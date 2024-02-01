Умеров в письме к ЕС предупредил союзников о критической нехватке снарядов, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров написал своим коллегам из ЕС и предупредил о критической нехватке артиллерийских снарядов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
"Обычно побеждает та сторона, у которой больше боеприпасов для боя", - сказал Умеров, согласно документу.
Отмечается, что в своем обращении глава Минобороны Украины рассказал, что страна не в состоянии выпускать более 2 тыс. снарядов в день через линию фронта, простирающуюся на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, используемых Россией.
"Дефицит оружия в Украине растет с каждым днем, добавил Умеров, призывая своих союзников по ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов. По его словам, Украине нужно, по крайней мере, соответствовать огневой мощи, которую развернул ее враг", - говорится в сообщении.
Украине же нужно 200 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров в месяц, говорится в документе.
Отмечается, что, по подсчетам Эстонии, Россия намерена получить почти вдвое больше, поскольку около миллиона снарядов поступает из Северной Кореи.
Также в Bloomberg сообщают, что на встрече министров обороны в среду ЕС заявил, что будет производить 1 млн снарядов в год и планирует удвоить эту мощность до 2 млн в 2025 году. США также наращивают производство снарядов, чтобы помочь Украине удовлетворять ее потребности.
Пожалуйста, подождите...
Трусами займайся, та не лізь у Мвжнародні відносени!
Таое діло- забезпечення ЗСУ усім. Усім що потрібно воїнам. Від одягу до зброї та зарплатні!
Це е твоя відповідальність.
А міжнародку залиш фахівцям- дипломатам.
Вчи українську. Це е не складно.
Потроху, з помилками, але вчи.
Бо інакше, ти, »рускоговорящій», та ху&ло Приде за тобою.
Та буде тебе…» захищати»… з усіх сторін…
От це буде « складно» та болюче.
пишіть по більше... Московити тій інформації будуть тільки раді...
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Болтун - находка для шпіона
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забули чи що (
Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.
Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.
Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.
Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.
Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".
Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
Бо якщо їх реально нагнати , то може випадково ще і кацапа бити почнуть , а на це план розрахований не був #Сарказм
досит сраку комусь лизати, а заводи запустити не думав...бо нема чим
Співпадіння чи Оман з інвесторами готуються в травні до шашликів після злиття України ???
Щось забзділося отими онучами, сруськага кривавого міра, у цьому «каралєвстві нікчем від КВНщиків»…
Слава Україні! Пильнуймо Державу від нових тюрем ГУЛАГУ2 на московії!
Шапито......
однієї-двох операцій. Приміром, вкручування капсуля та нанесенням маркування на готовий
виріб.
Matko Boska Csenstohowska!
В 1991 році - багата і потужна країна?!! При порожніх полицях у крамницях ? При пересічних
зарплатах у 10-15 доларів на місяць?!!
До 2019 року реальна купівельна спроможність працюючого посполитого зросла разів у 8-10.
Інакше - звідкіль би узялися довгі вервечки авт (не Жигулів!) на дорогах і ЖК чи не на кожному
кроці. І їх власниками є не ескімоси чи негри, а звичайні зубожилі!
Пан, певно, з Південної півкулі...
В 1991 в нас були ВСІ галузі. Від виробництва макаронів до виробництва космічних кораблів.
На нашій території стаяла потужна армія ( 9000 танків в 1914 залишилось десь 800 і то без пального, 1500 засобів ППО в 2014 році залишилось 150 і т.д.). Ми могли забезпечити себе газом та нафтою. Звичайно не експортувати але для нас хватало. Просто потрібно було розробляти наші родовища. Замість того ми віддавали росії бомбардувальники, ракети та іншу зброю за газ, який тодішні "слуги народу" успішно переводили в бабло і ховали в закородонних банках. Ми мали авіаційну, суднобудівну, космічну промисловості а в 2014 вже не мали нічого. Так хто в нас це забрав. Поляки, росіяни, марсіани? Ні, просрали самі.
А заводи можна запустити, лишилось тільки знайти 3 речі, на чому робить снаряди, з чого робить снаряди, і хто їх буде робить. А так да, "запустітє заводи".
Натиснути кнопочку "ON" все-таки.
Press button "ON" , please!