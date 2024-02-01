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Саммит ЕС в Брюсселе - наша последняя и решающая битва, - президент Литвы Науседа

науседа

1 февраля на саммите в Брюсселе обсудят специальный пакет поддержки Украины на около 50 миллиардов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом перед началом специального саммита в Брюсселе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он объяснил, почему важно сейчас согласовать выделение финансирования для Украины.

"Я хотел бы совершить краткий экскурс в историю: около 100 лет назад в России был популярен революционный гимн, звучащий так: "Это есть наш последний и решительный бой". 100 лет назад врагом для России был международный капитализм, а сегодня это - демократический строй, права человека и верховенство права в целом", – сказал он.

При этом президент Литвы отметил, что Украина для России является лишь "первой линией обороны". Поэтому страну следует поддерживать не только в военном плане, но и финансовом. Науседа напомнил, что, по словам президента Зеленского, Украине на этот год нужно 34 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

"Конечно, Европа не в состоянии сама предоставить такую сумму, поэтому нам нужна тесная координация со странами-союзниками, особенно с Соединенными Штатами, рассматривающими подобный пакет", – добавил Науседа.

По его словам, "было бы очень досадно", если бы ЕС сегодня снова отложил решение о поддержке, поскольку "время идет, и у нас просто нет времени, и у Украины нет времени".

Саммит ЕС в Брюсселе

На саммите 1 февраля лидеры Евросоюза должны подтвердить свою решимость продолжать оказывать "своевременную, прогнозируемую и устойчивую военную поддержку" Украине, а также призвать ускорить поставки ракет и боеприпасов.

Европейские лидеры надеются, что удастся одобрить одобрить пакет помощи Украине на 50 млрд евро. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подчеркнул, что альтернативы компромиссу относительно помощи Украине между 27 странами-членами ЕС нет, и что такое соглашение чрезвычайно важно. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сегодня необходимо укрепить единство вокруг Украины, которая борется против России и ее агрессивной политики.

Канцлер Германии Олаф Шольц также верит в принятие решения о предоставлении 50 млрд евро помощи для Украины.

Также читайте: Боррель на саммите ЕС призывает увеличить военную помощь Украине: Времени больше нет

Автор: 

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Усім країнам східної Європи необхідно терміново готуватися до прямої агресії з боку мордора за підтримки КИТАЯ, ІРАНА, КНДР та інших людожерських режимів. Тому що коли настане час Ч, США заявлять, що це ще не ескалація, тому американські солдати не будуть воювати за Європу.
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01.02.2024 12:23 Ответить
Та ладно...завтра 2 лютого і все з початку - бути чи не бути. Як в понеділок...
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01.02.2024 12:24 Ответить
Така заява ніби оті 50 мільярдів -і вже *уйло розгромлений.
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01.02.2024 12:29 Ответить
"Останя битва".Как говорил классик.Две максимум три недели и все.
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01.02.2024 12:29 Ответить
У кожному голівудівському бойовику наприкінці є " the last battle", після якої стомлені, але задоволені "гарні хлопці" обіймають довгоногих "вірних подруг" і задумливо вдивляються у далечінь, де на них чекають нові приголомшливі пригоди...
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01.02.2024 12:46 Ответить
 
 