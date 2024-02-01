"Случайно" насчитал жене 20 млн грн: ГБР разоблачило начальника финансово-экономической службы одной из в/ч в Киевской области
Государственное бюро расследований совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили на сделке начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области. В схему он привлек жену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственное бюро расследований.
Отмечается, что мужчина пытался "замести следы" своего небрежного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене – старшему солдату этой части.
"Эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его небрежности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц. Однако он снова "не справился с задачей", не проследил и деньги реально поступили на карточку жены", - говорится в сообщении.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, если это причинило существенный вред). Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.
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І ще 5 лямів залишиться!!!
Є такі адвокати, що можуть доказати судді (для прикладу), що на швидкості більше 120 км/год знака обмеження швидкості 60 км/год просто водію не видно!
водигрошей в природі.....
Для фінансистів ЗСУ.
Тому є постійне намагання закрити рота журналістам.
І
Крадемо на пару...
Обираємо позу...
До першого позову-
Потім ділимось...
Каємось...
Врешті на Канари...
Ховаємось...
Вона хоч на службу ходить?
Інші не оцінили її натхнення й уміння... поки що?
- начальник фін-економ служби в/ч, який взагалі не розбирається в питаннях бухгалтерії
- дружина начальника фін-економ служби, що оформлена старшим солдатом (звісно може це і не так, і його жінка видатний, скажімо снайпер, але зазвичай саме просте пояснення є самим вірним).
- повна відсутність фінансового контролю, який повинен був зупинити переказ 20 млн., як явно неправильний/злочинний.
Відразу видно, що купа людей на "своєму місці", спеціалісти, що тут скажеш, хіба ж можна таких в окопи!