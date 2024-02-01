Более 500 тыс. военных РФ находятся на оккупированных территориях Украины, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированных территориях Украины в настоящее время находятся более полумиллиона российских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил в интервью CNN.
По его словам, на оккупированных территориях Украины находится более полумиллиона российских военных. В то же время Буданов не видит большого потенциала для масштабного изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.
Также глава ГУР МО призвал Запад больше помогать Украине.
"Нам очень нужна эта помощь", – сказал он.
Артиллерийские системы – гаубицы, Украина нуждается в "резком увеличении" количества орудий, независимо от их возраста и типа.
Боеприпасы также жизненно важны, добавил он, поскольку "снаряды - один из наиболее решающих факторов в этой войне".
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Поки інших 500тис. навчених поводженню зі зброєю силовиків і всіляких спецучьотників ждуть в тилу, цивільні, що залишились, відмовляються від мобілізації. Однак наразі немає ким замінити воїнів на передовій, за всі місця давно уплочено.