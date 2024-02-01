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Новости Помощь Украине
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Зеленский о 50 млрд евро от ЕС для Украины: "Не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию"

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие решения о выделении 50 млрд евро помощи для Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Шарлю Мишелю и лидерам государств – членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это еще раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - говорится в сообщении.

Володимир Зеленський

Напомним, сегодня лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

Также читайте: Боррель на саммите ЕС призывает увеличить военную помощь Украине: Времени больше нет

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+20
Обдолбна нікчема: ходить по світу з протягнутою рукою, а яку кістку кинуть - піариться на весь світ. Ніби то його "досягнення". Гнати в шию, натягнути кайданки і віддати під суд!
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01.02.2024 13:25
+17
воно взагалі чимось займається, окрім гундосих відосіків?
дають Україні та її героїчному народові, а не тобі - зрадник та мародер!

тільки новина, що виділяють з'явилася, а воно вже прогунділо!
хоч на обід сходи - мівіни поїшь
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01.02.2024 13:22
+16
Очевидно це дали під гарантії Залужного, а не зелених крис.
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01.02.2024 13:17
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Очевидно це дали під гарантії Залужного, а не зелених крис.
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01.02.2024 13:17 Ответить
От буде косьба бабла. 59 лярдів!!!!!!!
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01.02.2024 13:48 Ответить
Гроші дав ЕС не Зеленському, а Україні. Її Народу!

Зеленський це нанятий Народом тимчасовий менеджер.

Після його строку він ще буде повинен відчитатися про свою « діяльність».

Та отримати від Народу справедливу оцінку.
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01.02.2024 14:52 Ответить
Значно для кагалу важливіше!
Бо санкційний тиск не розкрадеш- клепки не стане, а за військову допомогу вже по лапах луплять.
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01.02.2024 13:20 Ответить
Та вже знаєм шо виділили -- тепер кожен буде розказувати шо це він руку доклав
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01.02.2024 13:21 Ответить
А цьому низькорослому барбосіку ,лише б лапи засунути в бабло...
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01.02.2024 13:22 Ответить
Головне щоб на Єдиному Марахвоні про це розказали !
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01.02.2024 13:52 Ответить
вофка зе - тупа, мстива, дріб'язкова, малоросійська падлюка, йому плювати на Україну, українців, його цікавлять тільки бабки які можна вкрасти і дуті рейтенги !!! воно хоче царювати в Україні до гробу !!!

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01.02.2024 14:44 Ответить
воно взагалі чимось займається, окрім гундосих відосіків?
дають Україні та її героїчному народові, а не тобі - зрадник та мародер!

тільки новина, що виділяють з'явилася, а воно вже прогунділо!
хоч на обід сходи - мівіни поїшь
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01.02.2024 13:22 Ответить
Вже рота роззявив
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01.02.2024 13:23 Ответить
Обдолбна нікчема: ходить по світу з протягнутою рукою, а яку кістку кинуть - піариться на весь світ. Ніби то його "досягнення". Гнати в шию, натягнути кайданки і віддати під суд!
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01.02.2024 13:25 Ответить
Пора вже писати петицію , шоб цього під.раса 🤡 викинули з ОПи ...за грати, чмо занюхане !!!
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01.02.2024 13:33 Ответить
Акакаяразніца…. Не відлякуйте нам війною, отих інвесторів з Оману…
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01.02.2024 13:35 Ответить
Зелень вже рота роззявило і почісує рученьки на бабло ,
яке поступить до Украіни 😠
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01.02.2024 13:53 Ответить
Долоньки вже спітніли
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01.02.2024 14:11 Ответить
это Порошенко позаботился, пока ты в днюхе под кайфом валялся. Залужный надеюсь тебе тоже пистолет подарил, как и ты ему, а это намёк
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01.02.2024 14:16 Ответить
Гарна новина.
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01.02.2024 14:23 Ответить
ЦН, чому росія з великої літери? Слава ЗСУ!
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01.02.2024 14:25 Ответить
а руки чешуться правда....якщо у готівку перевести це сотня вагонів буде.
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01.02.2024 14:52 Ответить
І не мрій вкрасти хоч один цент, ****!!!
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01.02.2024 15:18 Ответить
Йди.... у відставку, чмо тупориле.
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01.02.2024 18:07 Ответить
Хай подякує особисто Мелоні та Порошенку, які дійсно все для цього робили.
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01.02.2024 19:28 Ответить
 
 