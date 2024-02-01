Зеленский о 50 млрд евро от ЕС для Украины: "Не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие решения о выделении 50 млрд евро помощи для Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Шарлю Мишелю и лидерам государств – членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это еще раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

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