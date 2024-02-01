Россияне ударили управляемыми бомбами по больнице на Харьковщине - травмированы 4 человека, - ОВА

Вечером в среду российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по больнице в Большом Бурлуке Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"В 21.45 – две КАБ в больницу в Большом Бурлуке. Одна – рядом, вторая – прямое попадание. Из больницы с помощью полиции, ГСЧС эвакуированы 38 человек, в том числе, 33 больных, из которых 2 – лежащих, и 5 (человек) персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже", – написал Тимошко.

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Чуть позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четверо.

"Четверым на месте была оказана первая медицинская помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша", - написал Синегубов в телеграме.

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