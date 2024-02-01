Россия усилила контроль над ЧВК "Вагнера", бывшие подразделения включили в Росгвардию, - британская разведка
Российские власти смогли усилить контроль над боевиками ППК "Вагнера". Бывшие десантно-штурмовые отряды "вагнеровцев" присоединились к Росгвардии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании.
Как отмечается, Росгвардия привлекает три бывших десантно-штурмовых отряда ЧВК "Вагнера", а именно 15-го, 16-го и 17-го подразделения, в состав первого корпуса добровольцев.
В разведке Британии напомнили, что 25 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Росгвардии право формировать собственные добровольческие подразделения.
Британская разведка предполагает, что Росгвардия, вероятно, развернет свои новые добровольческие подразделения в Украине и Африке.
Они предлагают добровольцам контракты на 6 месяцев для службы в Украине и на 9 месяцев – в Африке.
"Включение бывших десантно-штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" в состав добровольческого корпуса Росгвардии с высокой вероятностью указывает на успешное подчинение боевиков "Вагнер" Росгвардии, усиливающей контроль российского государства над группой "Вагнера", - добавляет в отчете разведка.
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