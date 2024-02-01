Дронов будет больше. В планах на 2024 год контракты на сотни тысяч БПЛА, - Умеров
В этом году в планах Агентства оборонных закупок Минобороны Украины контракты на сотни тысяч беспилотников для войск.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он вместе с вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командами министерств встретился с более чем 120 производителями БПЛА.
"Делаем все, чтобы технологические инновации как можно быстрее попадали на фронт - спасали жизнь наших воинов и уничтожали врагов. Государство является и будет партнером каждого, кто делает наше войско сильнее", - подчеркнул министр обороны.
"Дронов будет больше. В этом году в планах Агентства оборонных закупок МО контракты на сотни тысяч БПЛА. Это, в частности, долгосрочные контракты, чтобы производители могли планировать масштабирование производств", - добавил Умеров.
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ЗеЛенка в курсі. Сама ховала!
"Цього року в планах ...контракти на сотні тисяч БПЛА." - додав Умєров.
Питання: Хто з них бреше?
Правильна відповідь - обидва.
контракти, не одиниці!
"Міноборони сплатило 650 млн грн авансу родинній компанії екснардепа Борислава Розенблата, яка під дедлайн здала лише 1 з 55 замовлених БПЛА."
ви уявляєте, скільки, ще грошей, буде вкрадено?
Багато й досі вірять.
Вибачте за мій французький, але не при семенченках та інших гімнюках у фонді держмайна був п...іздець, а саме при цій незрозумілій істоті.
А зараз воно очолює Міноборони