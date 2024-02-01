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Новости Война в Украине
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Поддержка Украины - это не благотворительность, это - инвестиция в нашу собственную безопасность, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США не останавливаться в поддержке Украины не ради "благотворительности", а из собственных интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом Столтенберг заявил во время встречи с республиканцами в исследовательском институте США Heritage Foundation.

Он подчеркнул, что Украина должна и способна победить, но ее шансы на победу напрямую зависят от западной поддержки.

"Поддержка Украины – это не благотворительность. Это – инвестиция в нашу собственную безопасность. Соединенные Штаты потратили небольшую часть своего годового военного бюджета на помощь Украине. Благодаря этому удалось уничтожить значительную часть боеспособности России. И опять же, поддержка Украины – в интересах самой Америки. Если мы не сможем остановить российский цикл агрессии в Европе, другие усвоят урок, что использование силы против интересов Америки работает. Цена нашей безопасности вырастет", - предостерег Столтенберг.

Он также напомнил, что по доле ВВП большинство европейских стран оказывают Украине больше военной помощи, чем Вашингтон.

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"С начала войны Соединенные Штаты предоставили около 75 млрд долларов. Другие союзники и партнеры выделили более 100 млрд, а если измерять в процентах от ВВП, то большинство союзников оказывают больше помощи, чем Соединенные Штаты", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что "война на истощение" в Украине потребует от европейской и американской оборонной промышленности наращивания производства, поскольку "мы видим серьезные пробелы" в производстве боеприпасов.

"Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются. Вместе они подрывают санкции и давление, ослабляют основывающуюся на долларе США международную финансовую систему, подпитывают войну России в Европе и бросают вызовы для нашего общества, такие как терроризм, прорывные технологии или миграция", – отметил Столтенберг.
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Пане Єнс, ми і так вже зрозуміли, що ви у відставку збираєтесь.
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01.02.2024 06:54 Ответить
"Це не благодійність.Ми нормально рахуємо свої гроші.Потім рахунок виставимо".
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01.02.2024 07:19 Ответить
""Китай, Росія, Іран та Північна Корея дедалі більше об'єднуються. Разом вони підривають санкції і тиск.........."

Сценарій, який директор ФБР описав у свідченнях у Конгресі, був вражаючим публічним звітом про здатність Китаю, його лідерів Комуністичної партії (КПК) і розгалужених розвідувальних служб націлитися на спосіб життя Америки за допомогою хакерської операції, яка є масштабнішою, ніж у всіх інших країн разом узятих. Це підвищує ймовірність того, що будь-який конфлікт через Тайвань або територіальні претензії в Південно-Китайському морі, який тягне за собою США, може поширитися далеко за межі його епіцентру на іншому кінці земної кулі.

CNN
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01.02.2024 07:35 Ответить
А Володька просто не в курсі
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01.02.2024 08:35 Ответить
стоит только прочитать ответ миноборони про тухлые яйца за 17, так сразу хочется накидать им целую шапку денег, танков, пушек и самолетов
надежные партнеры, не подведут
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01.02.2024 08:57 Ответить
 
 