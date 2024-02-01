РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11272 посетителя онлайн
Новости За рубежом
2 524 9
Конгресс США (985) помощь (6294) Еллен Джанет (17)

Министер финансов США Еллен обратится к Конгрессу: бездействие может принести победу Путину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джанет,єллен

Министер финансов США Джанет Еллен планирует обратиться в Конгресс с призывом поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

Еллен повторит замечание президента Украины Владимира Зеленского о том, что поддержка является "не благотворительностью", а "инвестицией" в национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

"Бездействие принесет победу Путину и будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности", – сказала министер финансов США.

Отмечается, что Еллен также планирует встретиться с исполнительными вице-президентами Европейской комиссии Маргретом Вестагером и Валдисом Домбровскисом в Министерстве финансов в среду, 1 февраля, чтобы обсудить важность коллективной поддержки Украины.

Читайте: США выделят Украине почти 12 млрд долларов, - Reuters

"Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончились деньги до того, как у нее закончатся боеприпасы", – заявила Еллен.

Ожидается, что Еллен также поблагодарит Европейский союз за его сильное партнерство и расскажет о более чем 54 миллиардах долларов, выделенных на прямую бюджетную поддержку Украины с 2022 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.02.2024 08:38 Ответить
Діяльність кокаїнового нарциса може призвести до повної катастрофи. Або Україна зробить його, або він зробить Україну.
показать весь комментарий
01.02.2024 08:42 Ответить
ну так ... нажаль ... вофка зе - тупа, мстива, дріб'язкова, малоросійська падлюка, йому плювати на Україну, українців, його цікавлять тільки бабки які можна вкрасти і дуті рейтенги !!! воно хоче царювати в Україні до гробу !!!

показать весь комментарий
01.02.2024 09:03 Ответить
"Або Україна зробить його" --- це ти маєш робити, а не сидіти на дивані і погрожувати,що буде, якщо Україна там щось не зробить
показать весь комментарий
01.02.2024 09:35 Ответить
Тякую за пораду Без вас ніяк
показать весь комментарий
01.02.2024 10:18 Ответить
Так це ти поради роздаєш,чи точніше закликаєш до чогось, при тому сам сидиш на дивані і ніхрена не робиш,а тільки ниєш,хочеш чужими руками собі життя хороше вибудувати чи як? Розказуючи,що Україна має щось там робити. Сам йди щось роби уже,а не ний тут, окрім тебе і для тебе це ніхто не зробить
показать весь комментарий
01.02.2024 10:29 Ответить
Трамп дуже розстроїться від "перемоги путєна"...
показать весь комментарий
01.02.2024 08:42 Ответить
американо- європейську і натівську "бездіяльність" ,куйло вже давно купляє ,як шлюх на вулиці "червоних ліхтарів"
показать весь комментарий
01.02.2024 10:30 Ответить
допомога та залишки грошей США

6млрд не використано по USAI
4.5млрд не використано по PDA
показать весь комментарий
01.02.2024 12:36 Ответить
 
 