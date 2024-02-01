Сын российского олигарха Чуркина, обманом пытавшегося сохранить бизнес в Украине, задержан в Аргентине, - ГБР

В Аргентине задержан сын российского олигарха Игоря Чуркина, который, по данным ГБР, пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

ГБР напоминает, что в июле 2022 года было сообщено о подозрении гражданину РФ и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

"Большое украинское предприятие ООО "Львівські автобусні заводи" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин России Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге.

Потому российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. Подконтрольный олигарху руководитель предприятия под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении", - говорится в сообщении.

Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество, добавили в Бюро.

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