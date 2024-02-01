Министер финансов США Еллен обратится к Конгрессу: бездействие может принести победу Путину

Министер финансов США Джанет Еллен планирует обратиться в Конгресс с призывом поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

Еллен повторит замечание президента Украины Владимира Зеленского о том, что поддержка является "не благотворительностью", а "инвестицией" в национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

"Бездействие принесет победу Путину и будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности", – сказала министер финансов США.

Отмечается, что Еллен также планирует встретиться с исполнительными вице-президентами Европейской комиссии Маргретом Вестагером и Валдисом Домбровскисом в Министерстве финансов в среду, 1 февраля, чтобы обсудить важность коллективной поддержки Украины.

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"Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончились деньги до того, как у нее закончатся боеприпасы", – заявила Еллен.

Ожидается, что Еллен также поблагодарит Европейский союз за его сильное партнерство и расскажет о более чем 54 миллиардах долларов, выделенных на прямую бюджетную поддержку Украины с 2022 года.