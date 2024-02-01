РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10656 посетителей онлайн
Новости
9 330 54

"Случайно" насчитал жене 20 млн грн: ГБР разоблачило начальника финансово-экономической службы одной из в/ч в Киевской области

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Государственное бюро расследований совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили на сделке начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области. В схему он привлек жену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственное бюро расследований.

Отмечается, что мужчина пытался "замести следы" своего небрежного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене – старшему солдату этой части.

"Эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его небрежности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц. Однако он снова "не справился с задачей", не проследил и деньги реально поступили на карточку жены", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, если это причинило существенный вред). Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник в/ч незаконно насчитал подчиненным 1 млн грн "боевых", - ГБР. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4118) злоупотребление (88) ГБР (2975)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Як завжди. Є ті хто краде. І є ті у кого крадуть. І ті у кого крадуть, в більшості, захищають від орків тих хто краде.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:47
+18
Одного викрили - сотні вдалося -- хоч когось посадіть
показать весь комментарий
01.02.2024 12:45
+12
блеть,,, може й мені , якось випадково нарахуйте,,),,
показать весь комментарий
01.02.2024 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
блеть,,, може й мені , якось випадково нарахуйте,,),,
показать весь комментарий
01.02.2024 12:43 Ответить
і мені...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:49 Ответить
Ні не можА,), вас викриють!,,,,,,),,
показать весь комментарий
01.02.2024 13:49 Ответить
по 5 ліміонів адвокату , прокурору, судді....
І ще 5 лямів залишиться!!!
Є такі адвокати, що можуть доказати судді (для прикладу), що на швидкості більше 120 км/год знака обмеження швидкості 60 км/год просто водію не видно!
показать весь комментарий
01.02.2024 14:12 Ответить
Добре,--Згоден!,,),
показать весь комментарий
01.02.2024 14:14 Ответить
Це тільки деяким підрахуям вдається.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:17 Ответить
Іноді думаю, яка ж багата Україна. Вже скільки років годує усіх тих ссавців, від мишей до китів. І всім вистачає, годує і годує, годує і годує ...
показать весь комментарий
01.02.2024 13:37 Ответить
Одного викрили - сотні вдалося -- хоч когось посадіть
показать весь комментарий
01.02.2024 12:45 Ответить
Як завжди. Є ті хто краде. І є ті у кого крадуть. І ті у кого крадуть, в більшості, захищають від орків тих хто краде.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:47 Ответить
круговорот води грошей в природі.....
показать весь комментарий
01.02.2024 12:50 Ответить
самое смешное что по Закону и судебному постановлению ВСУ-- за все отвечает банк т.е. старший золдат жена получив бабки на карту а они прошли по графе зарплата и иные виды оплаты труда имеет ЗАКОННОЕ ПРАВО СНЯТЬ БАБКИ И ПОТРАТИТЬ ИХ.. хоть всю сумму правда банк поставит ворота и заблокирует такие суммы интересно откуда прилетело думаю НБУ и банк передали оперативную инфу о "зарплате" в 20 лямов.. но ПОДЛОСТЬ ИДИОТА В ТОМ ЧТО начислив жене липовые суммы в 20 лямов которыми он собирался перекрывать неплатежи недостачи по налогам по сути он свою жену подвел под монастырь и счастье что ей пришли на карту реально гроши а не на зарплатной ведомости...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:50 Ответить
Ось я бачу ви фахівець в цій галузі. Розкажіть як треба робити щоб не запалили контору.
