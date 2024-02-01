Более 40 новых образцов вооружения и техники приняли к использованию в ВСУ, - Минобороны

В январе 2024 года Министерство обороны допустило в эксплуатацию в войсках более 40 образцов вооружения и военной техники украинского и иностранного производства.

Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В новом перечне допущенных к эксплуатации образцов вооружения и военной техники (ОВТ) – САУ, миномет, специализированные транспортные средства, БПЛА.

В частности, перечень беспилотников разных модификаций, применяемых ВСУ, увеличился в январе на восемь единиц. Также добавилось восемь единиц новых боеприпасов для БПЛА.

Также в перечне есть техника иностранного производства. В частности, британская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, 120-миллиметровый самоходный миномет польского производства (на шасси БТР).

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Кроме того, приняты два типа спасательных парашютов отечественного производства, которые заменят парашютные спасательные системы советской разработки.