ЕС предложил Орбану компромисс для одобрения €50 млрд помощи Украине, - Politico

Лидеры ЕС договорились о компромиссе с Венгрией, чтобы одобрить финансовую помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро, и избежать вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на троих европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что европейским лидерам удалось убедить Орбана тремя дополнениями. Один из них предусматривает ежегодный отчет Еврокомиссии о реализации пакета помощи.

Кроме того, состоятся дебаты на уровне лидеров о реализации пакета.

Также при необходимости через два года Европейский совет попросит Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.

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Кроме того, в проект выводов добавили строку, отсылающую к выводам с декабря 2020 года, чтобы гарантировать, что оценка верховенства права в Венгрии Европейской комиссией будет справедливой и объективной.

Издание указывает, что в Брюсселе считают эти уступки незначительными, поскольку лидеры избежали сценария, при котором Орбан мог бы ежегодно налагать вето на финансирование для Украины. Однако Орбан может провозгласить победу дома, заявив, что Венгрия добилась включения пересмотра помощи Украине.

Согласия Орбана удалось достичь после встреч с небольшими группами лидеров в четверг. Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен вместе с лидерами Франции, Германии и Италии провели встречу за закрытыми дверями с венгерским премьер-министром.

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Затем к встрече присоединились другие лидеры, в том числе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Несколько дипломатов отрицали, что Орбану были сделаны другие уступки и что усиление давления со стороны лидеров дало понять Будапешту, что альтернативы предоставлению денег Украине нет.

Саммит ЕС

Лидеры ЕС 1 февраля согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.