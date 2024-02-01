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Имперские амбиции Путина будут только расти, - Писториус в Бундестаге

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пісторіус

Германия должна продолжать поддержку Украины и одновременно усиливать свою обороноспособность, поскольку имперские амбиции российского президента Владимира Путина в обозримом будущем будут только расти, а он – не единственный авторитарный правитель в мире.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в выступлении в Бундестаге в ходе дебатов вокруг проекта бюджета на 2024 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Министр подчеркнул, что впервые за десятилетие Германия с бюджетом на 2024 год выполнит обязательство в рамках НАТО довести расходы на оборону до 2,1% от ВВП.

Увеличение расходов на оборону до максимальной в истории нынешнего Бундесвера суммы, по его словам, является четким сигналом того, что Германия серьезно воспринимает безопасность и оборону.

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"Я убежден, что имперские претензии Путина еще далеко не исчерпываются. Путин продолжит и дальше со всеми средствами насилия увеличивать влияние России, изменять границы. Поэтому мы должны продолжать поддерживать наших украинских друзей", – заявил министр.

Он напомнил, что ФРГ оказывает уже длительное время чрезвычайно большую поддержку Украине, в этом году это больше половины всего, что оказывают остальные страны ЕС вместе. Писториус посетовал, что при этом он слышит в прениях "исключительно об одной вооруженной системе" (слово Taurus он не произнес) и критику за колебания в принятии самостоятельного решения поставить ее.

"Мы остаемся самым мощным и надежным поддерживателем Украины", - подчеркнул глава Минобороны.

Он обратил внимание на "шпагат" - необходимость помогать Украине и одновременно обеспечить потребности Бундесвера, которые в последние 30 лет были несколько запущены.

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"Мы нуждаемся в сильном Бундесвере, который может сдерживать. Только так мы можем предотвратить худшее. Не допустить войну можно, только если к ней готовишься", - сказал политик, добавив, что безопасности "по нулевому тарифу" не бывает.

Бундестаг утвердил во втором чтении бюджет Федерального министерства обороны голосами фракций правительственной коалиции. Он предусматривает расходы в размере 51,95 млрд евро по сравнению с 50,12 млрд евро в 2023 году. Это также на 15 млн больше, чем просило правительство. По сравнению с правительственным проектом, ассигнования обязательств на будущие финансовые годы были увеличены на 7,22 до 49,04 миллиарда евро.

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Топ комментарии
+12
Ключова фраза для "мудрого наріду", що в 2019 році втратили розум: "Не допустити війну можна лише якщо до неї готуєшся"
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31.01.2024 23:12
+6
Його сила формується з вашого страху перед ним, сагіби!
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31.01.2024 23:05
+5
і в лідора, і в зеленого п*дара амбіції ростуть
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31.01.2024 23:09
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Його сила формується з вашого страху перед ним, сагіби!
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31.01.2024 23:05 Ответить
і в лідора, і в зеленого п*дара амбіції ростуть
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31.01.2024 23:09 Ответить
Ключова фраза для "мудрого наріду", що в 2019 році втратили розум: "Не допустити війну можна лише якщо до неї готуєшся"
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31.01.2024 23:12 Ответить
Ця фраза існує сторіччя і вона справедлива для народів Європи і навіть США! До чого тут ваша іронія про "мудрий нарід"?
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01.02.2024 06:29 Ответить
Які в нього амбіції, про що ви ? Він просто слуга диявола, та й тільки того, і варто було б серйозно до цього ставитись. Усім.
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31.01.2024 23:19 Ответить
За 52 млрд. євро (закладених в бюджет) можна побудувати кілька десятків воєнних заводів
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31.01.2024 23:20 Ответить
Напередодні Нового року іноземні ЗМІ повідомили, що ще навесні 2023 року путін у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном стверджував, що війна з Україною, за його прогнозом, триватиме близько п'яти років.

З того часу плани російської влади явно не змінилися.
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31.01.2024 23:37 Ответить
Шрёдера с Меркель не забудьте наградить , за немецко-российсую дружбу.
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31.01.2024 23:58 Ответить
Зєля Меркель вже нагородив орденом Свободи, якщо Ви не в курсі. Цитую: "«За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України"
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01.02.2024 00:03 Ответить
не ля ля , а снаряды давай !
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01.02.2024 07:18 Ответить
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01.02.2024 08:45 Ответить
 
 