Для фінансистів ЗСУ.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:54 Ответить
я юрист и скажу так А НИКАК любое тайное якобы деяние вроде все чин по чину раскручивается на раз БЫЫЛО БЫЫ ЖЕЛАНИЕ выявлять такие факты.. самое главное совет А ТЫ НЕ ВОРУЙ ТВОЙ ДОМ ТОГДА ТЮРЬМА НИЧЕГО ЛЕТ ЧЕРЗ 15 ВЫЙДЕШЬ ИЗ ТЮРЬМЫ ЧЕЛОВВЕКОМ.. если не помрешь в тюрьме от чахотки туберкулеза ВИЧ СПИД.. у меня одногруппник стал судьей.. выпуск 1987 года брал много нагло но на старость подлетел на мелочевке 4000 долларов или меньше хотя порой греб в десятки больше ..раза 3-4 выходил сухим из воды при очевидности давали выговор или вовсе отряхивался и что... а ничего суд дал ему 7 лет потом снизили до 5 и...... УМЕР ПОСЛЕ ГОДА ПОЛТОРА ТАМ В ТЮРЬМЕ возраст болячки понты ушли.. так что..
показать весь комментарий
01.02.2024 13:01 Ответить
Я з вами не згоден. Ловлять тільки відбитих на всю голову які у відкриту крадуть. Бачу, ви не хочете виказувати секрети професії.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:04 Ответить
оцей кєнт не крав, він неправильно або невчасно перерахував податки, тому й викрили
показать весь комментарий
01.02.2024 13:28 Ответить
нет уверен на 1505 ошибка что 20 лямов заехали на карту банка и все через полчаса делом занялись все НБУ СБ банка Минфин Налоговая ДБР СБУ дурачек да и только...
показать весь комментарий
01.02.2024 13:34 Ответить
да нет ни каких СЕКРЕТОВ и не было была жажда власти наживы украсть а не заработать ПОВТОРЯЮ ЗАРАБОТАТЬ... все известно с времен Адама и Евы.. нет никаких специалистов по началу кажущаяся чистота аферы типа я нашел умный способ или самое самое умное преступление--- порождают в человеке утрату меры жадность растет геометрически... а там ошибки за ошибкой открывают доступ ко всей цепочке...
показать весь комментарий
01.02.2024 13:32 Ответить
Так. Це коли правова держава. А в нас такі схеми зразу беруть під контроль самі знаєте хто.
Тому є постійне намагання закрити рота журналістам.
І
показать весь комментарий
01.02.2024 13:43 Ответить
Я не спеціаліст в цій сфері, але наскільки я знаю у військових немає графи зарплата, а є грошове забезпечення і вони звільнені від податків. Може зараз і не так, але раніш було так.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:19 Ответить
податки платять - але починаючи із певної суми!
показать весь комментарий
01.02.2024 13:23 Ответить
Зрозумів. У мене брат служив до 2005-го то в нього податки не вираховували. Я за той період знаю
показать весь комментарий
01.02.2024 13:32 Ответить
закони змінюються - в мене дідусь служив, розказував що "за бездетность" вираховували із нього (певний проміжок часу)
показать весь комментарий
01.02.2024 13:40 Ответить
Тоді казали шо "за яйця" навіть я застав таке при совку.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:47 Ответить
вираховують податки це точно.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:26 Ответить
Тепер піде у адвокати, як заведено Резніковим?...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:50 Ответить
причем тут адвокатура и резников ..если не в курсе то Резников до посады Министра МО был юристом адвокатом по диплому он юрист.... а этот с судимостью и скорее всего с дипломом экономиста и в адвокаты вы серьезно пишите бред и херню...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:55 Ответить
Серьезно верите, что кроме вас никто не знает, что Резников был раньше адвокатом? А кто запретит финансисту стать адвокатом в ближайшие пару лет? ..
показать весь комментарий
01.02.2024 12:59 Ответить
Это ты сейчас хочешь сказать, что у Зеленского купленный диплом юриста?...ой смотри как бы с тебя придурка не спросили за базар???!!...
показать весь комментарий
01.02.2024 13:17 Ответить
Військовим аташе до посольства в якомусь гондурасі...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:59 Ответить
Ми з Тамарою...
Крадемо на пару...

Обираємо позу...
До першого позову-

Потім ділимось...
Каємось...

