Три компании из Молдовы за два года продали РФ авиазапчасти на $15 млн, - СМИ

В 2022-2023 годах, несмотря на санкции против РФ, три компании из Молдовы продали РФ запчасти к самолетам на общую сумму около 15 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на расследование молдавской службы "Радио Свобода".

"Поставка запчастей к российским самолетам через Молдову началась через несколько месяцев после вторжения РФ в Украину. Детали из западных стран попадали в авиакомпании "Победа" и S7 Engineering.

К схеме были причастны три молдавские компании – Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Первые две были основаны в 2021 и 2022 годах соответственно, их владелец – бывший топ-чиновник молдавской авиакомпании Air Moldova Иван Мельников, третья существовала еще с 2011 года", - говорится в расследовании.

Отмечается, что эти компании действовали как посредники – размещали заказы на запчасти, после чего помогали транспортировать их в Россию, иногда – непосредственно в российские аэропорты. При этом снабжение происходило не через молдавскую территорию.

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"И Мельников, и Ранга заявили "Радио Свобода", что не знали о поставках в РФ закупленных их компаниями деталей – они по контрактам назначались в другие страны СНГ", - пишут журналисты.

В расследовании говорится, что причиной такой ситуации могло стать неприсоединение Молдовы к некоторым санкциям Европейского Союза против России, касающихся поставок деталей в авиацию.

Источники "Радио Свобода" в офисе президента Молдовы сказали, что там известно об этих случаях и ими уже занимаются "компетентные органы". Кроме того, Кишинев обсуждает возможность присоединения к другим санкциям ЕС.