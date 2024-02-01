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Важно слушать Трампа, когда он призывает Европу больше тратить на оборону, - Столтенберг

столтенберг,трамп

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США не выйдут из НАТО и останутся верными союзниками Альянса.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По его мнению, США останутся верными союзниками независимо от результатов выборов президента в ноябре 2024 года.

"Я работал с Трампом в течение четырех лет, пока он был президентом", – напомнил Столтенберг.

Он отметил, что у НАТО есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США, а критика Трампа в адрес НАТО была направлена не против Альянса, а против отдельных стран, которые не выполнили обещание тратить 2% ВВП на оборону до 2024 года.

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"Важно слушать. Потому что критика со стороны Трампа не является критикой того, что НАТО недостаточно инвестирует в НАТО", – заявил генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (9964) США (26471) Столтенберг Йенс (1619) Трамп Дональд (5122)


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Топ комментарии
+3
ну тут рыжая белка прав
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01.02.2024 10:58
+2
Трамп не політик, а бізнесмен, якого насамперед цікавлять гроші. Тому ставши президентом і дізнавшись, що бюджет США фактично розкрадається європейськими країнами через відмову витрачатися на свої армії за рахунок США, він виступив з такою критикою. Особливо в бік Меркель - цитата: "Ви купуєте у Росії газ і платите їй мільярди $, а ми при цьому повинні захищати вас від цієї ж Росії?!"
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01.02.2024 12:21
+1
А шо трамп вже президент?
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01.02.2024 10:53
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А шо трамп вже президент?
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01.02.2024 10:53 Ответить
майже
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01.02.2024 10:54 Ответить
Вам хтось допіру заважав слухати трумпа?
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01.02.2024 10:54 Ответить
А шо там закликати - США 5% - а Європа чим краща -- амери від латиносів якось відіб"ються а в нас віина
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01.02.2024 10:58 Ответить
ну тут рыжая белка прав
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01.02.2024 10:58 Ответить
"США не вийдуть з НАТО та залишаться вірним союзником Альянсу" Джерело:

Стісняюсь спитать: А Альянс залишиться вірним союзником США?
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01.02.2024 11:01 Ответить
Ось і відкриваються прорашистськ консерви...Якого куя слухати прорашистського трампона,котрий сам докладає зусиль,щоб не допомагати Україні, і цим самим подає надзвичайно куйовий приклад європейцям,котрих призиває збільшити допомогу....лицемірний поц....
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01.02.2024 11:07 Ответить
Похоже что лохматый уже през для ЕС!
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01.02.2024 11:51 Ответить
Трамп не політик, а бізнесмен, якого насамперед цікавлять гроші. Тому ставши президентом і дізнавшись, що бюджет США фактично розкрадається європейськими країнами через відмову витрачатися на свої армії за рахунок США, він виступив з такою критикою. Особливо в бік Меркель - цитата: "Ви купуєте у Росії газ і платите їй мільярди $, а ми при цьому повинні захищати вас від цієї ж Росії?!"
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01.02.2024 12:21 Ответить
Мабуть трампістами стали.
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01.02.2024 13:55 Ответить
Ну, Трампон - це неперебчачуваний нарцис. Його поведінка, як і його рішення можуть бути настільки лихими, що Столтенберг ще здригнеться, якщо американці знову збожеволіють та оберуть рудого орангутанга у президенти.
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01.02.2024 13:59 Ответить
Столтенберг деликатно напомнил о возможности повторного прихода Трампа к власти с всеми вытекающими.
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01.02.2024 14:35 Ответить
 
 