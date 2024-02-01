"Случайно" насчитал жене 20 млн грн: ГБР разоблачило начальника финансово-экономической службы одной из в/ч в Киевской области

Государственное бюро расследований совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили на сделке начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области. В схему он привлек жену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственное бюро расследований.

Отмечается, что мужчина пытался "замести следы" своего небрежного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене – старшему солдату этой части.

"Эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его небрежности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц. Однако он снова "не справился с задачей", не проследил и деньги реально поступили на карточку жены", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, если это причинило существенный вред). Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

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