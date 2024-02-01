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Новости Война в Украине
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Буданов (339) оружие (9398) помощь (6294)

Украина очень нуждается в помощи западных партнеров, в частности, с артиллерийскими системами, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

системи,артилерійські

Украине необходимо резко увеличить количество боеприпасов, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью изданию CNN.

Он отметил, что артиллерийские системы, гаубицы – первые в списке потребностей, и Украина нуждается в "резком увеличении" количества пушек, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказались на украинских дальнобойных орудиях.

"Нам очень нужна эта помощь", – подчеркнул глава ГУР.

Буданов акцентирует, что не столь важно их качество, как количество. Что касается беспилотных систем, то в этом отношении есть определенное равенство с противником.

Также читайте: Удары по инфраструктурным объектам России могут значительно усилиться, - Буданов

Буданов заявил, что Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта. Однако поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, по словам главы ГУР, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", – сказал Буданов.
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Топ комментарии
+15
Буданов тільки те і робить, що роздає інтервью та записую відоси.
Скажіть йому, що він керівник ГУР, а не артист "Кварталу-95" !!!
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01.02.2024 09:12
+11
"кандидат на ГК" вийшов на арену......
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01.02.2024 09:10
+9
Судячи з медійної активності Буданова рішення із заміную головкома прийняте.
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01.02.2024 09:14
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Он может перечислить,что Украина не потрэбуе?
Продай асфальтоукладчики,служебные автомобили чиновников и проблема решена
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01.02.2024 09:09 Ответить
та то таке....
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01.02.2024 09:23 Ответить
Дивно, Шмигаль, ні гу гу, а буданов, он, як кругом встигає на ЗМІ глаголити… Хоть би поспав…
Коли він у своїх справах розбирається
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01.02.2024 09:09 Ответить
"кандидат на ГК" вийшов на арену......
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01.02.2024 09:10 Ответить
цікаво, дотиснуть "дружбана" буданова замінити залужного. чи нє?
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01.02.2024 09:10 Ответить
1-2 дні покажуть "ху із ху"!
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01.02.2024 09:14 Ответить
Буданов тільки те і робить, що роздає інтервью та записую відоси.
Скажіть йому, що він керівник ГУР, а не артист "Кварталу-95" !!!
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01.02.2024 09:12 Ответить
він іншого нічого не вміє......
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01.02.2024 09:15 Ответить
Судячи з медійної активності Буданова рішення із заміную головкома прийняте.
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01.02.2024 09:14 Ответить
Оце вже точно не компетенуія ГУРу знати стан справ з артою в ЗСУ та інших збройних формуваннях.
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01.02.2024 09:16 Ответить
А що ж ви цапи зелені асфальти клали а не фінансували виробництво зброї?!!
Тепер розповідаєте що Україна потребує! Наче ота ''краля'' з фільму для дорослих, з якою порівнював хрінпіду.
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01.02.2024 09:17 Ответить
Щокастий і снаряди...???
Схоже, пішла медіа підготовка...
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01.02.2024 09:19 Ответить
А гогілашвілі начальником Генштабу.
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01.02.2024 09:23 Ответить
"сладкая парочка"!)))
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01.02.2024 10:11 Ответить
Буданов потужний у розповідях казочок. Тому бубачка терміново хоче поставити його на місце Залужного.
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01.02.2024 09:22 Ответить
Так сильно хоче зайняти місце Залужного?
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01.02.2024 09:23 Ответить
о, новий головнокомандувач запрягає?
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01.02.2024 09:35 Ответить
Сегодня Буданов будет лаппшу развешивать развлекать народ.
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01.02.2024 09:50 Ответить
Та не едрен батон, шо эти зебилы употребляют, шо так наглухо у них теряется связь с реалиями? Немцы же вчера, чи позавчера поставили снаряды.
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01.02.2024 10:02 Ответить
те що передають США, В.Британія, Німетичина, Франція, інші країни
анти)(уйловської коаліції, для перемоги України надто мало, навіть для зміни ситуації на франті треба на порядок (в 10 раз) більше !!! пимчасом різні зе-дермаки навіть не думають сває виробництво розвивати !!!
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01.02.2024 10:13 Ответить
2й рік війни закінчується! А скільки Богдан їздить' по фронту, пан Буданов?
Наприклад за цей рік скільки зробили? Хоть 5 шт зібрали?
Може б розвідка зайнялась саме цим питанням , хто то все гальмує?
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01.02.2024 10:27 Ответить
Хочешь завалить дело-назначь дилетанта.
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01.02.2024 10:33 Ответить
Ще один з режиму зеленского - дайте, дайте... - бо фінансову допомогу з країн світу ми вже просрали - більше вже ніхто не надає- та свій оборонпром просрали, Південь просрали.... Хто ж вам ще дасть шось як у попередні два роки - рукожопі, слабкі, нікому не цікаві. Ви там хоть лопат для всього кровавого режиму зеленского закупіть, можу свою стареньку з дачі задонатити - виключно для царського оточення.
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01.02.2024 11:01 Ответить
 
 