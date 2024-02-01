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Умеров в письме к ЕС предупредил союзников о критической нехватке снарядов, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

снаряди

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал своим коллегам из ЕС и предупредил о критической нехватке артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

"Обычно побеждает та сторона, у которой больше боеприпасов для боя", - сказал Умеров, согласно документу.

Отмечается, что в своем обращении глава Минобороны Украины рассказал, что страна не в состоянии выпускать более 2 тыс. снарядов в день через линию фронта, простирающуюся на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, используемых Россией.

Также читайте: ЕС поставил Украине только треть от обещанного миллиона артснарядов, - Боррель

"Дефицит оружия в Украине растет с каждым днем, добавил Умеров, призывая своих союзников по ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов. По его словам, Украине нужно, по крайней мере, соответствовать огневой мощи, которую развернул ее враг", - говорится в сообщении.

Украине же нужно 200 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров в месяц, говорится в документе.

Читайте также: Миллион снарядов Украина должна получить в марте или в последующие месяцы, - министр обороны Латвии Спрудс

Отмечается, что, по подсчетам Эстонии, Россия намерена получить почти вдвое больше, поскольку около миллиона снарядов поступает из Северной Кореи.

Также в Bloomberg сообщают, что на встрече министров обороны в среду ЕС заявил, что будет производить 1 млн снарядов в год и планирует удвоить эту мощность до 2 млн в 2025 году. США также наращивают производство снарядов, чтобы помочь Украине удовлетворять ее потребности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония и еще 7 стран готовы выделить больше денег для поставки 1 млн снарядов для Украины, - министр обороны Эстонии Певкур
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Топ комментарии
+33
Так запускайте заводи по виробництву снарядів!!! Скільки можна з протягнутою рукою соплі жувати???!!!
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31.01.2024 23:32
+17
"Умєров, блд! Хдє снаряди?"™
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31.01.2024 23:41
+16
Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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31.01.2024 23:40
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Так запускайте заводи по виробництву снарядів!!! Скільки можна з протягнутою рукою соплі жувати???!!!
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31.01.2024 23:32 Ответить
А виробництво можна сховати в метро, або в горах того ж Закарпаття. Думаю там є якісь підземні об'єкти з часів СРСР як на Балаклаві у Севастополі. Досить тільки не красти гроші і закупити обладнання в тому ж ЄС чи в американців наприклад. І мобілізувати на ці заводи людей, а не тільки в піхоту щоб їх дарма палити під снарядами і ракетами росіян.
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31.01.2024 23:41 Ответить
Не надо никого на заводы мобилизовывать. Надо наоборот, прекратить ловить людей на улицах, нормальную зарплату предложить и обеспечить безопасность. Тогда люди сами на заводы пойдут, а не будут прятаться от ТЦК. И будут работать с удовольствием, за нормальные деньги.
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01.02.2024 00:36 Ответить
А рабы всегда плохо работают, и их еще поймать надо.
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01.02.2024 00:38 Ответить
Уметь надо мотивировать. Кого то отпустить, кому то шлюху подложить, кому то ноги отрубить и кинуть хрюшкам на сьедение
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01.02.2024 12:29 Ответить
Можливо Вам з України видніше. Я просто пишу і на всі 100 % за розумну мобілізацію громадян.
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01.02.2024 00:39 Ответить
Умеров,
Трусами займайся, та не лізь у Мвжнародні відносени!

Таое діло- забезпечення ЗСУ усім. Усім що потрібно воїнам. Від одягу до зброї та зарплатні!

Це е твоя відповідальність.

А міжнародку залиш фахівцям- дипломатам.
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01.02.2024 02:09 Ответить
А чего сюда, пиши сразу Умерову, лучше до востребования. А то он бегает на почту и расстраивается - опять от тебя никакой весточки.
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01.02.2024 10:48 Ответить
Шурік, Попов. А чому на кацапській мові спілкуешмя?!

Вчи українську. Це е не складно.
Потроху, з помилками, але вчи.

