Зеленский по-своему видит, что должно происходить на поле боя. Генералы не всегда согласны, - автор книги о президенте Украины Шустер
Президент Украины Владимир Зеленский сформировал свое понимание того, что должно происходить на поле боя. Оно не всегда совпадает с планами и стратегиями генералов.
Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Саймон Шустер, автор книги о Владимире Зеленском "The Showman", передает Цензор.НЕТ.
Таким образом, он ответил на вопросы журналистов о сути противоречий между Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.
"Во время полномасштабной войны президент Зеленский начал формировать свое понимание того, что должно происходить на поле боя, как войска должны отгонять россиян, где атаковать, как атаковать, чем атаковать, как использовать те ограниченные ресурсы, которые были на том или ином этапе в ВСУ . Эти приоритеты не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов", - сказал Шустер.
Он напомнил, что президент, согласно Конституции, является Верховным главнокомандующим.
"Иногда он (Зеленский. - Ред.) использовал это полномочие и говорил генералам, что и как делать. И это тоже часть его эволюции и важный фактор для понимания, почему его отношения с Залужным пришли к тому, каковы они сейчас", - объясняет Шустер.
Возможная отставка Залужного
Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.
По данным СМИ, процесс увольнения затормозили, когда новость об отставке попала в прессу. Впрочем, западные издания предполагают, что Зеленский все равно уволит Залужного – это только вопрос времени.
В качестве возможных преемников Залужного называют руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками и восточного фронта Александра Сырского. По данным СМИ, оба они отказались занять место Залужного.
Самому Залужному Зеленский, по данным СМИ, предлагал должность секретаря СНБО, но тот не принял это предложение.
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Чи "світла" у деяких сценах невистачає?
Ааа, сценарій несмішний, да?
ШО ВОНО, БЛ*ТЬ, ТАМ МОЖЕ БАЧИТИ, *******???
Впрочем, чего и стоило ожидать - ну чем может зачмоханый недомосквич Сёма Шустер заработать в американском мире акул бизнеса...
Нардепи хочуть саджати в тюрму всіх, хто виїхав за кордон з метою ухилення від призову
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Народні депутати хочуть відправляти до тюрми осіб, які перетнули державний кордон з метою ухиляння від мобілізації до в'язниці. Відповідний законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2191538 зареєстровано в Раді.
Так, законопроєктом пропонується відкоригувати Статтю 332 про "незаконне перетинання державного кордону України" Кримінального кодексу.
"Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років", - йдеться в порівняльні таблиці.
Також пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років якщо перетин кордону було здійснено групою осіб.
Законопроєктом передбачається звільнення від покарання за умови повернення в Україну упродовж шести місяців з моменту перетину кордон та зізнанні в злочині.
"Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, у випадку/якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України", - йдеться в документі.
Авторами законопроєкту №10453 є "Слуги народу" Сергій Кузьміних, Олександр Горенюк, Анатолій Остапенко.
Доречі, а у чому ЗЄ хоч щось тямить?
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1753031991421735194 11 мин
"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою" Саймон Шустер... Яке може бути бачення у людини, який 4 рази ухилянт? Це як "жабенятко має своє бачення, як повинні полювати вовки"
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя??????????????????????
Вони могли збігатися, якби генерали були клоунами з коксом. А вони вчилися в академіях, набували досвід, співпрацювали із колегами з Западу, НАТО, розробляли спільні плани.