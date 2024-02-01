Игнат об ударе по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму: Можем сейчас это делать, потому что есть некоторые инструменты

Воздушные силы имеют необходимые инструменты для того, чтобы регулярно наносить удары по военной инфраструктуре оккупационных войск в Крыму.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Нужно иметь подтверждение, я не могу сейчас так голословно это заявлять. Есть определенная информация, конечно. Будем ждать спутниковые снимки - это уже будут несомненные доказательства того, что та или иная техника выведена из строя, сколько оккупантов больше не вернутся в строй. Ну и уничтожение инфраструктуры, конечно же. Это то, что снизит возможности России в воздушном пространстве обоих морей и ее возможности в нанесении ударов по нашему государству. Методично, регулярно наносить удары, уменьшать их боевые способности - это можем сейчас делать, потому что есть некоторые инструменты", - рассказал он.

Он также добавил, что подобные удары по военным объектам сил РФ – это обычная боевая работа, для которой используют, среди прочего, и крылатые ракеты. А для увеличения возможностей ВСУ по освобождению оккупированных территорий, нужно больше средств поражения и самолетов, сказал Игнат.

"Уничтожение оккупантов в Крыму, уничтожение их на аэродромах – это уже не что-то новое для нас, это привычная боевая работа нашей тактической авиации. В частности, удары крылатыми ракетами по оккупантам в Крыму. Конечно, нужно больше и самих средств поражения, и самолеты хотелось бы поскорее уже получить от наших партнеров, для того чтобы и нам увеличить возможности", - добавил спикер.

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Удар по оккупированному Крыму 31 января: Что известно

На оккупированном полуострове 31 января неоднократно звучали взрывы.

В сети публиковали фото и видео с работой ПВО, а также писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

В Минобороны РФ заявили, что оккупированный полуостров атаковали 20 ракет. Все, якобы, были уничтожены российской ПВО.

В то же время РосСМИ заявили, что был атакован аэродром "Бельбек". Информацию подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что "убежище" в Крыму 31 января нашли 5 ракет.

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