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Новости Война
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Россия варьирует количество "Шахедов" для атак по Украине, чтобы проверить возможности нашей ПВО, - Игнат

шахед

В Воздушных силах объяснили, почему российские оккупанты варьируют количество ударных дронов-камикадзе для своих атак на украинские города. В частности, пытаются проверить возможности украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом сказал спикер Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армиюинформ.

"Четыре шахеда абсолютно ни о чем не говорит. Как можно говорить об уменьшении запасов, если ежемесячно россияне сотни применяют. Иногда бывало 1-2 в сутки, чтобы проверить нашу способность, запускают как разведывательные мишени", - объяснил Игнат.

Он отметил, что враг не может постоянно проводить массированные атаки дронами, как было в новогоднюю ночь, но пытается держать в напряжении украинскую ПВО.

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"Применяет разное количество БПЛА, обычно 15-20. Но даже 4 - серьезная угроза, если они попадут в критический объект. На этот раз два уничтожены, но серьезных последствий попаданий нет", - отметил представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что враг, кроме БПЛА, активно применяет управляемые авиабомбы и ракеты Х-59 в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

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Автор: 

ПВО (2717) Игнат Юрий (592)


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Росія варіює

Нє.
Росія вже давно звар'ювала!
Ги...
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01.02.2024 11:27 Ответить
раз Ігнат так сказав - то так воно і є
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01.02.2024 11:33 Ответить
регулює
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01.02.2024 11:55 Ответить
 
 