Бо інакше, ти, »рускоговорящій», та ху&ло Приде за тобою.
Та буде тебе…» захищати»… з усіх сторін…
От це буде « складно» та болюче.
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01.02.2024 15:52 Ответить
---
пишіть по більше... Московити тій інформації будуть тільки раді...
...
Болтун - находка для шпіона
..
забули чи що (
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01.02.2024 12:31 Ответить
А хтось у нас у 100, чи 1000 разів щось збільшував? Чи нє?
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31.01.2024 23:38 Ответить
Очень вероятно что в 1000 раз и увеличили. Называется "эффект низкой базы". Если ты делал 1 снаряд а стал делать 100 - вот тебе увеличение в 100 раз. Но количество снарядов увеличилось на 99. Если ты делал миллион и увеличил на 1% то стал делать 1 010000 снарядов, но количество снарядов увеличилось на 10000.
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31.01.2024 23:45 Ответить
Зрозуміло, що то був піздьож (жонглювання процентами)...
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31.01.2024 23:48 Ответить
Ось цього умерова і треба гнати сраною мітлою....
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31.01.2024 23:40 Ответить
З якого хріна?
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01.02.2024 10:50 Ответить
Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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31.01.2024 23:40 Ответить
В Тулі ще дуже багато збройних заводів росіян
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31.01.2024 23:42 Ответить
Ти, курво, маєш уявлення про завод, де роблять порохи та вибухові речовини???? Кожна ділянка виробництва ізольована від інших, огорожена обваловкою. Якщо підірвеш одне приміщення, інши не постраждають. Крім того, дільниці дублюються. На кількох може змішуватись суміш, на кількох формуватися, на кількох сушитися, дрібнитися, калібруватися і т.ін. Це тобі не НПЗ. Та й те, Кременчуцький НПЗ бомбили разів десять, як не більше за два роки. Масовано. Тим більше пороховий завод треба бомбити масовано систематично. Тож не патякай дурниці, пісюне, зійдеш за розумного! Або звернися до Zебіла з пропозицією, хай тебе поставить начальником Генштабу чи головнокомандуючим. Ну дебіл!
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01.02.2024 00:49 Ответить
Курва взагалі- то жіночого роду!😊
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01.02.2024 06:14 Ответить
"Умєров, блд! Хдє снаряди?"™
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31.01.2024 23:41 Ответить
Навіщо їм на снаряди витрачатись, якщо вони можуть безкоштовно людей на вулицях нахапати?
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01.02.2024 00:32 Ответить
Їм це не цікаво. Головне побільше людей на убій нагребти.
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31.01.2024 23:43 Ответить
Скоріше залякати , що вони позатикали ******* і не мішали здавати країну рашистам

Бо якщо їх реально нагнати , то може випадково ще і кацапа бити почнуть , а на це план розрахований не був #Сарказм
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31.01.2024 23:45 Ответить
Без нормального спорядження буде тільки бійня як в росіян. Українська держава не в тому положенні щоб гнати купу людей просто на смерть.
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31.01.2024 23:47 Ответить
заводи шишликів, фабрики ацфальтів- їжте, хоч повилазьте
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31.01.2024 23:42 Ответить
Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3470920

досит сраку комусь лизати, а заводи запустити не думав...бо нема чим
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31.01.2024 23:43 Ответить
В тебе недостатньо інформації і все що ти тут насрав нічого не варте.
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01.02.2024 10:53 Ответить
Умеров волає до Західних Партнерів, про снаряди, що їх кретично мало в Укрїнців, а Зеленський з єрмачелой та ОПУ, у це й же час, замутили зняття Залужного, щоб ***** підлизнути, та щей мобілізацію завалюють в Україні!!
Співпадіння чи Оман з інвесторами готуються в травні до шашликів після злиття України ???
Щось забзділося отими онучами, сруськага кривавого міра, у цьому «каралєвстві нікчем від КВНщиків»…
Слава Україні! Пильнуймо Державу від нових тюрем ГУЛАГУ2 на московії!
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31.01.2024 23:46 Ответить
Ага... Гринкевичам, Рєзніковим і всяким Ахметовим, і іншій швалі мільярди є....
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31.01.2024 23:47 Ответить
Тобто, поруч цілий прем'єр Шмигаль і до нього питаннь нема?
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31.01.2024 23:47 Ответить
цифра з північної кореї явно завищена. Може хлам якийсь пуйлу скидають.
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31.01.2024 23:51 Ответить
Щодо "хламу" - ти правий Були випадки (кацапи уже стогнали) що корейські снаряди у стволах рве Хоча ХЗ - може то стволи такі і у них там горобці гнізда вили
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01.02.2024 04:50 Ответить
А разве белорусский битум уже закончился, умеров? Тогда не вой, бери лопату в руки и вперед, под Авдеевку, вместе с придурком - холуем кулебой!
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31.01.2024 23:55 Ответить
Так немцы же тока шо передали снаряды, шо он несет?
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01.02.2024 00:05 Ответить
Що сказав Єрмак те і несе.
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01.02.2024 00:08 Ответить
Я не знайшла цього на сторінці Умерова. Сама стаття далеко не про це, а просто слова про слова. Ви прочитайте уважно, лінія фронту не дозволяє виробництво снарядів. Це абсурд
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01.02.2024 06:54 Ответить
Залужний міг би спитати до речі.
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01.02.2024 00:12 Ответить
З висвітленням у західній пресі.
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01.02.2024 00:13 Ответить
Навіщо питати Резнікова про якісь там паршиві вкрадені мільярди, якщо можна всю ненависть направити на міфічних ухилянт, та біженців за кордоном. Це ж вони шашлики травневі готували; не готувались, Південь України здали, тощо
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01.02.2024 00:40 Ответить
Вони тільки схему з "яйцями по 17 грн" освоїли, а ви їм знову хочете її поламати розмовами про заводи в горах. Це їм тепер заново щось придумувати треба? Там же ж під землею кури не несуться.
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01.02.2024 00:29 Ответить
Умеров, звісно, не визнає провальну дипломатію ЄрЗе, зокрема, стосовно забезпечення ЗСУ боєкомплектом. Тим більше, в листі партнерам-союзникам на Захід...
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01.02.2024 02:13 Ответить
Листи на папері це мождиво і добре - але нікому не потрібена слабка країна, шо неможе забезпечувати свої ЗСУ, вже при ції сутуьовині, хочаб на 30-50% з б/к, зброєю та всім іншим. Нам ніхто нічого не винен. А слабкі, асфальтовані, з зупиненим виробництвом оборонзаказів - стають жертвою сильних.
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01.02.2024 04:51 Ответить
надо было не дороги строить, а оборонку поднимать.

