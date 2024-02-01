У США нет альтернативного законного пути оказать помощь Украине кроме как проголосовать за выделение помощи Киеву в Конгрессе США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Дополнительная помощь по вопросам нацбезопасности - это то, что нам нужно, она была выверена, вынесена на обсуждение с нашими украинскими коллегами. Мы нуждаемся в этом финансировании прямо сейчас. Сейчас, когда мы с вами говорим, мы не направляем Украине дополнительную помощь в безопасности. Ничего не осталось. Мы должны иметь это финансирование", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что в Конгрессе существует двухпалатная двухпартийная поддержка Украины, однако когда журналисты заметили, что затягивание процесса законодателями только играет в пользу Путина, что помощь до сих пор не вынесена на голосование нет "игры в ворота Путина", он подчеркнул, что не будет критиковать членов Конгресса.

"Мы считаем, что существует сильная двухпартийная поддержка и двухпалатная двухпартийная поддержка именно Украины. Лидеры комитетов по надзору за нацбезопасностью, разведкой и иностранными делами в Палате представителей поддерживают Украину. Но это вопрос прохождения, и сейчас продолжаются активные переговоры", - сказал Кирби.

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Что касается поставок боеприпасов для ВСУ, он отметил, что артиллерийские снаряды остаются одними из самых затратных на поле боя и украинцам их сейчас не хватает.

"Ситуация не самая лучшая, и именно поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании. Это критически важно. Артиллерийские снаряды остаются одними из самых затратных боеприпасов на поле боя. Критически важно получить это финансирование для Украины, чтобы мы могли снова стать лидерами в поддержке Украины и ее способности защищать себя" ", – сказал представитель Белого дома.