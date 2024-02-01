Общие боевые потери РФ с начала войны – около 386 230 человек (+1000 в сутки), 6322 танка, 9228 артсистем, 11773 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 386 230 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 386 230 (+1000) человек,

танков – 6 322 (+12) единицы,

боевых бронированных машин –11 773 (+16) единицы,

артиллерийских систем – 9 228 (+33) единиц,

РСЗО – 976 (+2) единиц,

средств ПВО – 663 (+0) единицы,

самолетов – 332 (+0) единицы,

вертолетов - 324 (+0) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 136 (+36) единиц,

крылатых ракет – 1 847 (+1) единиц,

кораблей /катеров – 23 (+0) единицы,

подлодок – 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн –12 267 (+36) единиц,

специальной техники –1 462 (+10) единицы.

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