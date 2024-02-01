Поддержка Украины - это не благотворительность, это - инвестиция в нашу собственную безопасность, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США не останавливаться в поддержке Украины не ради "благотворительности", а из собственных интересов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом Столтенберг заявил во время встречи с республиканцами в исследовательском институте США Heritage Foundation.
Он подчеркнул, что Украина должна и способна победить, но ее шансы на победу напрямую зависят от западной поддержки.
"Поддержка Украины – это не благотворительность. Это – инвестиция в нашу собственную безопасность. Соединенные Штаты потратили небольшую часть своего годового военного бюджета на помощь Украине. Благодаря этому удалось уничтожить значительную часть боеспособности России. И опять же, поддержка Украины – в интересах самой Америки. Если мы не сможем остановить российский цикл агрессии в Европе, другие усвоят урок, что использование силы против интересов Америки работает. Цена нашей безопасности вырастет", - предостерег Столтенберг.
Он также напомнил, что по доле ВВП большинство европейских стран оказывают Украине больше военной помощи, чем Вашингтон.
"С начала войны Соединенные Штаты предоставили около 75 млрд долларов. Другие союзники и партнеры выделили более 100 млрд, а если измерять в процентах от ВВП, то большинство союзников оказывают больше помощи, чем Соединенные Штаты", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что "война на истощение" в Украине потребует от европейской и американской оборонной промышленности наращивания производства, поскольку "мы видим серьезные пробелы" в производстве боеприпасов.
"Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются. Вместе они подрывают санкции и давление, ослабляют основывающуюся на долларе США международную финансовую систему, подпитывают войну России в Европе и бросают вызовы для нашего общества, такие как терроризм, прорывные технологии или миграция", – отметил Столтенберг.
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Сценарій, який директор ФБР описав у свідченнях у Конгресі, був вражаючим публічним звітом про здатність Китаю, його лідерів Комуністичної партії (КПК) і розгалужених розвідувальних служб націлитися на спосіб життя Америки за допомогою хакерської операції, яка є масштабнішою, ніж у всіх інших країн разом узятих. Це підвищує ймовірність того, що будь-який конфлікт через Тайвань або територіальні претензії в Південно-Китайському морі, який тягне за собою США, може поширитися далеко за межі його епіцентру на іншому кінці земної кулі.
CNN
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