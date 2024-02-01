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Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине и безопасности границ "вероятно" разделят, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопрос безопасности границы с Мексикой и связанной с этим финансовой помощи Украине "вероятно" будет разделен из-за беспокойства по поводу реформирования пограничной политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Hill со ссылкой на неназванный источник, знающий о ходе этого разговора.

По информации издания, Джонсон сказал, что решение будет, в конечном итоге, зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате, о чем он заявил спикерам парламентов стран Балтии.

Спикер Джонсона, Радж Шах в разговоре с Semafor уменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

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В то же время непонятно, будет ли возможно разделение этого пакета проведения отдельного голосования в Палате представителей Конгресса по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.

Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, выступающих против дальнейшей помощи Украине, добавляет издание.

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Топ комментарии
+8
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01.02.2024 09:46
+7
Цей хмирь, то вам не Ненсі Пелосі, яка робила все, щоб нам допомогти.

Памятаю, як одна вівця з Канади називала її -пелоська. Сподіваюсь, що зараз ця вівця-Відьмана радіє, як трампісти хочуть залишити нас без даржави.
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01.02.2024 09:57
+6
Тобто, у грудні він казав, що їх треба розглядати купно - бо, звісно, тоді Байден ніколи не погодиться. Байден погодився. Тому зараз треба розглядати окремо.
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01.02.2024 10:44
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Тобто йух
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01.02.2024 09:31 Ответить
Гляньте на обличчя М.Джонсона, він вірить у Бога?
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04.02.2024 11:07 Ответить
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Складається враження, що якщо вони і надалі будуть не голосувати за допомогу українському народу, то голосування за Трампа і трампістів на виборах, це напевно тисячі смертей українців і перемога рф? Чи підніметься хоч в одного порядного і розумного американського українця за них голосувати? Хто має в Україні на них вплив, зверніться до них!
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04.02.2024 12:58 Ответить
Як неочікувано.
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01.02.2024 09:41 Ответить
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01.02.2024 09:46 Ответить
Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять

А в зелений колір пофарбувати не пробували? Виглядатиме не менш солідним заняттям.
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01.02.2024 09:55 Ответить
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01.02.2024 09:56 Ответить
https://youtu.be/YnFpvj6aaCg?si=vS5gv935SARdvfp0
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01.02.2024 11:47 Ответить
Цей хмирь, то вам не Ненсі Пелосі, яка робила все, щоб нам допомогти.

Памятаю, як одна вівця з Канади називала її -пелоська. Сподіваюсь, що зараз ця вівця-Відьмана радіє, як трампісти хочуть залишити нас без даржави.
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01.02.2024 09:57 Ответить
А це розділення відбудеться за принципом «кому чьо, кому нічьо»? І в яку категорію попаде наша країна?
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01.02.2024 09:58 Ответить
Трампівська хвойда цей джонсон.
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01.02.2024 10:22 Ответить
Іншими словами хочуть ще більше затягнути прийняття.
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01.02.2024 10:31 Ответить
Тобто, у грудні він казав, що їх треба розглядати купно - бо, звісно, тоді Байден ніколи не погодиться. Байден погодився. Тому зараз треба розглядати окремо.
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01.02.2024 10:44 Ответить
А потім об'єднають і так по колу.
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01.02.2024 10:46 Ответить
Маріонетка. Дістати такий пост щоб перетворитися в звичайну залежну ляльку, це огидно.
Прямо як стефанчук 😏
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01.02.2024 11:07 Ответить
 
 