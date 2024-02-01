Буданов отказался комментировать возможное назначение на место Залужного: У меня нет конфликтов

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал комментировать свое возможное назначение на должность главнокомандующего ВСУ, о котором уже несколько дней пишут зарубежные медиа.

Вопрос о назначении ему задали журналисты CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Они напомнили о слухах о том, что президент Владимир Зеленский может вскоре уволить Главкома с должности, а Буданов рассматривается как возможная замена.

Но разведчик не стал обсуждать эти сообщения.

"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", – заявил Буданов.

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Возможная отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

По данным СМИ, процесс увольнения затормозили, когда новость об отставке попала в прессу. Впрочем, западные издания предполагают, что Зеленский все равно уволит Залужного – это только вопрос времени.

В качестве возможных преемников Залужного называют руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками и восточного фронта Александра Сырского. По данным СМИ, оба они отказались занять место Залужного.

Самому Залужному Зеленский, по данным СМИ, предлагал должность секретаря СНБО, но тот не принял это предложение.