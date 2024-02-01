МИД о решении Международного суда ООН: Нет никаких сомнений в том, что РФ игнорирует международное право

Министерство иностранных дел прокомментировало решение Международного суда ООН по финансированию Россией терроризма.

Министерство иностранных дел прокомментировало решение Международного суда ООН по финансированию Россией терроризма.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что речь идет о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд установил, что Россия нарушила оба международных договора.

Это первый случай в истории, когда Международный суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений Россией норм международного права", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, - Международный суд ООН

В МИД отметили, что дело задокументировало кампанию террористических актов, которая началась с 2014 года и принесла страдания украинскому народу.

"Контролируемые Россией лица и группировки атаковали украинцев, обстреливали гражданские объекты, бомбили мирные города. Речь идет, в частности, о Волновахе, Мариуполе, Краматорске, Авдеевке, Харькове, Одессе. Кроме того, Россия осуществляла кампанию, направленную на культурное уничтожение этнических групп украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму, начиная с 2014 года", - говорится в сообщении.

Читайте также: Своим решением Суд ООН впервые признал Россию нарушителем международного права, - Кориневич

"Решение Международного суда ООН не оставляет никаких сомнений в том, что Российская Федерация попирает международное право", - добавили в МИД.

Как сообщалось, Международный суд ООН 31 января объявил решение по делу о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации.