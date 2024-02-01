Армия РФ проводит безуспешные атаки на 8 направлениях, за сутки - 66 боестолкновений, - Генштаб

Украинские защитники продолжают отражать атаки войск РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. В Херсонской области враг пытается выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак оккупантов около Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за минувшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника севернее Приютного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник предпринял три попытки штурмовых действий. Ни одна успеха не имела.