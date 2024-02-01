На Таврическом направлении уничтожены более 400 оккупантов и почти 40 единиц военной техники врага, - Тарнавский

В операционной зоне ОСГВ "Таврія" враг нанес 33 авиаудара, провел 38 боевых столкновений и совершил 1066 артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.

Общие потери врага за минувшие сутки составляют 403 человека и 39 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 3 танка, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗО, 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага.

Нейтрализовано или уничтожено 233 БПЛА разных типов.

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