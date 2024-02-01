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Новости Война в Украине
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ВМС (1321) ракеты (2780) Черное море (1341)

В Черном море находится 12 вражеских кораблей, среди которых 2 ракетоносителя "Калибра", - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,корабель,калібр

Россия вывела в Черное море 12 своих кораблей, включая 2 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Украины.

"В Черном море 12 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Азовском море находится один вражеский корабль.

Кроме того, Россия в Средиземном море держит два вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС Украины.

Также читайте: Россия проигрывает битву за Черное море, - The Economist
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01.02.2024 09:45 Ответить
а казали, "ми перемогли кацапів в чорному морі". потрібно позбутися в інформаційному просторі тупоголових блогерів, на чолі з будановим. кацапи виявилися стійкішими й сильнішими, ніж нам 2 роки втирали офіційні коментатори. попереду - важка тривала війна.
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01.02.2024 09:50 Ответить
Нашу пильність трохи приспали, а даремно. Нікуди флот ***** не подівся. Все ще попереду
Тауруси нам би зараз не завадили, але ж хєр Шольц очкує нам їх надавати .

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01.02.2024 10:13 Ответить
Вони вийшли на випробування.
Випробовують долю.
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01.02.2024 11:09 Ответить
 
 