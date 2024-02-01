Более 500 тыс. военных РФ находятся на оккупированных территориях Украины, - Буданов

На оккупированных территориях Украины в настоящее время находятся более полумиллиона российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил в интервью CNN.

По его словам, на оккупированных территориях Украины находится более полумиллиона российских военных. В то же время Буданов не видит большого потенциала для масштабного изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

Также глава ГУР МО призвал Запад больше помогать Украине.

"Нам очень нужна эта помощь", – сказал он.

Артиллерийские системы – гаубицы, Украина нуждается в "резком увеличении" количества орудий, независимо от их возраста и типа.

Боеприпасы также жизненно важны, добавил он, поскольку "снаряды - один из наиболее решающих факторов в этой войне".

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