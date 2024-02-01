На Таврическом направлении уничтожены более 400 оккупантов и почти 40 единиц военной техники врага, - Тарнавский
В операционной зоне ОСГВ "Таврія" враг нанес 33 авиаудара, провел 38 боевых столкновений и совершил 1066 артобстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.
Общие потери врага за минувшие сутки составляют 403 человека и 39 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 3 танка, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗО, 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага.
Нейтрализовано или уничтожено 233 БПЛА разных типов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль