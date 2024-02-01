Украина очень нуждается в помощи западных партнеров, в частности, с артиллерийскими системами, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украине необходимо резко увеличить количество боеприпасов, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью изданию CNN.
Он отметил, что артиллерийские системы, гаубицы – первые в списке потребностей, и Украина нуждается в "резком увеличении" количества пушек, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказались на украинских дальнобойных орудиях.
"Нам очень нужна эта помощь", – подчеркнул глава ГУР.
Буданов акцентирует, что не столь важно их качество, как количество. Что касается беспилотных систем, то в этом отношении есть определенное равенство с противником.
Буданов заявил, что Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта. Однако поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, по словам главы ГУР, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.
"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", – сказал Буданов.
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Коли він у своїх справах розбирається
Скажіть йому, що він керівник ГУР, а не артист "Кварталу-95" !!!
Тепер розповідаєте що Україна потребує! Наче ота ''краля'' з фільму для дорослих, з якою порівнював хрінпіду.
Схоже, пішла медіа підготовка...
лаппшу развешиватьразвлекать народ.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. ПЕРЕЛІК12 81433
анти)(уйловської коаліції, для перемоги України надто мало, навіть для зміни ситуації на франті треба на порядок (в 10 раз) більше !!! пимчасом різні зе-дермаки навіть не думають сває виробництво розвивати !!!
Наприклад за цей рік скільки зробили? Хоть 5 шт зібрали?
Може б розвідка зайнялась саме цим питанням , хто то все гальмує?