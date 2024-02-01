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Более 500 тыс. военных РФ находятся на оккупированных территориях Украины, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

На оккупированных территориях Украины в настоящее время находятся более полумиллиона российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил в интервью CNN.

По его словам, на оккупированных территориях Украины находится более полумиллиона российских военных. В то же время Буданов не видит большого потенциала для масштабного изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

Также глава ГУР МО призвал Запад больше помогать Украине.

"Нам очень нужна эта помощь", – сказал он.

Артиллерийские системы – гаубицы, Украина нуждается в "резком увеличении" количества орудий, независимо от их возраста и типа.

Боеприпасы также жизненно важны, добавил он, поскольку "снаряды - один из наиболее решающих факторов в этой войне".

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Топ комментарии
+3
Схоже, що буданову нараховують зарплатню в залежності від кількості сказаних слів.
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01.02.2024 10:19
+2
вони наші вороги. відкриті вороги україни. страшніші, за кацапів, тому що всередині, і при владі.
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01.02.2024 10:23
+1
А навіщо для цього дрони - вороги гинуть лише від самих слів визволителя Криму буданова
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01.02.2024 10:30
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багатенько
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01.02.2024 09:59 Ответить
Так розумію, вже повністю війшов у роль......
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01.02.2024 10:16 Ответить
от, буданов, як стане головнокомандуючим, так наступного дня:
"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці"
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01.02.2024 10:18 Ответить
Здається, вже треба співати «Згинуть наші ЗЕлененькі, як роса на сонці».
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01.02.2024 10:21 Ответить
вони наші вороги. відкриті вороги україни. страшніші, за кацапів, тому що всередині, і при владі.
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01.02.2024 10:23 Ответить
А хто ж має сумніви?
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01.02.2024 10:25 Ответить
Схоже, що буданову нараховують зарплатню в залежності від кількості сказаних слів.
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01.02.2024 10:19 Ответить
Тобто для знищення всіх окупантів достатньо 500 тис. дронів?
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01.02.2024 10:20 Ответить
А навіщо для цього дрони - вороги гинуть лише від самих слів визволителя Криму буданова
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01.02.2024 10:30 Ответить
Нагадаю,як зея (тоді ще криворагульний) перебуваючи на Москві(є фото) казав що "вмер би,а Крим не віддав!"
За 8 років здав 30% території України і не вмер!
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01.02.2024 11:44 Ответить
роботы не початый край
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01.02.2024 10:33 Ответить
Роботи дійсно багато. Це скільки потрібно поховальних мішків, канав біля доріг, щоб всіх прикопати, щоб у нікого не вилазили руки, ноги
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01.02.2024 10:41 Ответить
А от Зелі ******* - пофіг!
Краще хай ці 500.000 окуповують Україну,ніж він оголосить мобілізацію 500.000 своїх виборців!
"Адін анрот" із зелею мабуть.
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01.02.2024 11:39 Ответить
В рахунки майбутніх репарацій потрібно включити туристичний збір з цих вояк, відшкодування витрачених коштів на знерухомлення цих туристів, та інші супутні послуги.
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01.02.2024 12:07 Ответить
За словами зеленого недолідора, армія оборони держави складає 1 мільйон ос на 500тис. кацапів.
Поки інших 500тис. навчених поводженню зі зброєю силовиків і всіляких спецучьотників ждуть в тилу, цивільні, що залишились, відмовляються від мобілізації. Однак наразі немає ким замінити воїнів на передовій, за всі місця давно уплочено.
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01.02.2024 13:02 Ответить
 
 