Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине и безопасности границ "вероятно" разделят, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопрос безопасности границы с Мексикой и связанной с этим финансовой помощи Украине "вероятно" будет разделен из-за беспокойства по поводу реформирования пограничной политики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Hill со ссылкой на неназванный источник, знающий о ходе этого разговора.
По информации издания, Джонсон сказал, что решение будет, в конечном итоге, зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате, о чем он заявил спикерам парламентов стран Балтии.
Спикер Джонсона, Радж Шах в разговоре с Semafor уменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.
В то же время непонятно, будет ли возможно разделение этого пакета проведения отдельного голосования в Палате представителей Конгресса по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.
Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, выступающих против дальнейшей помощи Украине, добавляет издание.
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А в зелений колір пофарбувати не пробували? Виглядатиме не менш солідним заняттям.
Памятаю, як одна вівця з Канади називала її -пелоська. Сподіваюсь, що зараз ця вівця-Відьмана радіє, як трампісти хочуть залишити нас без даржави.
Прямо як стефанчук 😏