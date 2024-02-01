Россияне за прошедшие сутки нанесли 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершили 97 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В целом враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома", учебное заведение, другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Авиационным ударам подверглись: Улица, Середина Буда Сумской области; Большой Бурлук, Колодязное, Кисловка, Синьковка Харьковской области; Надия, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Очеретино, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Работино Запорожской области; Крынки, Берислав, Новоберислав, Саблуковка, Качкаровка, Милово, Червоный Маяк, Шляховое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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