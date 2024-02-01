Силы обороны ликвидировали 32 оккупанта, уничтожили 2 наблюдательных пункта и 9 орудий врага на левом берегу Днепра.
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили два вражеских наблюдательных пункта, 9 орудий и 32 российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.
"Силы обороны в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки у врага на левом берегу Днепра стало меньше:
- 32 оккупанта;
- 1 реактивную систему залпового огня "Град";
- 9 орудий, в т.ч. гаубица "Мста-Б";
- 3 БпЛА: 2 ударных "Ланцета" и разведывательный "Мерлин";
- 7 единиц автомобильной техники.
- 2 наблюдательных пункта.
Продолжается доразведка, добавили в пресс-службе.
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