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Новости Война в Украине
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Николаевская область (1882) обстрел (20439)

Россияне за прошедшие сутки 4 раза атаковали Николаевщину баллистическими ракетами, есть отключение света

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаївщина

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Николаевскую область баллистикой, обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Россияне в течение 31 января четырежды атаковали область баллистикой. По информации Кима, вероятнее всего, ракетами "Искандер-М" и С-300.

"Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. В результате этого, без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются", - отметил начальник ОВА.

Кроме того, в течение суток оккупанты дважды из минометов обстреляли акваторию Очаковской громады. Под огнем артиллерии оказалась и Куцурубская громада. Кроме того, враг в течение дня направил туда пять FPV-дронов. В громадах – без пострадавших.

Смотрите: Последствия атаки на Снигиревку на Николаевщине. ФОТОрепортаж
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01.02.2024 10:02 Ответить
турки поняли что с400 дерьмо , а Ф16 лучше
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01.02.2024 10:14 Ответить
 
 