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взрыв (6119) обстрел (20439) Сумская область (1875)

Россияне в течение 31 января 43 раза обстреляли Сумщину – зафиксировано 216 взрывов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

В течение дня россияне совершили 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 216 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Сумская ОВА. 

В сообщении отмечается: "Хотинская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (18 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (4 взрыва), обстрелы из минометов (9 взрывов), гранатометов (СПГ) (4 взрыва) и обстрел 4 БпЛА (FPV-дроны).

Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (16 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва), обстрелы из минометов (10 взрывов).

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Зноб-Новгородская громада: россияне совершили ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (10 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (САУ) (15 взрывов) и минометов (7 взрывов) также был обстрел БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).

Миропольская громада: осуществлен обстрел БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва)

Середино-будская громада: зафиксированы минометные обстрелы (20 взрывов), артобстрелы (13 взрывов), РСЗО (10 взрывов) и ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (5 взрывов).

Свеская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов) и обстрел из минометов (1 взрыв).

Эсманьская громада: россияне ударили из артиллерии (22 взрыва).

Шалыгинская громада: 15 мин сбросил враг на территорию громады. Также был артобстрел (12 взрывов)".

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Пора давно бити росіян на їх території. І сумчани як найпатріотичніші люди (а це так і є, незважаючі навіть на те, що в багатьох жінки/чоловіки з Росії) на кордоні з Росією повинні це розуміти.
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01.02.2024 01:08 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/964116-amp.html

Хтось сумнівався?
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01.02.2024 01:17 Ответить
Не треба було "кухарок" на керівників державою вибирати.
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01.02.2024 01:19 Ответить
"Кондитер" не має вже впливу ні на що, але досить багато зі своїх власних коштів допомагає армії. Я не за нього і не за Бубочку, але "Кондитер" в цілому зараз веде себе достойно.
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01.02.2024 01:25 Ответить
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01.02.2024 08:41 Ответить
 
 