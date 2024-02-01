Верю, что сегодня мы примем решение о 50 млрд евро для Украины, - Шольц

Прибывший на заседание Европейского Совета канцлер Германии Олаф Шольц верит в принятие решения о предоставлении 50 млрд евро помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УкраИна.

"Мы хотим завершить то, что мы начали в декабре. Мы хотим обезопасить финансовую помощь для Украины. Мы говорили об этом недели и месяцы, но я верю, что сегодня мы будем способны достичь договоренностей", - сказал он по прибытии на внеочередное заседание Европейского совета.

Шольц подчеркнул важность того, чтобы "мы в Европе помогали друг другу и были солидарны друг с другом".

Канцлер также отметил важность предоставления Украине военной помощи.

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