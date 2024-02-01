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Россияне ударили управляемыми бомбами по больнице на Харьковщине - травмированы 4 человека, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Вечером в среду российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по больнице в Большом Бурлуке Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"В 21.45 – две КАБ в больницу в Большом Бурлуке. Одна – рядом, вторая – прямое попадание. Из больницы с помощью полиции, ГСЧС эвакуированы 38 человек, в том числе, 33 больных, из которых 2 – лежащих, и 5 (человек) персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже", – написал Тимошко.

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Чуть позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четверо.

"Четверым на месте была оказана первая медицинская помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша", - написал Синегубов в телеграме.

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Як завжди покидьки підтвердили що вони покидьки. Мабуть ще й гордість відчувають за свої злочини.
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01.02.2024 00:35 Ответить
Пора вже давно нищити росіян на їх території з "ефектом особистої присутності", на занепокоєних покласти. Це особисте і не їх справа.
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01.02.2024 00:44 Ответить
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01.02.2024 08:30 Ответить
 
 