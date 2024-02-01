Саммит ЕС одобрит пакет помощи Украине на 50 млрд евро, - премьер Бельгии Де Кроо

Сегодня, 1 февраля, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза достигнут согласия по финансовой помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Он добавил, что альтернативы компромиссу по помощи Украине между 27 странами-членами ЕС нет и что такое соглашение чрезвычайно важно.

Reuters отмечает, что саммит ЕС, который состоится 1 февраля, рассматривается как последняя возможность достичь соглашения о четырехлетнем плане экономической помощи Украине в размере 50 млрд евро - план, который встретил упорное сопротивление со стороны Венгрии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что он "осторожно оптимистичен" по достижению соглашения, "если Венгрия готова пойти на компромисс".

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