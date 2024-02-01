Решение по Украине должно быть принято сегодня, а не завтра, - председатель Европарламента Мецола
Решение о 50 млрд евро для Украины необходимо принять сегодня, а не завтра. При этом оно должно быть принято единогласно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в этом убеждена председатель Европейского парламента Роберта Мецолла.
"Украина – наш высочайший приоритет. Нам нужны договоренности сегодня, которые должны быть договоренностями 27. Это повлияет на нашу легитимность, наш авторитет и нашу предсказуемость. Безопасность Украины – это безопасность Европы", - заявила глава Европарламента.
Мецола подчеркнула, что в вопросе выделения Украине финансовой помощи Европейский парламент является "созаконодателем".
"Европейский парламент хочет проголосовать это решение как можно быстрее для того, чтобы направить четкие месседжи о том, что мы знаем, что Украина нуждается в EUR50 млрд для того, чтобы и дальше сражаться в этой войне для всех нас, поэтому переговоры в трехстороннем формате между Европарламентом, Комиссией и Радой продолжаются. Все, что нам нужно, это решение сегодня, потому что Украине нужны деньги вчера, а не завтра или послезавтра. Поэтому решение должно быть принято сегодня, и я надеюсь, что мы сможем предоставить новости, в которых Украина отчаянно нуждается сегодня" , – сказала она.
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