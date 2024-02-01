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Новости Война
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Зеленский по-своему видит, что должно происходить на поле боя. Генералы не всегда согласны, - автор книги о президенте Украины Шустер

зеленський,залужний

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал свое понимание того, что должно происходить на поле боя. Оно не всегда совпадает с планами и стратегиями генералов.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Саймон Шустер, автор книги о Владимире Зеленском "The Showman", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, он ответил на вопросы журналистов о сути противоречий между Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.

"Во время полномасштабной войны президент Зеленский начал формировать свое понимание того, что должно происходить на поле боя, как войска должны отгонять россиян, где атаковать, как атаковать, чем атаковать, как использовать те ограниченные ресурсы, которые были на том или ином этапе в ВСУ . Эти приоритеты не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов", - сказал Шустер.

Также читайте: Зеленский уволит Залужного на этой неделе - CNN

Он напомнил, что президент, согласно Конституции, является Верховным главнокомандующим.

"Иногда он (Зеленский. - Ред.) использовал это полномочие и говорил генералам, что и как делать. И это тоже часть его эволюции и важный фактор для понимания, почему его отношения с Залужным пришли к тому, каковы они сейчас", - объясняет Шустер.

Также читайте: Зеленский предложил Залужному должность секретаря СНБО. Тот отказался, - The Economist

Возможная отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

По данным СМИ, процесс увольнения затормозили, когда новость об отставке попала в прессу. Впрочем, западные издания предполагают, что Зеленский все равно уволит Залужного – это только вопрос времени.

В качестве возможных преемников Залужного называют руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками и восточного фронта Александра Сырского. По данным СМИ, оба они отказались занять место Залужного.

Самому Залужному Зеленский, по данным СМИ, предлагал должность секретаря СНБО, но тот не принял это предложение.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+52
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01.02.2024 11:54
+44
Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер.

Та дайте уже верховному хоч якусь роту в командування, можна прямо із "слуг" назбирати, Катлєта замом може бути.
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01.02.2024 11:52
+41
А може замість Залужного призначить одразу Зеленського?
Гулять так гулять....
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01.02.2024 11:50
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А це до чого тут?
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01.02.2024 18:24 Ответить
Взагалі то він Franz Halder - Франц Холдер. Це як у всьому світі Хельсінкі, а у вас - Гельсінкі .
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01.02.2024 18:26 Ответить
Це той хто в своїх нікчемних шоу на догоду москви висьміював Україну і українців до того чотирижди ухилянт від армії ,невже став військовим стратегом ?
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01.02.2024 12:42 Ответить
Наполеон недороблений, бл@ть!
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01.02.2024 12:44 Ответить
В Украине задумали строить еще несколько атомных энергоблоков !.За какие ши-ши ?. А для новых мобилизованных бойцов некому производить (пошить) обмундирование (из высказывания президента Зеленского)..... про мобилизацию воинов для ВСУ 400.000 и больше.. Россия имеет планы домобилизовать еще 400.000 к имееющим на фронте .
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01.02.2024 12:50 Ответить
Як за які шиши? Збираються збільшити ціну за 1 кВт для населення до 6 грн. Ще й думають , що на 2 ГЕС залишиться. Населення має все оплатити. І це під ракетними обстрілами мають будувати.
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01.02.2024 13:16 Ответить
А шо йому там неподобається, недуже смішно, можна булоб пікалова, чи лисого з мізансценою добавити?
Чи "світла" у деяких сценах невистачає?
Ааа, сценарій несмішний, да?
ШО ВОНО, БЛ*ТЬ, ТАМ МОЖЕ БАЧИТИ, *******???
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01.02.2024 12:55 Ответить
нехай коксовик керує на полі бою тими, хто за нього голосував
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01.02.2024 13:02 Ответить
Головне, щоб вони мобілізувалися до нього
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01.02.2024 14:17 Ответить
Не лез бы ты гарант, туда в чем совершенно не разбираешься...
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01.02.2024 13:12 Ответить
Хорошо лижет за деньги! Интересно, за какой гонорар он сделал Зеленскому такой кунилингус задницы?
Впрочем, чего и стоило ожидать - ну чем может зачмоханый недомосквич Сёма Шустер заработать в американском мире акул бизнеса...
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01.02.2024 13:23 Ответить
Ну звісно, людинка яка тільки кривлялася зі сцени, краще знає як командувати військами. Вдумайтеся, він навіть думає, що краще знає якою зброєю воювати... Нє а шо, казали ж "дайтє єму врємя, он научітся", ось він і вчиться, тільки на людських життях. Недонаполеон хренів
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01.02.2024 13:48 Ответить
пан зелньеський, оставь в спокої пана залужного
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01.02.2024 13:59 Ответить
Зеленьскому пора брати лопату з автоматом і йти "праганять" руськэх. Бо він краще всіх все знає.
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01.02.2024 14:00 Ответить
Та ясний перець...🤡 бачить по своєму як нахилиться над білою доріжкою коксу ,над столом, то ібачить поле битви по своєму
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01.02.2024 14:04 Ответить
Кроме верховного цирка у нас еще есть цирк верховной раді ваІ ПОСМОТРИТЕ ЧТО ЄТИ ИДИОТІ РЕШИЛИ ВІДВИНУТЬ ВСЕ КРЕПАКИ ДОЛЖНІ ДОХНУТЬ И НЕ О КАКИХ ПРАВАХ ЗАТКУНТСЯ

