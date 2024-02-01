Боррель на саммите ЕС призывает увеличить военную помощь Украине: Времени больше нет

На саммите в Брюсселе лидеры 27 стран-членов Европейского Союза должны увеличить военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мое предложение – увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Я буду призывать их (лидеров – ред.) достичь соглашения как можно быстрее, потому что времени больше нет", - подчеркнул он.

По словам Борреля, война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности.

"Мы можем и должны делать больше для поддержки Украины… Если мы этого не сделаем, мы заплатим более высокую цену", - добавил он.

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