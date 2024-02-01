В Черном море находится 12 вражеских кораблей, среди которых 2 ракетоносителя "Калибра", - ВМС

Россия вывела в Черное море 12 своих кораблей, включая 2 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Украины.

"В Черном море 12 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Азовском море находится один вражеский корабль.

Кроме того, Россия в Средиземном море держит два вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС Украины.

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