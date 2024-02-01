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Буданов отказался комментировать возможное назначение на место Залужного: У меня нет конфликтов

буданов,кирило,валерій,залужний

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал комментировать свое возможное назначение на должность главнокомандующего ВСУ, о котором уже несколько дней пишут зарубежные медиа.

Вопрос о назначении ему задали журналисты CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Они напомнили о слухах о том, что президент Владимир Зеленский может вскоре уволить Главкома с должности, а Буданов рассматривается как возможная замена.

Но разведчик не стал обсуждать эти сообщения.

"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", – заявил Буданов.

Также читайте: Зеленский уволит Залужного на этой неделе - CNN

Возможная отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

По данным СМИ, процесс увольнения затормозили, когда новость об отставке попала в прессу. Впрочем, западные издания предполагают, что Зеленский все равно уволит Залужного – это только вопрос времени.

В качестве возможных преемников Залужного называют руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками и восточного фронта Александра Сырского. По данным СМИ, оба они отказались занять место Залужного.

Самому Залужному Зеленский, по данным СМИ, предлагал должность секретаря СНБО, но тот не принял это предложение.

Автор: 

Буданов Кирилл (455) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+13
Звичайно . Конфлікти можуть бути між особистостями . А у безхребетних немає ні цінностей, ні честі , ні конфліктів ...
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01.02.2024 13:11
+7
Звільнення Залужного буде стратегічною катастрофою. Буданів або він з ЗЕ особисто його не зможуть замінити, зовсім інакший масштаб, зокрема тільки освіта та досвід комусь дуже бракує
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01.02.2024 13:29
+7
Два фото: мужик i сцикун.
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01.02.2024 13:32
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01.02.2024 13:10 Ответить
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01.02.2024 13:11 Ответить
Як буде далі точно ніхто не знае. Навіть Зеленський. Тому чутки що обовьязково Залужного вберуть «трохи» перебільшенні.

ясно одне:

1. 29 числа Зеленський наніс імеджеві втрати авторитету Україні. уе він зробив сам. Ніхто його в шию не товкла.

2. західні партнери дуже стурбовані таким ризиком зміни топового генерала. Вони добре знають та цінять Залужного.

3. Вони йому довіряють. Вони знають що таке ЗСУ Залужного.
Але вони не знають яке буде ЗСУ прі новому військовому командирі.

4. Москва аплодує Зеленському. Він сам убирав ворого кацапів, якій заявив що його мрія е пропхати ь танком по Червоній Площі.

5. Зеленський своїми діями вже завдав шкоди Україні. Та вдарив по майбутній підтримки заходу. Поставив майбутню Перемогу України під питання.

Це не просто « зрада», це більше- це Помилка.
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01.02.2024 16:25 Ответить
Звичайно . Конфлікти можуть бути між особистостями . А у безхребетних немає ні цінностей, ні честі , ні конфліктів ...
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01.02.2024 13:11 Ответить
Тим не менше, цією амебою забивають інфопростір... щокастий те, щокастий се...
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01.02.2024 13:47 Ответить
Ми знаєм що у Буханова конфліктів зОпою немає.
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01.02.2024 13:48 Ответить
Суеверный, сглазить боится.
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01.02.2024 13:12 Ответить
...ти і тут продовжуєш смердіти?
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01.02.2024 13:21 Ответить
Зесрань таки тупувата, навіть коли серить, забуаає штани зняти
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01.02.2024 13:24 Ответить
Так і буде тепер називатись -хоробрий.
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01.02.2024 13:25 Ответить
Звільнення Залужного буде стратегічною катастрофою. Буданів або він з ЗЕ особисто його не зможуть замінити, зовсім інакший масштаб, зокрема тільки освіта та досвід комусь дуже бракує
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01.02.2024 13:29 Ответить
igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

