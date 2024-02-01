Силы обороны ликвидировали 32 оккупанта, уничтожили 2 наблюдательных пункта и 9 орудий врага на левом берегу Днепра.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили два вражеских наблюдательных пункта, 9 орудий и 32 российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.

"Силы обороны в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки у врага на левом берегу Днепра стало меньше:

32 оккупанта;

1 реактивную систему залпового огня "Град";

9 орудий, в т.ч. гаубица "Мста-Б";

3 БпЛА: 2 ударных "Ланцета" и разведывательный "Мерлин";

7 единиц автомобильной техники.

2 наблюдательных пункта.

Продолжается доразведка, добавили в пресс-службе.

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