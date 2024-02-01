Сын российского олигарха Чуркина, обманом пытавшегося сохранить бизнес в Украине, задержан в Аргентине, - ГБР
В Аргентине задержан сын российского олигарха Игоря Чуркина, который, по данным ГБР, пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
ГБР напоминает, что в июле 2022 года было сообщено о подозрении гражданину РФ и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове.
"Большое украинское предприятие ООО "Львівські автобусні заводи" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин России Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге.
Потому российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. Подконтрольный олигарху руководитель предприятия под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении", - говорится в сообщении.
Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество, добавили в Бюро.
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"А на бєлай скамьє-є-є, на скамьє падсудіми-и-их..."
"руZZкій бізнесмен" чуркін взяв кредит в Українському банку, щоб купити та збанкрутувати Львівський автобусний завод, де працювало 15-18 тисяч працівників....
я НЕ розумію, де тітушки під банками з вимогами щоб НЕ давали та позабирали всі активи у руZZкіх в Україні?! арахамії з татаравими забоpоняють??
такі справи робили "львів`янин" жид руZZкій алігарх Злодій та друг арахамій фрідман...
так -само він в свої "активи" захопив 50% Моршинської та КиївСтару...щоб потім ліквідувати...
Кари, убивцям українців, страшної кари!