Умеров в письме к ЕС предупредил союзников о критической нехватке снарядов, - Bloomberg

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал своим коллегам из ЕС и предупредил о критической нехватке артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

"Обычно побеждает та сторона, у которой больше боеприпасов для боя", - сказал Умеров, согласно документу.

Отмечается, что в своем обращении глава Минобороны Украины рассказал, что страна не в состоянии выпускать более 2 тыс. снарядов в день через линию фронта, простирающуюся на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, используемых Россией.

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"Дефицит оружия в Украине растет с каждым днем, добавил Умеров, призывая своих союзников по ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов. По его словам, Украине нужно, по крайней мере, соответствовать огневой мощи, которую развернул ее враг", - говорится в сообщении.

Украине же нужно 200 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров в месяц, говорится в документе.

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Отмечается, что, по подсчетам Эстонии, Россия намерена получить почти вдвое больше, поскольку около миллиона снарядов поступает из Северной Кореи.

Также в Bloomberg сообщают, что на встрече министров обороны в среду ЕС заявил, что будет производить 1 млн снарядов в год и планирует удвоить эту мощность до 2 млн в 2025 году. США также наращивают производство снарядов, чтобы помочь Украине удовлетворять ее потребности.

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