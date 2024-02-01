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Новости Помощь Украине
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Верю, что сегодня мы примем решение о 50 млрд евро для Украины, - Шольц

шольц

Прибывший на заседание Европейского Совета канцлер Германии Олаф Шольц верит в принятие решения о предоставлении 50 млрд евро помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УкраИна.

"Мы хотим завершить то, что мы начали в декабре. Мы хотим обезопасить финансовую помощь для Украины. Мы говорили об этом недели и месяцы, но я верю, что сегодня мы будем способны достичь договоренностей", - сказал он по прибытии на внеочередное заседание Европейского совета.

Шольц подчеркнул важность того, чтобы "мы в Европе помогали друг другу и были солидарны друг с другом".

Канцлер также отметил важность предоставления Украине военной помощи.

Также читайте: Помощь Украине не может зависеть только от Германии, - Шольц

Автор: 

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Топ комментарии
+3
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01.02.2024 11:20
+2
Принаймні каву ВЖЕ приготували,),
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01.02.2024 11:24
+1
Орбана вже взяли в коробочку ?
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01.02.2024 11:20
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Орбана вже взяли в коробочку ?
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01.02.2024 11:20 Ответить
Принаймні каву ВЖЕ приготували,),
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01.02.2024 11:24 Ответить
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01.02.2024 11:20 Ответить
Коли мізкую сірою...
Речовиною...
То вірю....
Та особливо, довіряю-
Коли у голову настяли...
Жовтою сечовиною...
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01.02.2024 11:45 Ответить
Знов будете пропонувати - Вітє надо вийті . !?
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01.02.2024 11:22 Ответить
Credo quia absurdum est!
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01.02.2024 11:22 Ответить
Порошенко працює на міжнародній арені🔥
https://www.youtube.com/shorts/syUVQ2Mi8b0
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01.02.2024 11:25 Ответить
Опа приготували асфальт і бруківку.
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01.02.2024 11:29 Ответить
Віра - це добре, але реальні справи - краще!
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01.02.2024 11:30 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/1/709394/?_gl=1*c6yn8c*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwNjc4MTkwMS4xNDQuMS4xNzA2NzgxOTQ3LjE0LjAuMA.. Курс валют на 1 февраля: гривня резко укрепилась
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01.02.2024 12:06 Ответить
 
 