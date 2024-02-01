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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 386 230 человек (+1000 в сутки), 6322 танка, 9228 артсистем, 11773 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 386 230 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 386 230 (+1000) человек,
- танков – 6 322 (+12) единицы,
- боевых бронированных машин –11 773 (+16) единицы,
- артиллерийских систем – 9 228 (+33) единиц,
- РСЗО – 976 (+2) единиц,
- средств ПВО – 663 (+0) единицы,
- самолетов – 332 (+0) единицы,
- вертолетов - 324 (+0) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 136 (+36) единиц,
- крылатых ракет – 1 847 (+1) единиц,
- кораблей /катеров – 23 (+0) единицы,
- подлодок – 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн –12 267 (+36) единиц,
- специальной техники –1 462 (+10) единицы.
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Дивлячись на прогноз погоди - зима вже все, тільки календарна.
Броня закрила тисячу, арта (ствольна) 746 од. третій показник в початку війни, логістика 937 од. рекорд з початку війни.
109!! одиниць техніки та 1000!! чумардосів.
Арта 35!, броня 28, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 10!.
Спецтехніка файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 386 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...