Врешті на Канари...
Ховаємось...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:52 Ответить
І так в кожній в/ч,а ще неофіційно працюючих тьма,щоб не попасти під "справедливу" мобілізацію від "слуг".
показать весь комментарий
01.02.2024 12:52 Ответить
Хорошо служиться дружині в такій в/ч......
Вона хоч на службу ходить?
показать весь комментарий
01.02.2024 12:52 Ответить
А нахіба, усі "нормативи" здає чоловіку у певній позі, якщо оплату 20 млн грн додаткової винагороди отримує.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:10 Ответить
що ж вона там "витворяє" за такі кошти?
показать весь комментарий
01.02.2024 13:27 Ответить
чоловік намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Джерело:

Інші не оцінили її натхнення й уміння... поки що?
показать весь комментарий
01.02.2024 13:33 Ответить
похоже - вона членкіня чи членкуня...
показать весь комментарий
01.02.2024 13:35 Ответить
В цій історії прекрасно все
- начальник фін-економ служби в/ч, який взагалі не розбирається в питаннях бухгалтерії
- дружина начальника фін-економ служби, що оформлена старшим солдатом (звісно може це і не так, і його жінка видатний, скажімо снайпер, але зазвичай саме просте пояснення є самим вірним).
- повна відсутність фінансового контролю, який повинен був зупинити переказ 20 млн., як явно неправильний/злочинний.
Відразу видно, що купа людей на "своєму місці", спеціалісти, що тут скажеш, хіба ж можна таких в окопи!
показать весь комментарий
01.02.2024 12:57 Ответить
В в\ч керівник фінансового відділу нічого не зробить без підпису командира...
показать весь комментарий
01.02.2024 13:02 Ответить
типу це поодинокий випадок((.Це ****** система. На ВСІХ рівнях! І де вище військове керівництво? Хтось вже покараний? Особисто я не пам"ятаю таких випадків. Та на всіх рівнях крадуть, і амуніцію, і гроші в військових. Відправляють на ротацію, у саме пекло, а коли неочикуванно з пекла повертаються залишки підрозділу, ті, кому вдалося вижити та вийти, то виявляється на них навіть зарплатню вже не нараховували, "поховали" їх та вже попилили її, а тут бац і повернулися люди.. Потім вже заднім числом їм нараховували бойові та з/п. Це як, *****?? Це хто винний?
показать весь комментарий
01.02.2024 12:57 Ответить
як не соромно. війна. люди схаменіться.хоч потроху беріть
показать весь комментарий
01.02.2024 12:59 Ответить
Згоден. Взяв би там мільйон, два. А так 20. Це вже перебор. Через те і спіймали.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:11 Ответить
Він уявив себе на нулі, та заплутався у нулях, не судіть його строго він більше не буде.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:21 Ответить
А, якби так випадково, нєчаянна пристрелити цього начальника, можна буде потім сказати, що загинув героїчно на передовій, але ні - прийшлось би рідним виплачувати
показать весь комментарий
01.02.2024 13:16 Ответить
Яке кохання між подружжям
показать весь комментарий
01.02.2024 13:18 Ответить
думаєте, що сядуть обоє???)
показать весь комментарий
01.02.2024 13:21 Ответить
Мабуть вона й гадки не мала що він творить, зарплатна картка була в нього і витрачав ці кошти на коханок.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:24 Ответить
....хороший хід думок!
показать весь комментарий
01.02.2024 13:26 Ответить
Сценарій для серіалу. В нас таке *******.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:46 Ответить
Как же ты, пародия на президента,собираешься выиграть войну, привлечь людей воевать,если уже, даже в такой критический для страны час, ты не то ,что не расстрелял (по законам военного времени) хотя бы одну из воровских мразей, но даже не посадил,не отправил в штрафбат,искупать кровью...дал бы воинам или толпе на растерзание...одни воюют и отдают жизни,другие смеются и жируют.
показать весь комментарий
01.02.2024 14:31 Ответить
треугольный напильник помогает правильно писать циферки....
показать весь комментарий
01.02.2024 16:54 Ответить
 
 