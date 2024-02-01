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Новости Помощь Украине
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ЕС предложил Орбану компромисс для одобрения €50 млрд помощи Украине, - Politico

орбан

Лидеры ЕС договорились о компромиссе с Венгрией, чтобы одобрить финансовую помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро, и избежать вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на троих европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что европейским лидерам удалось убедить Орбана тремя дополнениями. Один из них предусматривает ежегодный отчет Еврокомиссии о реализации пакета помощи.

Кроме того, состоятся дебаты на уровне лидеров о реализации пакета.

Также при необходимости через два года Европейский совет попросит Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, - Мишель

Кроме того, в проект выводов добавили строку, отсылающую к выводам с декабря 2020 года, чтобы гарантировать, что оценка верховенства права в Венгрии Европейской комиссией будет справедливой и объективной.

Издание указывает, что в Брюсселе считают эти уступки незначительными, поскольку лидеры избежали сценария, при котором Орбан мог бы ежегодно налагать вето на финансирование для Украины. Однако Орбан может провозгласить победу дома, заявив, что Венгрия добилась включения пересмотра помощи Украине.

Согласия Орбана удалось достичь после встреч с небольшими группами лидеров в четверг. Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен вместе с лидерами Франции, Германии и Италии провели встречу за закрытыми дверями с венгерским премьер-министром.

Смотрите: Макрон и Мэлони побеседовали с Орбаном накануне решения о средствах ЕС для Украины. ФОТО

Затем к встрече присоединились другие лидеры, в том числе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Несколько дипломатов отрицали, что Орбану были сделаны другие уступки и что усиление давления со стороны лидеров дало понять Будапешту, что альтернативы предоставлению денег Украине нет.

Саммит ЕС

Лидеры ЕС 1 февраля согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Автор: 

Венгрия (1935) помощь (7770) Евросоюз (17076) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+12
Скільки ж Орбан кави випив??? В туалеті......
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01.02.2024 14:28
+11
"Били сильно - але аккуратно!" По корпусу і ногах ... Тому синяків під костюмом не видно...
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01.02.2024 14:34
+7
Найкращій компроміс для Торбана: або він до рота візьме, або йому за щоку дадуть.
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01.02.2024 14:32
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Правила форума Совет форумчан
Скільки ж Орбан кави випив??? В туалеті......
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01.02.2024 14:28 Ответить
А все-таки захоплення заручників в Європі працює.
На росії Дубровка і Беслан показали безперспективність подібних методів.
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01.02.2024 14:30 Ответить
"Згоди Орбана вдалося досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів у четвер. Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини Шольцем, Франції Макроном та Італії Мелоні провели зустріч за зачиненими дверима з угорським прем'єр-міністром. Потім до зустрічі приєдналися інші лідери, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо"(с) - потужно пили каву!
Цікаво, хто підливав... Порох там наче не світився... Хоча: його лепший друг Дональд Туск, виявляється, був...
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01.02.2024 14:31 Ответить
"Били сильно - але аккуратно!" По корпусу і ногах ... Тому синяків під костюмом не видно...
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01.02.2024 14:34 Ответить
Можливо навіть ногами!
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01.02.2024 15:03 Ответить
Був поруч. Перемовини за лаштунками завжди результативні,на відміну від не дієвих,але привабливих і видовищних для зеЛОХторату відосиків.
Коливаня повітря з трибуни - для плебса. Розмови за ланчем - для політиків.
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01.02.2024 14:57 Ответить
Найкращій компроміс для Торбана: або він до рота візьме, або йому за щоку дадуть.
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01.02.2024 14:32 Ответить
Дивне, оте мовчання, личинок з ОПУ, про велич, нестандартність та СРАТЬєхічне мислення, ну і далі, по списку #1… щодо хвалебних епітетів по зеледенту… 20$ є 20$…
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01.02.2024 14:35 Ответить
Це ваше "СРАТЬегічне мислення " це фьсьоооо плачу 🤣
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01.02.2024 15:31 Ответить
Орбан, а як ти думаєш, коли Україна стане членом ЄС (вірю що рано чи пізно це буде) вона буде встромляти палки у колеса ************** угорщини??? Тим більш що в тебе окремі політики вже мріють анексувати Закарпаття, мабуть ***** пообіцяв.
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01.02.2024 14:36 Ответить
В разі поразки України Угорщину приєднають до Закарпатя,створивши Закарпатську губернію.
І не факт,що керуватись буде як при срср - місцевою владою.
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01.02.2024 15:01 Ответить
Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения
© https://www.inpearls.ru/author/erich+maria+remarque Эрих Мария Ремарк
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01.02.2024 14:39 Ответить
Як це точно сказано...
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01.02.2024 15:37 Ответить
професійний шантажист..., точно не пропаде, коли його нарешті виженуть с поста прем'єра...
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01.02.2024 14:45 Ответить
Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными вне зависимости от заключенной сделки по пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщил дипломат ЕС агентству Reuters. Будапешт по-прежнему не желает соблюдать предписанные ЕС демократические стандарты, подчеркнул дипломат
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01.02.2024 14:45 Ответить
«Проблем с усталостью от Украины нет, у нас усталость от Орбана», - заявил польский премьер-министр Дональд Туск
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01.02.2024 14:47 Ответить
мудьяры как мудяры
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01.02.2024 15:23 Ответить
******* Орбана
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01.02.2024 15:12 Ответить
д***** это карашо , а кого будут ****** ?
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01.02.2024 15:24 Ответить
Якби орбана позбавили права голосу, то замість накладання вето, він би наклав собі в штани!
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01.02.2024 15:45 Ответить
..... Накрилась премія в квартал.... Ну тепер х..... перестане наповнювати баблом орбанівську корзину.
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01.02.2024 16:31 Ответить
Носяться з шматком промоскальського гівна, як з писаною торбою! Якщо ЄС не перейде на прийняття рішень більшістю голосів, то дні ЄС пораховані. Породила Європа дитинку, а як захистити її і не подумала. На жаль.
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01.02.2024 22:09 Ответить
Воспитанные люди вынуждены договариваться об очевидном с одним человеком, прыщом, на которого вагон компромата сорокалетней давности в москве. Налицо явные недостатки демократии
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01.02.2024 23:09 Ответить
 
 