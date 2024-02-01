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Молдова (1691) россия (91364) санкции (10627)

Три компании из Молдовы за два года продали РФ авиазапчасти на $15 млн, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,авіація

В 2022-2023 годах, несмотря на санкции против РФ, три компании из Молдовы продали РФ запчасти к самолетам на общую сумму около 15 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на расследование молдавской службы "Радио Свобода".

"Поставка запчастей к российским самолетам через Молдову началась через несколько месяцев после вторжения РФ в Украину. Детали из западных стран попадали в авиакомпании "Победа" и S7 Engineering.

К схеме были причастны три молдавские компании – Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Первые две были основаны в 2021 и 2022 годах соответственно, их владелец – бывший топ-чиновник молдавской авиакомпании Air Moldova Иван Мельников, третья существовала еще с 2011 года", - говорится в расследовании.

Отмечается, что эти компании действовали как посредники – размещали заказы на запчасти, после чего помогали транспортировать их в Россию, иногда – непосредственно в российские аэропорты. При этом снабжение происходило не через молдавскую территорию.

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"И Мельников, и Ранга заявили "Радио Свобода", что не знали о поставках в РФ закупленных их компаниями деталей – они по контрактам назначались в другие страны СНГ", - пишут журналисты.

В расследовании говорится, что причиной такой ситуации могло стать неприсоединение Молдовы к некоторым санкциям Европейского Союза против России, касающихся поставок деталей в авиацию.

Источники "Радио Свобода" в офисе президента Молдовы сказали, что там известно об этих случаях и ими уже занимаются "компетентные органы". Кроме того, Кишинев обсуждает возможность присоединения к другим санкциям ЕС.
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Топ комментарии
+4
Та і в Україні, на другому році війни з рашистами, ще сбу находить компанії хто торгує з рашистами. Де новина?
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01.02.2024 08:03
+4
2.000 років тому було сказано - "pecunia non olet", гроші не пахнуть.
Лайно пахне, а гроші ні.
Часи та технології з того часу змінилися, а люди та їхня поведінка ні.
Тому - принцип універсальний.
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01.02.2024 08:16
+2
Їм це москалі забудуть,коли нападуть.
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01.02.2024 07:58
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Правила форума Совет форумчан
Їм це москалі забудуть,коли нападуть.
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01.02.2024 07:58 Ответить
І ще.ж молдаванам хтось ці запчастини продав...
В молдові багато бойових літаків?
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01.02.2024 08:01 Ответить
Та це для цивільних літаків.
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01.02.2024 08:25 Ответить
Абідна, бо нам весь цей час розповідали, як у кацапів закінчуються запчастини та незабаром їхні літаки почнуть падати. А вони як літали, так і літають, бо є чим їх обслуговувати та ремонтувати. Молдова про це ще пошкодує, прийде час.
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01.02.2024 08:56 Ответить
Малось на увазі цивільні літаки
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01.02.2024 10:12 Ответить
які ще літаки ?
Дозволений імпорт
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01.02.2024 11:14 Ответить
Та і в Україні, на другому році війни з рашистами, ще сбу находить компанії хто торгує з рашистами. Де новина?
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01.02.2024 08:03 Ответить
2.000 років тому було сказано - "pecunia non olet", гроші не пахнуть.
Лайно пахне, а гроші ні.
Часи та технології з того часу змінилися, а люди та їхня поведінка ні.
Тому - принцип універсальний.
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01.02.2024 08:16 Ответить
И цЫганские песни... михгалкофф их любит..
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01.02.2024 08:23 Ответить
Так почему там санкции не работают?
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01.02.2024 09:06 Ответить
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01.02.2024 09:07 Ответить
Поймать и посадить засранцев.
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01.02.2024 11:02 Ответить
Тобто Молдова чисто випадково не приєдналась до санкцій Євросоюзу по запчастинах до авіаційної техніки і чисто випадково не знала що молдовські фірми є прокладками.Західні виробники також не здогадувались що Молдові непотрібна така кількість запчастин.Впевнений що так само кацапи обходять санкції і через інші країни,а європейці та американці про це навіть не здогадуються
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01.02.2024 11:02 Ответить
 
 