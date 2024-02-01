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Новости Война в Украине
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армия РФ (15471) ликвидация (1986) уничтожение (3972)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 386 230 человек (+1000 в сутки), 6322 танка, 9228 артсистем, 11773 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 386 230 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 386 230 (+1000) человек,
  • танков – 6 322 (+12) единицы,
  • боевых бронированных машин –11 773 (+16) единицы,
  • артиллерийских систем – 9 228 (+33) единиц,
  • РСЗО – 976 (+2) единиц,
  • средств ПВО – 663 (+0) единицы,
  • самолетов – 332 (+0) единицы,
  • вертолетов - 324 (+0) единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 136 (+36) единиц,
  • крылатых ракет – 1 847 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров – 23 (+0) единицы,
  • подлодок – 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн –12 267 (+36) единиц,
  • специальной техники –1 462 (+10) единицы.

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Втрати ворога за добу

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Топ комментарии
+23
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01.02.2024 08:23
+20
Чумардоси за січень 26 220 це 846 середньодобово - кобздон в екстазі.
Броня закрила тисячу, арта (ствольна) 746 од. третій показник в початку війни, логістика 937 од. рекорд з початку війни.
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01.02.2024 08:40
+18
Минув 3630 день москальсько-української війни.
109!! одиниць техніки та 1000!! чумардосів.
Арта 35!, броня 28, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 10!.
Спецтехніка файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 386 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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01.02.2024 09:06
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Там наче ще три аероплани згоріли...
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01.02.2024 07:58 Ответить
ещё нет подтверждения ГШ
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01.02.2024 08:45 Ответить
І сьогодні у кацапів "патєть нєт", от і славненько
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01.02.2024 08:13 Ответить
лемінги почали новий місяць...
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01.02.2024 08:19 Ответить
Ще не почали, тільки закрили січень.
Дивлячись на прогноз погоди - зима вже все, тільки календарна.
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01.02.2024 08:28 Ответить
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01.02.2024 08:23 Ответить
Чумардоси за січень 26 220 це 846 середньодобово - кобздон в екстазі.
Броня закрила тисячу, арта (ствольна) 746 од. третій показник в початку війни, логістика 937 од. рекорд з початку війни.
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01.02.2024 08:40 Ответить
Чудові показники знищення рогатих !
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01.02.2024 08:58 Ответить
Минув 3630 день москальсько-української війни.
109!! одиниць техніки та 1000!! чумардосів.
Арта 35!, броня 28, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 10!.
Спецтехніка файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 386 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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01.02.2024 09:06 Ответить
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01.02.2024 09:08 Ответить
Закобзонився рівно один кілокацап .
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01.02.2024 09:12 Ответить
Цікаво як і чим ці цифри підтверджуються. Тільки не треба про "збігай на передок і перевір"...
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01.02.2024 10:56 Ответить
Збігай на передок і перевір..
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01.02.2024 11:10 Ответить
В більшості найточніші по розвідданим в структурах ворога, при цьому як наших розвідок так і іноземних.
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01.02.2024 11:24 Ответить
а де катерок?
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01.02.2024 13:56 Ответить
Катерок буде завтра! Утопили ж сьогодні вночі А зведення подається увечері Потім штабісти роблять підрахунки - щоб тобі до сніданку піднять настрій ...
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01.02.2024 13:59 Ответить
 
 