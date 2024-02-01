Саммит ЕС в Брюсселе - наша последняя и решающая битва, - президент Литвы Науседа

1 февраля на саммите в Брюсселе обсудят специальный пакет поддержки Украины на около 50 миллиардов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом перед началом специального саммита в Брюсселе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он объяснил, почему важно сейчас согласовать выделение финансирования для Украины.

"Я хотел бы совершить краткий экскурс в историю: около 100 лет назад в России был популярен революционный гимн, звучащий так: "Это есть наш последний и решительный бой". 100 лет назад врагом для России был международный капитализм, а сегодня это - демократический строй, права человека и верховенство права в целом", – сказал он.

При этом президент Литвы отметил, что Украина для России является лишь "первой линией обороны". Поэтому страну следует поддерживать не только в военном плане, но и финансовом. Науседа напомнил, что, по словам президента Зеленского, Украине на этот год нужно 34 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

"Конечно, Европа не в состоянии сама предоставить такую сумму, поэтому нам нужна тесная координация со странами-союзниками, особенно с Соединенными Штатами, рассматривающими подобный пакет", – добавил Науседа.

По его словам, "было бы очень досадно", если бы ЕС сегодня снова отложил решение о поддержке, поскольку "время идет, и у нас просто нет времени, и у Украины нет времени".

Саммит ЕС в Брюсселе

На саммите 1 февраля лидеры Евросоюза должны подтвердить свою решимость продолжать оказывать "своевременную, прогнозируемую и устойчивую военную поддержку" Украине, а также призвать ускорить поставки ракет и боеприпасов.

Европейские лидеры надеются, что удастся одобрить одобрить пакет помощи Украине на 50 млрд евро. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подчеркнул, что альтернативы компромиссу относительно помощи Украине между 27 странами-членами ЕС нет, и что такое соглашение чрезвычайно важно. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сегодня необходимо укрепить единство вокруг Украины, которая борется против России и ее агрессивной политики.

Канцлер Германии Олаф Шольц также верит в принятие решения о предоставлении 50 млрд евро помощи для Украины.

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