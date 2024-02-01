Важно слушать Трампа, когда он призывает Европу больше тратить на оборону, - Столтенберг

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США не выйдут из НАТО и останутся верными союзниками Альянса.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По его мнению, США останутся верными союзниками независимо от результатов выборов президента в ноябре 2024 года.

"Я работал с Трампом в течение четырех лет, пока он был президентом", – напомнил Столтенберг.

Он отметил, что у НАТО есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США, а критика Трампа в адрес НАТО была направлена не против Альянса, а против отдельных стран, которые не выполнили обещание тратить 2% ВВП на оборону до 2024 года.

Также читайте: Поддержка Украины - это не благотворительность, это - инвестиция в нашу собственную безопасность, - Столтенберг

"Важно слушать. Потому что критика со стороны Трампа не является критикой того, что НАТО недостаточно инвестирует в НАТО", – заявил генсек НАТО.