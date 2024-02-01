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военнопленные (776) обмен (1248) Азов (698)

Более 900 бойцов "Азова", защищавших Мариуполь, до сих пор находятся в российском плену, - командир бригады Прокопенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,денис,редіс,редис

В плену россиян до сих пор находятся более 900 бойцов бригады "Азов", которые в течение 86 суток удерживали оборону Мариуполя. Через два года имена "азовцев" появлялись в списках на обмен лишь несколько раз.

Об этом пишет в фейсбуке командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, подполковник Денис Прокопенко "Редис", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом он отреагировал на обмен военнопленными, в рамках которого в Украину 31 января вернулись 207 защитников.

"Искренне поздравляю с освобождением из вражеской неволи двух бойцов 12-й бригады "АЗОВ" НГУ, которые после расширения подразделения "Азов" из полка в бригаду, стали частью нашей военной семьи. Однако мою радость за их возвращение омрачает, что родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких. За все обмены с начала полномасштабного вторжения всего несколько раз у них появлялись имена моих побратимов. Хотя прошло более полутора лет после получения приказа на прекращение обороны Мариуполя", - написал Прокопенко.

Смотрите: Украинские воины, освобожденные из плена, говорят с родными: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВИДЕО

Он отметил, что в российском плену продолжают оставаться более 900 азовцев.

"Мы ведем тяжелую борьбу с оккупантами в лесах Кременной, уничтожаем и берем в плен российских военных и продолжаем верить, что соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения наших героев. Спасибо каждому украинцу, кто помнит об их подвиге и борется за их свободу!" - подытожил командир "Азова".

Смотрите: Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Денис Редіс Прокопенко про обмін військовополонених азовців
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Топ комментарии
+29
Так він постійно бреше - така вже його природа!
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01.02.2024 10:42
+27
Це ж тільки ЗАЛУЖНОМУ та Україні, може Зеленський гадити, як захоче…
З визволенням Українців з полону у нього так не виходить!
Цемаха, він здав на РАЗ, московіту-*****! А розвідника ЖУРАВЛЯ, зрадив! Пам'ятаймо ОЛЕНІВКУ!
Українці терплячі, але до розрахунку з ворогами, гарячі!
Слава Україні!!
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01.02.2024 10:32
+17
Кожна заява Прокопенка, як серпом по яйцях для преЗЕдента...
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01.02.2024 10:36
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Це ж тільки ЗАЛУЖНОМУ та Україні, може Зеленський гадити, як захоче…
З визволенням Українців з полону у нього так не виходить!
Цемаха, він здав на РАЗ, московіту-*****! А розвідника ЖУРАВЛЯ, зрадив! Пам'ятаймо ОЛЕНІВКУ!
Українці терплячі, але до розрахунку з ворогами, гарячі!
Слава Україні!!
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01.02.2024 10:32 Ответить
Вони Зеленського не цікавлять ?
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01.02.2024 10:32 Ответить
Кожна заява Прокопенка, як серпом по яйцях для преЗЕдента...
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01.02.2024 10:36 Ответить
Та по перепелиним важко влучити.
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01.02.2024 10:43 Ответить
Його яйця захищають сталеві кулаки кремля і регента Єрмака.
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01.02.2024 11:14 Ответить
А Президент перед видачею військових в полон говорив, що то контрольована евакуація. То невже він тоді брехав?
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01.02.2024 10:37 Ответить
Так він постійно бреше - така вже його природа!
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01.02.2024 10:42 Ответить
Прокопенко-Редіс чи не єдиний із командирів Азову, хто публічно говорить про полонених азовців. Інші мовчать і підтримують єрмака-зеленського.
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01.02.2024 10:46 Ответить
Візит Нуланд-ляпас Зеленському! За Залужного! Вікторія Нуланд ігнорує Зе!??
https://www.youtube.com/watch?v=d_fAkt1bhrU
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01.02.2024 10:56 Ответить
Так цей довбень подума, що той ляпас аплодисменти на його честь!
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01.02.2024 11:24 Ответить
Тюуу! Зєлєнскій вчора про це жодним словом не згадав, ні про 900 полонених, ні про "Азов". Наче нема їх і ніколи не було. Зате відосик позитивний.
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01.02.2024 10:56 Ответить
А як обіцяв! Як брав "під особистий контроль"!
Яких ще обіцянок від ******* оманського вам не вистачає?!😁
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01.02.2024 11:17 Ответить
Перед українським народом тепер завдання, щоб ******* змінив прізвище на Підунахуй!
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01.02.2024 11:26 Ответить
Розумніше на кращебздох!
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01.02.2024 11:46 Ответить
Ключове слово---"отримання наказу,про припинення оборони Маріуполя " памятаємо ці слова. памятаємо і обіцянки "верховного"
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01.02.2024 11:44 Ответить
Якщо Залужного все ж таки підуть, то Редіс може стати чудовою альтернативою. В Маріуполі він показав себе на відмінно, та і в війську він має авторитет!!
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01.02.2024 11:54 Ответить
Прекрасна ідея. Підтримую!
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01.02.2024 12:13 Ответить
Povaga Redisu ! Povaga AZOVu ! Svobodu Polonenim Zaxisnikam !✊
Slava Ukrains'kim Geroyam !

P.S. # Ukraina pidtrimue Zaluzhnogo #🇺🇦
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01.02.2024 11:56 Ответить
Якщо 900 азовців ще залишаються в полоні, то потрібно розуміти, що 1600 азовців уже звільнили (декілька десятків на жаль загинули в Оленівці) із 2500 взятих в полон півтора роки тому?
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01.02.2024 12:16 Ответить
там же не тільки азовці потрапили в полон. там були морпехи, прикордонники, інші підрозділи.
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01.02.2024 12:21 Ответить
Скільки всього оборонців Маріуполя звільнили?
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01.02.2024 13:59 Ответить
Щоб звільнити азовців ,треба брати в полон кадирівців а ще бажано родичів кадирова. Просто так на чмобіків азовців не поміняють . Тому що кацапи знають -це мотивовані бійці.
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01.02.2024 12:50 Ответить
Треба було ще посидіти у турецькому полоні, та почекати поки звільнять усіх Азовців. Думаю у турецькому полоні було набагато комфортніше аніж зараз хлопцям та дівчатам у свинособак. Мені навіть страшно уявити у яких не людских умовах вони зараз знаходяться. Бо на цьому звільнені блазень добряче пропіарився. А от мерзенна карла лютує, бо Ердоган його надурив. Я дуже сильно хотів би помилятись але Азовців обміняють не скоро.
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01.02.2024 13:08 Ответить
Нескоро? Никогда!
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01.02.2024 17:09 Ответить
азов! це фундамент, основа, українського моссада.
злі, вмотивовані, непідкупні.
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01.02.2024 13:22 Ответить
буратінка, ти особисто здав наших кіборгів на поталу окупантові. Коли повертати збираєшся?
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01.02.2024 15:13 Ответить
За полон треба дякувати Зелі
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01.02.2024 15:38 Ответить
 
 