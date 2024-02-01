Буданов отказался комментировать возможное назначение на место Залужного: У меня нет конфликтов
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал комментировать свое возможное назначение на должность главнокомандующего ВСУ, о котором уже несколько дней пишут зарубежные медиа.
Вопрос о назначении ему задали журналисты CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Они напомнили о слухах о том, что президент Владимир Зеленский может вскоре уволить Главкома с должности, а Буданов рассматривается как возможная замена.
Но разведчик не стал обсуждать эти сообщения.
"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", – заявил Буданов.
Возможная отставка Залужного
Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.
По данным СМИ, процесс увольнения затормозили, когда новость об отставке попала в прессу. Впрочем, западные издания предполагают, что Зеленский все равно уволит Залужного – это только вопрос времени.
В качестве возможных преемников Залужного называют руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками и восточного фронта Александра Сырского. По данным СМИ, оба они отказались занять место Залужного.
Самому Залужному Зеленский, по данным СМИ, предлагал должность секретаря СНБО, но тот не принял это предложение.
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ясно одне:
1. 29 числа Зеленський наніс імеджеві втрати авторитету Україні. уе він зробив сам. Ніхто його в шию не товкла.
2. західні партнери дуже стурбовані таким ризиком зміни топового генерала. Вони добре знають та цінять Залужного.
3. Вони йому довіряють. Вони знають що таке ЗСУ Залужного.
Але вони не знають яке буде ЗСУ прі новому військовому командирі.
4. Москва аплодує Зеленському. Він сам убирав ворого кацапів, якій заявив що його мрія е пропхати ь танком по Червоній Площі.
5. Зеленський своїми діями вже завдав шкоди Україні. Та вдарив по майбутній підтримки заходу. Поставив майбутню Перемогу України під питання.
Це не просто « зрада», це більше- це Помилка.
@IgorZ_ua
А може все набагато простіше? Щоденно та щохвилинно атакують Генерала по іншій причині? Не можуть йому пробачити те, що ввʼязавшись в бій на чолі ЗСУ, приймаючи миттєві рішення без погодження із Банковою, він сплутав чиїсь добре розкладені карти? Зламав план «Україну за 3 тижня»?
Як же себе, треба неповажати, щоб брати участь у цій зраді в ОПУ, проти України, під час КРИВАВОЇ московської війни!!?
Схаменіться, ідіоти, ворог сидить в хаті!
То пусть возьмет дерьмака, татарова, безеглую, тищенко ........ 95 квартал, дизель шоу, потапа и остальных награжденных СПЕЦспецназовцев, переодевается в пиксель и под Авдеевку. Личным примером показать, как надо бить его любимую русню.
Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і вже майже п'ять місяців не повертається в Україну.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02tiXykdbxp3UcWYrJmMeGomoa2M4VnMBQvPqVrkfHasXra4VtbuHyJzobBJgGD9K5l?__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Лично я считаю, что новым главкомом надо сделать Буданова.
Во-первых, его пытался отравить Путин.
Во-вторых, Буданов будущий политолог.
В-третьих, Буданов обещает нам наступление в 24-м году. Правда, уже без кофе в Ялте.
Ну и в-четверых: главком Буданов - это звучит красиво и победоносно! Только конницы не хватает…
Ні за що пресують справжнього розвідника Червінського, а йому пофіг!
Забрехався зі звільненням Криму - знову пофіг!
А як офіцер мав би, щонайменше, піти у відставку!