А може все набагато простіше? Щоденно та щохвилинно атакують Генерала по іншій причині? Не можуть йому пробачити те, що ввʼязавшись в бій на чолі ЗСУ, приймаючи миттєві рішення без погодження із Банковою, він сплутав чиїсь добре розкладені карти? Зламав план «Україну за 3 тижня»?
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01.02.2024 14:48 Ответить
Два фото: мужик i сцикун.
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01.02.2024 13:32 Ответить
боданов нічого не рішає, що скаже опікун клована єрмак так і буде
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01.02.2024 15:47 Ответить
За повідомленням пана Гросселя,проти відставки Залужного виступили досить багато офіцерів вищої та середньої ланки.А Сирського в армії (свої ж офіцери) ,рахують приспособлєнцем та людиною без моральних цінностей.
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01.02.2024 13:38 Ответить
сирський це такий же зрадник як вся жОпа каламойші, не розумію скільки ще українці будуть це гниле болото терпіти
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01.02.2024 15:51 Ответить
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01.02.2024 13:41 Ответить
Цей щотижневий відео-блогер хоч чуйку має на відміну від щовечірнього
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01.02.2024 13:41 Ответить
Невже йому дійсно, стало СОРОМНО, за таку галіматню від Зеленського і оточення дуполизів!?!?
Як же себе, треба неповажати, щоб брати участь у цій зраді в ОПУ, проти України, під час КРИВАВОЇ московської війни!!?
Схаменіться, ідіоти, ворог сидить в хаті!
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01.02.2024 13:42 Ответить
Два ворога
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01.02.2024 15:43 Ответить
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01.02.2024 13:50 Ответить
Если зеленский думает, что за четыре года дерьмак его научил быть политиком, дипломатом, военным .....
То пусть возьмет дерьмака, татарова, безеглую, тищенко ........ 95 квартал, дизель шоу, потапа и остальных награжденных СПЕЦспецназовцев, переодевается в пиксель и под Авдеевку. Личным примером показать, как надо бить его любимую русню.
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01.02.2024 13:50 Ответить
справа в тому що вони також русня в касаворотці, тільки маскуються під українців
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01.02.2024 15:54 Ответить
Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу ГУР Міноборони ( Буданову ) і не повернувся.

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і вже майже п'ять місяців не повертається в Україну.
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01.02.2024 13:53 Ответить
Буданов на свому місці непогано справляється. Поверніть бойових генералів Муженко, Кривоніс, Галушко до Генштабу.
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01.02.2024 13:57 Ответить
Давайте підараси тількі спробуйте ше це зробити..побачете що буде.
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01.02.2024 14:20 Ответить
ОПешні шістки натякають, що Залужний вже звільнений. І радіють.

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01.02.2024 14:28 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02tiXykdbxp3UcWYrJmMeGomoa2M4VnMBQvPqVrkfHasXra4VtbuHyJzobBJgGD9K5l?__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Лично я считаю, что новым главкомом надо сделать Буданова.

Во-первых, его пытался отравить Путин.

Во-вторых, Буданов будущий политолог.

В-третьих, Буданов обещает нам наступление в 24-м году. Правда, уже без кофе в Ялте.

Ну и в-четверых: главком Буданов - это звучит красиво и победоносно! Только конницы не хватает…
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01.02.2024 14:57 Ответить
Не представляю, как этот zеленый ***** будет отдавать команды боевым генералам. Конченый
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01.02.2024 15:06 Ответить
Буданов, та скажи що Залужного ти поважаєш, а сам ти тільки диверсант, це твоя спеціальність, а не керувати військами на полю бої!!!
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01.02.2024 15:26 Ответить
Найголовніше, що у буданова немає конфліктів з його власним сумлінням!
Ні за що пресують справжнього розвідника Червінського, а йому пофіг!
Забрехався зі звільненням Криму - знову пофіг!
А як офіцер мав би, щонайменше, піти у відставку!
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01.02.2024 15:27 Ответить
Усі зелені - *****
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01.02.2024 15:46 Ответить
був такий собі Чезаре Ломброзо, автор теорії про визначення схильностей людини за його антропологічними даними, за обличчям, якщо простіше. Ця теорія актуальна й досі. І от, виходячи з цієї теорії вгадайте, на якому фото воїн, а на якому дрібнокримінальне крисеня.
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01.02.2024 18:02 Ответить
Невже продаш пана ЗАЛУЖНОГО?
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01.02.2024 22:13 Ответить
Якщо так станется ,моя родина не повесится до дому, моi 3 дiтей матимуть iньший дiм.
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01.02.2024 22:15 Ответить
 
 