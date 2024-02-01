Более 900 бойцов "Азова", защищавших Мариуполь, до сих пор находятся в российском плену, - командир бригады Прокопенко

В плену россиян до сих пор находятся более 900 бойцов бригады "Азов", которые в течение 86 суток удерживали оборону Мариуполя. Через два года имена "азовцев" появлялись в списках на обмен лишь несколько раз.

Об этом пишет в фейсбуке командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, подполковник Денис Прокопенко "Редис", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом он отреагировал на обмен военнопленными, в рамках которого в Украину 31 января вернулись 207 защитников.

"Искренне поздравляю с освобождением из вражеской неволи двух бойцов 12-й бригады "АЗОВ" НГУ, которые после расширения подразделения "Азов" из полка в бригаду, стали частью нашей военной семьи. Однако мою радость за их возвращение омрачает, что родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких. За все обмены с начала полномасштабного вторжения всего несколько раз у них появлялись имена моих побратимов. Хотя прошло более полутора лет после получения приказа на прекращение обороны Мариуполя", - написал Прокопенко.

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Он отметил, что в российском плену продолжают оставаться более 900 азовцев.

"Мы ведем тяжелую борьбу с оккупантами в лесах Кременной, уничтожаем и берем в плен российских военных и продолжаем верить, что соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения наших героев. Спасибо каждому украинцу, кто помнит об их подвиге и борется за их свободу!" - подытожил командир "Азова".

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