Украина очень нуждается в помощи западных партнеров, в частности, с артиллерийскими системами, - Буданов

Украине необходимо резко увеличить количество боеприпасов, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью изданию CNN.

Он отметил, что артиллерийские системы, гаубицы – первые в списке потребностей, и Украина нуждается в "резком увеличении" количества пушек, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказались на украинских дальнобойных орудиях.

"Нам очень нужна эта помощь", – подчеркнул глава ГУР.

Буданов акцентирует, что не столь важно их качество, как количество. Что касается беспилотных систем, то в этом отношении есть определенное равенство с противником.

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Буданов заявил, что Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта. Однако поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, по словам главы ГУР, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", – сказал Буданов.