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В Черном море находится 12 вражеских кораблей, среди которых 2 ракетоносителя "Калибра", - ВМС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия вывела в Черное море 12 своих кораблей, включая 2 носителя крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Украины.
"В Черном море 12 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в Азовском море находится один вражеский корабль.
Кроме того, Россия в Средиземном море держит два вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС Украины.
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Тауруси нам би зараз не завадили, але ж хєр Шольц очкує нам їх надавати .
Випробовують долю.