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Новости Война в Украине
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Процесс принятия помощи в Конгрессе США продолжается, у Украины есть двухпартийная поддержка, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,кірбі

У США нет альтернативного законного пути оказать помощь Украине кроме как проголосовать за выделение помощи Киеву в Конгрессе США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Дополнительная помощь по вопросам нацбезопасности - это то, что нам нужно, она была выверена, вынесена на обсуждение с нашими украинскими коллегами. Мы нуждаемся в этом финансировании прямо сейчас. Сейчас, когда мы с вами говорим, мы не направляем Украине дополнительную помощь в безопасности. Ничего не осталось. Мы должны иметь это финансирование", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что в Конгрессе существует двухпалатная двухпартийная поддержка Украины, однако когда журналисты заметили, что затягивание процесса законодателями только играет в пользу Путина, что помощь до сих пор не вынесена на голосование нет "игры в ворота Путина", он подчеркнул, что не будет критиковать членов Конгресса.

"Мы считаем, что существует сильная двухпартийная поддержка и двухпалатная двухпартийная поддержка именно Украины. Лидеры комитетов по надзору за нацбезопасностью, разведкой и иностранными делами в Палате представителей поддерживают Украину. Но это вопрос прохождения, и сейчас продолжаются активные переговоры", - сказал Кирби.

Читайте: США надеются вернуть себе лидерство в помощи Украине, - Кирби

Что касается поставок боеприпасов для ВСУ, он отметил, что артиллерийские снаряды остаются одними из самых затратных на поле боя и украинцам их сейчас не хватает.

"Ситуация не самая лучшая, и именно поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании. Это критически важно. Артиллерийские снаряды остаются одними из самых затратных боеприпасов на поле боя. Критически важно получить это финансирование для Украины, чтобы мы могли снова стать лидерами в поддержке Украины и ее способности защищать себя" ", – сказал представитель Белого дома.
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...Белый дом запустил «кольцевую схему», которая уже использовалась неоднократно, хоть и в других ситуациях. В данном случае, достигнута договоренность о том, что Штаты бесплатно передают излишки своих вооружений Греции, а та - передает Украине военную технику и боеприпасы, которые стоят у нее на вооружении. При этом, Греция вывозит из Штатов все своим транспортом, что вписывается в условия закона. В профильных пабликах говорится о том, что вооружения, передаваемые Греции потребуют дополнительного ремонта и обслуживания, но это уже будет совсем другая история. Но нам надо понимать, что если бы мы получили именно это, нам пришлось бы доводить все до боевого состояния, что потребовало бы затрат и времени. А так, Греция передаст нам то, что было закуплено еще у федерации, а именно - ЗРК С-300, ЗРК «ТОР» и «Оса», двуствольные зенитные установки ЗУ-23-2, а также соответствующие боеприпасы. Кроме того, рассматривается передача нам бронетехники. Все это будет передано в рабочем, боевом состоянии, с комплектующими, запчастями и боеприпасами. И в общем, аналогичные вооружения всегда были у ВСУ и потому, не нужно будет готовить специалистов, для работы с этой техникой, а раз так - все с колес пойдет в войска. Плюс к тому, греки (скорее всего) обеспечат и транспортировку всего этого до нашей границы. В итоге, эта «кольцевая сделка» не уменьшит лимит в полмиллиарда долларов и нечто подобное моно будет провернуть еще и еще раз...
https://dl-news.defence-line.org/?p=22443
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01.02.2024 06:32 Ответить
Дивно, двопартійна підтримка є, а допомоги - немає. Дотягнуть до 31.03, а потім можна і офіційно блокувати, мотивуючи нелегитимністю нетряпки.
"Аццьі-ааснаватели" в черговий раз профакапили, не дивно вже. Не можна давати стільки влади спікеру нижньої палати парламенту.
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01.02.2024 06:36 Ответить
а на марафоні казали так:

- всі канікули американці доходили до згоди

- 08.01 всі виходять з канікул

- 09.01 голосують за Україну

- а далі ми як ух !
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01.02.2024 09:55 Ответить
Кирбы - мужик не плохой, честный. Но есть у старого маразматика очень мутный (и видимо чем-то лично заинтереросаный) "мальчик на побекушках" между Москвой и Вашингтоном - Джейк Салливан (и что-то мне подсказывает, что закулисная игра с паРашкой - является основной политикой Байдена и коррумпированого истеблишмента в США)!
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01.02.2024 10:24 Ответить
 
 