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Сын российского олигарха Чуркина, обманом пытавшегося сохранить бизнес в Украине, задержан в Аргентине, - ГБР

чуркін

В Аргентине задержан сын российского олигарха Игоря Чуркина, который, по данным ГБР, пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

ГБР напоминает, что в июле 2022 года было сообщено о подозрении гражданину РФ и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

"Большое украинское предприятие ООО "Львівські автобусні заводи" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин России Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге.

Потому российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. Подконтрольный олигарху руководитель предприятия под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении", - говорится в сообщении.

Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество, добавили в Бюро.

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Автор: 

Аргентина (117) задержание (6673) ГБР (2975)


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Топ комментарии
+4
У кацапів чуркіних більша половина решта оглобліни.
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01.02.2024 14:29
+3
На Промокашку схожий...

"А на бєлай скамьє-є-є, на скамьє падсудіми-и-их..."
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01.02.2024 14:17
+3
класні схеми видумували комуняка кравчук, Злодій кучма з пінчуками та шапкокрадами з лазаpенками та Бабами юлями:

"руZZкій бізнесмен" чуркін взяв кредит в Українському банку, щоб купити та збанкрутувати Львівський автобусний завод, де працювало 15-18 тисяч працівників....

я НЕ розумію, де тітушки під банками з вимогами щоб НЕ давали та позабирали всі активи у руZZкіх в Україні?! арахамії з татаравими забоpоняють??
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01.02.2024 14:23
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Невдобно вийшло ...🤡 пообіцяв гарантії а Аргентина болт забила на гарантії
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01.02.2024 14:16 Ответить
Чуркін получив пень колоду.
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01.02.2024 14:16 Ответить
На Промокашку схожий...

"А на бєлай скамьє-є-є, на скамьє падсудіми-и-их..."
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01.02.2024 14:17 Ответить
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01.02.2024 18:23 Ответить
класні схеми видумували комуняка кравчук, Злодій кучма з пінчуками та шапкокрадами з лазаpенками та Бабами юлями:

"руZZкій бізнесмен" чуркін взяв кредит в Українському банку, щоб купити та збанкрутувати Львівський автобусний завод, де працювало 15-18 тисяч працівників....

я НЕ розумію, де тітушки під банками з вимогами щоб НЕ давали та позабирали всі активи у руZZкіх в Україні?! арахамії з татаравими забоpоняють??
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01.02.2024 14:23 Ответить
Садовий в темі та долі?
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01.02.2024 17:56 Ответить
я думаю, п. Садовий тільки вчився різним схемам...в ті часи, коли це робилось...
такі справи робили "львів`янин" жид руZZкій алігарх Злодій та друг арахамій фрідман...

так -само він в свої "активи" захопив 50% Моршинської та КиївСтару...щоб потім ліквідувати...
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01.02.2024 18:49 Ответить
Цей ігор чуркін - племінник того чуркіна, який ****** у ООН, а потім копита відкинув...
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01.02.2024 14:24 Ответить
У кацапів чуркіних більша половина решта оглобліни.
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01.02.2024 14:29 Ответить
Це той самий чуркін, який Окочуркін?
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01.02.2024 14:48 Ответить
То може, оте прикре самогубство, чи є інші варіанти…
Кари, убивцям українців, страшної кари!
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01.02.2024 14:57 Ответить
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01.02.2024 15:39 Ответить
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01.02.2024 15:42 Ответить
брати Чуркіни свого часу прихапали найбільший в Миколаєві "Черноморський суднобудівний завод"(ЧСЗ) згодов перепродавши його ще одному русскомирцу Новинскому
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01.02.2024 16:18 Ответить
Вони там були Фунтами. Як і на ЛАЗі. За інфою кацапстану після кривої битви, яку влаштували "друзья" Дімона Бахусовича даги, завод перейшов до патріота в куртці Роснефті.
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01.02.2024 16:52 Ответить
Тема Садового не розкрита
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01.02.2024 17:52 Ответить
 
 