Нардепи хочуть саджати в тюрму всіх, хто виїхав за кордон з метою ухилення від призову

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/nardepy-hotyat-sazhat-v-tyurmu-vseh-vyehavshih-za-graniczu-s-czelyu-ukloneniya-ot-mobilizaczii/ Читати російською

Народні депутати хочуть відправляти до тюрми осіб, які перетнули державний кордон з метою ухиляння від мобілізації до в'язниці. Відповідний законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2191538 зареєстровано в Раді.

Так, законопроєктом пропонується відкоригувати Статтю 332 про "незаконне перетинання державного кордону України" Кримінального кодексу.

"Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років", - йдеться в порівняльні таблиці.

Також пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років якщо перетин кордону було здійснено групою осіб.

Законопроєктом передбачається звільнення від покарання за умови повернення в Україну упродовж шести місяців з моменту перетину кордон та зізнанні в злочині.

"Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, у випадку/якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України", - йдеться в документі.

Авторами законопроєкту №10453 є "Слуги народу" Сергій Кузьміних, Олександр Горенюк, Анатолій Остапенко.
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01.02.2024 14:04 Ответить
Не треба Майдану , але питиції та публікації матеріалів у всіх міжнародних змі , шо народ України прозрів і другого терміну з 🤡 не хоче , бо це капець не тільки для України а і для всій Європі , треба вже діяти ...
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01.02.2024 14:12 Ответить
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01.02.2024 14:23 Ответить
Вибачте, а яка різниця, як бачить людина, яка нічого у цьому не тямить і сприймає війну, як особисте піар-шоу?

Доречі, а у чому ЗЄ хоч щось тямить?
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01.02.2024 14:34 Ответить
Величній людині з потужним синдромом данінга-крюгера не потрібно тями
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01.02.2024 14:46 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1753031991421735194 11 мин

"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою" Саймон Шустер... Яке може бути бачення у людини, який 4 рази ухилянт? Це як "жабенятко має своє бачення, як повинні полювати вовки"
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01.02.2024 14:39 Ответить
Я ху......
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя??????????????????????
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01.02.2024 14:49 Ответить
Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер. Джерело:
Вони могли збігатися, якби генерали були клоунами з коксом. А вони вчилися в академіях, набували досвід, співпрацювали із колегами з Западу, НАТО, розробляли спільні плани.
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01.02.2024 14:52 Ответить
Яка у цього дегенерата zеленськаго може бути "власна думка"????
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01.02.2024 14:54 Ответить
Академіки з какадеміками ніколи не дійдуть згоди. А де в нас Зеленський хоч день служив? Мені чогось не дивно. АРХ М
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01.02.2024 16:45 Ответить
..так можно и до виселицы доруководиться,это после войны!!!
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01.02.2024 16:57 Ответить
Чотирижди уклонист якій у школі пробухав все НВП щось там "бачить" на полі бою?!!!
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01.02.2024 23:10 Ответить
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