивать влияние России, изменять границы. Поэтому мы должны продолжать поддерживать наших украинских друзей", – заявил министр.

Он напомнил, что ФРГ оказывает уже длительное время чрезвычайно большую поддержку Украине, в этом году это больше половины всего, что оказывают остальные страны ЕС вместе. Писториус посетовал, что при этом он слышит в прениях "исключительно об одной вооруженной системе" (слово Taurus он не произнес) и критику за колебания в принятии самостоятельного решения поставить ее.

"Мы остаемся самым мощным и надежным поддерживателем Украины", - подчеркнул глава Минобороны.

Он обратил внимание на "шпагат" - необходимость помогать Украине и одновременно обеспечить потребности Бундесвера, которые в последние 30 лет были несколько запущены.

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"Мы нуждаемся в сильном Бундесвере, который может сдерживать. Только так мы можем предотвратить худшее. Не допустить войну можно, только если к ней готовишься", - сказал политик, добавив, что безопасности "по нулевому тарифу" не бывает.

Бундестаг утвердил во втором чтении бюджет Федерального министерства обороны голосами фракций правительственной коалиции. Он предусматривает расходы в размере 51,95 млрд евро по сравнению с 50,12 млрд евро в 2023 году. Это также на 15 млн больше, чем просило правительство. По сравнению с правительственным проектом, ассигнования обязательств на будущие финансовые годы были увеличены на 7,22 до 49,04 миллиарда евро.

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