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Детали 13-го пакета санкций против РФ начнут обсуждать в ближайшие дни, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,санкції

В субботу, 3 февраля, Еврокомиссия приступит к обсуждению со странами-членами ЕС деталей 13-го пакета санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

Новый пакет санкций, вероятно, будет включать закрытие большего количества лазеек для обхода ранее введенных ограничительных мер, особенно для товаров и технологий, которые можно использовать на поле боя.

Один из источников агентства добавил, что также возможны новые секторальные меры, такие как ограничения на импорт.

Что будет включать 13 пакет санкций против России

Напомним, 19 января в Европейском Союзе начали обсуждение нового пакета санкций против России, который планируется ввести до 24 февраля – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Вероятно, новый пакет санкций может включать новые списки, больше торговых ограничений и борьбу с постоянными попытками РФ обойти ограничения как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

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Головне не переплутати пакети, бо хня получицця
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01.02.2024 07:05 Ответить
Опаньки...!!!
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"...Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором.

Об этом пишет РИА Новости.

«Международный суд ООН указал на место киевским террористам, которые хотели повесить на Россию клеймо государства-агрессора. Но агрессором как раз является Украина...» - сказал депутат."
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01.02.2024 07:30 Ответить
Макіавеллі десь там забившись в куток плаче гіркими слізьми і через сльози чутно тіко одну фразу - "А шо так можна було "
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01.02.2024 08:56 Ответить
Це найстрашніший пакет для кацапії,а саме:
-заборона на щітки для керлінгу
-заборона на струни для арфи
-заборона на педікюрні набори
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01.02.2024 09:14 Ответить
 
 