Детали 13-го пакета санкций против РФ начнут обсуждать в ближайшие дни, - Reuters

В субботу, 3 февраля, Еврокомиссия приступит к обсуждению со странами-членами ЕС деталей 13-го пакета санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

Новый пакет санкций, вероятно, будет включать закрытие большего количества лазеек для обхода ранее введенных ограничительных мер, особенно для товаров и технологий, которые можно использовать на поле боя.

Один из источников агентства добавил, что также возможны новые секторальные меры, такие как ограничения на импорт.

Что будет включать 13 пакет санкций против России

Напомним, 19 января в Европейском Союзе начали обсуждение нового пакета санкций против России, который планируется ввести до 24 февраля – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Вероятно, новый пакет санкций может включать новые списки, больше торговых ограничений и борьбу с постоянными попытками РФ обойти ограничения как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

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