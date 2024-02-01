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Решение по Украине должно быть принято сегодня, а не завтра, - председатель Европарламента Мецола

мецола

Решение о 50 млрд евро для Украины необходимо принять сегодня, а не завтра. При этом оно должно быть принято единогласно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в этом убеждена председатель Европейского парламента Роберта Мецолла.

"Украина – наш высочайший приоритет. Нам нужны договоренности сегодня, которые должны быть договоренностями 27. Это повлияет на нашу легитимность, наш авторитет и нашу предсказуемость. Безопасность Украины – это безопасность Европы", - заявила глава Европарламента.

Мецола подчеркнула, что в вопросе выделения Украине финансовой помощи Европейский парламент является "созаконодателем".

"Европейский парламент хочет проголосовать это решение как можно быстрее для того, чтобы направить четкие месседжи о том, что мы знаем, что Украина нуждается в EUR50 млрд для того, чтобы и дальше сражаться в этой войне для всех нас, поэтому переговоры в трехстороннем формате между Европарламентом, Комиссией и Радой продолжаются. Все, что нам нужно, это решение сегодня, потому что Украине нужны деньги вчера, а не завтра или послезавтра. Поэтому решение должно быть принято сегодня, и я надеюсь, что мы сможем предоставить новости, в которых Украина отчаянно нуждается сегодня" , – сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быстрого вступления Украины в ЕС не будет. Нужно выполнить все необходимые требования, - вице-президент Европарламента Этьен

Автор: 

Европарламент (1795) Евросоюз (17076) Мецола Роберт (77)


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вельми дякую тобі пані)
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01.02.2024 13:00 Ответить
27 домовленостей...
Сім з них вже проголосовані...
Же...
Голословними словами...

Ще два роки так можна щоки...
Надувати послам...

Поки Україна Европу береже...
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01.02.2024 13:07 Ответить
В ЕС занепокоїлися, психами Зе))
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01.02.2024 13:09 Ответить
EU leaders unlock €50bn support package for Ukraine - ВВС

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01.02.2024 13:40 Ответить
 
 