Шапито......
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01.02.2024 07:30 Ответить
Умеров повідомив ЄС про критичну нестачу снарядів. Звичайно, просити потрібно. А Херпіду і єлдака повідомив? Здається війна в нас, а не в Європі.
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01.02.2024 08:21 Ответить
У нас уже кожен сраний міністер попереджує закордонних союзників про брак ***********??? Цей сраний міністер по рангу мав би попереджувати і вимагати ********** у свого сраного президента. Так виходить що цьому сраному президенту оснащеність Армії до сраки - цим мають перейматися наші закордонні партнери?!
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01.02.2024 08:29 Ответить
Виробництво патронів/снарядів (повний цикл) налічує 180-190 технологічних операцій та переходів. Те, що у нас подається як "лінія з виробництва" зводилось, очевидно, до останніх
однієї-двох операцій. Приміром, вкручування капсуля та нанесенням маркування на готовий
виріб.
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01.02.2024 08:33 Ответить
Давай яйцями вали і шашликами
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01.02.2024 08:36 Ответить
Снарядів немає, зате появилися вілли та дорогі авто в деяких чиновників Мін.оборони...
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01.02.2024 09:30 Ответить
Умєров бреше ! То що вони обіцяли вонивиконоють вчасно !
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01.02.2024 09:44 Ответить
Виконуєтся дуже невчасно і обсяги далеко не відпорвідають задекларованим. Пишеш тут срань.
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01.02.2024 10:56 Ответить
Війна йде вже 2 роки. Так де наші заводи та снаряди? Сталін запускав завод по виготовленю снарядів за 3-4 місяці. Вся наша країна -це жебрак на паперті. Замість того щоб піти та найти собі працю він сидить з протягнутою рукою. І не розповідайте, що світ захоплюється героїчною Україною. Для світу ми лузери. Мати в 1991 році багату та потужну країну і все спустити в унітаз. Це потрібно вміти. Ми зуміли.
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01.02.2024 10:54 Ответить
я так розумію у умєрова і найвеличнішого лідора складний вибір - фінвнсувати себе і свої офіси мільярдами, або на ці гроші будувати патронні/снарядні заводи. хм... очевидно вирішили фінансувати себе
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01.02.2024 11:24 Ответить
Mykola Bratiychuk
Matko Boska Csenstohowska!
В 1991 році - багата і потужна країна?!! При порожніх полицях у крамницях ? При пересічних
зарплатах у 10-15 доларів на місяць?!!
До 2019 року реальна купівельна спроможність працюючого посполитого зросла разів у 8-10.
Інакше - звідкіль би узялися довгі вервечки авт (не Жигулів!) на дорогах і ЖК чи не на кожному
кроці. І їх власниками є не ескімоси чи негри, а звичайні зубожилі!
Пан, певно, з Південної півкулі...
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01.02.2024 12:00 Ответить
Так. Саме так. Як ДЕРЖАВА ми були багаті. Як ДЕРЖАВА СРСР був багатий. Люди в СРСР були бідними. В США все навпаки: ДЕРЖАВА бідна а люди багаті.

В 1991 в нас були ВСІ галузі. Від виробництва макаронів до виробництва космічних кораблів.

На нашій території стаяла потужна армія ( 9000 танків в 1914 залишилось десь 800 і то без пального, 1500 засобів ППО в 2014 році залишилось 150 і т.д.). Ми могли забезпечити себе газом та нафтою. Звичайно не експортувати але для нас хватало. Просто потрібно було розробляти наші родовища. Замість того ми віддавали росії бомбардувальники, ракети та іншу зброю за газ, який тодішні "слуги народу" успішно переводили в бабло і ховали в закородонних банках. Ми мали авіаційну, суднобудівну, космічну промисловості а в 2014 вже не мали нічого. Так хто в нас це забрав. Поляки, росіяни, марсіани? Ні, просрали самі.
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01.02.2024 13:15 Ответить
Скільки маминих запускателів заводів у коментарях. Ніби ті заводи стоять готові ) лишилось кнопочку "вкл" натиснути, і магічним чином з дірочки снаряди посипляться. Голосувати треба було за армію, а не за "сдєлаєм іх вмєстє". Тепер ідіть і дєлайтє.

А заводи можна запустити, лишилось тільки знайти 3 речі, на чому робить снаряди, з чого робить снаряди, і хто їх буде робить. А так да, "запустітє заводи".
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01.02.2024 13:26 Ответить
Maksym Redka
Натиснути кнопочку "ON" все-таки.
Press button "ON" , please!
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01.02.2024 14:12 Ответить
 
 