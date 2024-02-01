Россияне за прошедшие сутки 4 раза атаковали Николаевщину баллистическими ракетами, есть отключение света
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За прошедшие сутки оккупанты атаковали Николаевскую область баллистикой, обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
Россияне в течение 31 января четырежды атаковали область баллистикой. По информации Кима, вероятнее всего, ракетами "Искандер-М" и С-300.
"Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. В результате этого, без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются", - отметил начальник ОВА.
Кроме того, в течение суток оккупанты дважды из минометов обстреляли акваторию Очаковской громады. Под огнем артиллерии оказалась и Куцурубская громада. Кроме того, враг в течение дня направил туда пять FPV-дронов. В громадах – без пострадавших.
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