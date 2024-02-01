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Россия усилила контроль над ЧВК "Вагнера", бывшие подразделения включили в Росгвардию, - британская разведка

вагнер

Российские власти смогли усилить контроль над боевиками ППК "Вагнера". Бывшие десантно-штурмовые отряды "вагнеровцев" присоединились к Росгвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Как отмечается, Росгвардия привлекает три бывших десантно-штурмовых отряда ЧВК "Вагнера", а именно 15-го, 16-го и 17-го подразделения, в состав первого корпуса добровольцев.

В разведке Британии напомнили, что 25 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Росгвардии право формировать собственные добровольческие подразделения.

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Британская разведка предполагает, что Росгвардия, вероятно, развернет свои новые добровольческие подразделения в Украине и Африке.

Они предлагают добровольцам контракты на 6 месяцев для службы в Украине и на 9 месяцев – в Африке.

"Включение бывших десантно-штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" в состав добровольческого корпуса Росгвардии с высокой вероятностью указывает на успешное подчинение боевиков "Вагнер" Росгвардии, усиливающей контроль российского государства над группой "Вагнера", - добавляет в отчете разведка.

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Автор: 

Великобритания (4931) внешняя разведка (374) ЧВК Вагнер (1332) Росгвардия (85)


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Ясно , посилити загород загони
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01.02.2024 12:04 Ответить
Зеки в внутренних войсках,Берия бы офигел.
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01.02.2024 12:09 Ответить
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01.02.2024 12:18 Ответить
З колишніх зеків виходять найкращі вертухаї.
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01.02.2024 12:25 Ответить
Да здравствуєт інтернаціонал охранніков і заключьонних!
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01.02.2024 12:19 Ответить
Саюз нєрушимий!
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01.02.2024 12:26 Ответить
 
 