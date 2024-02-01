Зеленский по-своему видит, что должно происходить на поле боя. Генералы не всегда согласны, - автор книги о президенте Украины Шустер

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал свое понимание того, что должно происходить на поле боя. Оно не всегда совпадает с планами и стратегиями генералов.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Саймон Шустер, автор книги о Владимире Зеленском "The Showman", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, он ответил на вопросы журналистов о сути противоречий между Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.

"Во время полномасштабной войны президент Зеленский начал формировать свое понимание того, что должно происходить на поле боя, как войска должны отгонять россиян, где атаковать, как атаковать, чем атаковать, как использовать те ограниченные ресурсы, которые были на том или ином этапе в ВСУ . Эти приоритеты не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов", - сказал Шустер.

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Он напомнил, что президент, согласно Конституции, является Верховным главнокомандующим.

"Иногда он (Зеленский. - Ред.) использовал это полномочие и говорил генералам, что и как делать. И это тоже часть его эволюции и важный фактор для понимания, почему его отношения с Залужным пришли к тому, каковы они сейчас", - объясняет Шустер.

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Возможная отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

По данным СМИ, процесс увольнения затормозили, когда новость об отставке попала в прессу. Впрочем, западные издания предполагают, что Зеленский все равно уволит Залужного – это только вопрос времени.

В качестве возможных преемников Залужного называют руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками и восточного фронта Александра Сырского. По данным СМИ, оба они отказались занять место Залужного.

Самому Залужному Зеленский, по данным СМИ, предлагал должность секретаря СНБО, но тот не принял это предложение.